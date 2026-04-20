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Selon les dernières informations, Anthony Gordon se montrerait « ouvert » à l’idée d’un transfert au Bayern Munich, alors que le champion d’Allemagne en titre s’apprête à rencontrer les représentants de l’attaquant de Newcastle
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Les négociations devraient débuter
Selon Sky Sport Suisse, le Bayern Munich devrait organiser dans les semaines à venir des réunions officielles avec les représentants de Gordon afin de discuter des conditions contractuelles. La stratégie du club allemand consiste à s'attacher en priorité à trouver un accord avec l'entourage du joueur, plutôt que de se lancer directement dans des négociations entre les deux clubs. En passant par des intermédiaires pour structurer le transfert, le « Rekordmeister » espère s'assurer que les bases de l'opération sont solides avant d'entrer en contact avec Newcastle.
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L’inspiration d’Olise
Selon nos informations, Gordon aurait déjà fait part à son entourage de son intérêt pour un transfert au Bayern Munich, qu’il perçoit comme l’étape suivante de sa progression. Cette orientation s’explique en partie par la réussite de Michael Olise : Gordon aurait été impressionné par la rapidité avec laquelle l’ancien joueur de Crystal Palace s’est adapté à la vie munichoise après avoir quitté la Premier League. Constater l’impact immédiat et la progression du Français sur la scène européenne a renforcé sa conviction qu’un parcours similaire pourrait sceller ses meilleures années.
Newcastle se prépare à une sortie
De retour à St James' Park, les Magpies semblent se préparer au départ de Gordon. Si le club souhaite évidemment conserver l'un de ses atouts majeurs, la porte n'est pas complètement fermée. La direction a déjà entamé l’identification de possibles remplaçants, établi une short-list et pris contact avec plusieurs cibles afin de garantir un effectif complet en cas de départ acté. Cette démarche proactive traduit une forme de résignation face à une offre substantielle du Bayern, qui pourrait s’avérer difficile à refuser.
- AFP
Détails financiers et calendrier
Alors que l’affaire prend rapidement forme, le montant exact de l’indemnité nécessaire pour convaincre Gordon de quitter Tyneside reste sujet à spéculation. Selon plusieurs sources, il faudrait débourser environ 50 millions de livres sterling (60 millions d’euros) rien que pour entamer des négociations officielles. Newcastle devrait logiquement réclamer une somme importante pour un joueur devenu le pilier de son attaque et un international anglais confirmé. La suite du dossier dépend désormais des prochaines réunions entre le Bayern et les agents du joueur.