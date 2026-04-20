Selon Sky Sport Suisse, le Bayern Munich devrait organiser dans les semaines à venir des réunions officielles avec les représentants de Gordon afin de discuter des conditions contractuelles. La stratégie du club allemand consiste à s'attacher en priorité à trouver un accord avec l'entourage du joueur, plutôt que de se lancer directement dans des négociations entre les deux clubs. En passant par des intermédiaires pour structurer le transfert, le « Rekordmeister » espère s'assurer que les bases de l'opération sont solides avant d'entrer en contact avec Newcastle.