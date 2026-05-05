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Selon les dernières informations, Anthony Gordon aurait reçu une offre de transfert « concrète » de la part du Bayern Munich, tandis que le FC Barcelone devrait finalement renoncer à l’ailier de Newcastle
Le Bayern prend la tête dans la course au transfert de Gordon
Bayern Munich est désormais en pole position pour recruter Gordon, après avoir présenté à l’ailier de Newcastle les termes détaillés d’un contrat en vue d’un éventuel transfert à l’Allianz Arena. Le club allemand suit l’international anglais depuis plusieurs mois, mais cette nouvelle démarche marque une tentative décisive pour obtenir sa signature avant plusieurs rivaux européens.
Plettenberg dévoile la proposition « concrète » du Bayern
Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports Allemagne, le Bayern Munich a pris les devants en vue du mercato estival et propose déjà un contrat de cinq ans à Anthony Gordon.
« Malgré l’intérêt d’autres grands clubs, le FC Bayern a désormais présenté des chiffres concrets à Anthony Gordon et à son entourage. Gordon pourrait signer un contrat de cinq ans au Bayern », a écrit Plettenberg sur X. « La principale question reste l’accord avec Newcastle, et non avec le joueur. Le Bayern a des limites claires. Eberl et Freund sont donc en pourparlers avec plusieurs candidats. »
La valorisation de Newcastle constitue un obstacle majeur
Si le Bayern a fait des progrès dans les discussions avec les représentants de Gordon, Newcastle reste en position de force. L’ailier est sous contrat à St James’ Park jusqu’en 2030, ce qui ne pousse guère le club de Premier League à le céder. Selon Sky Sport, les Magpies réclameraient environ 90 millions d’euros (77 millions de livres / 96 millions de dollars) pour envisager un départ cet été. L’ailier s’est imposé comme un maillon essentiel du système d’Eddie Howe et l’un des atouts offensifs les plus précieux du club.
Barcelone suit aussi le joueur de 25 ans, mais ses contraintes financières actuelles rendent difficile l’atteinte des sommes évoquées, même si le directeur sportif Deco a déjà échangé avec l’entourage de Gordon.
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Les discussions sur les transferts devraient s'intensifier
Le dossier entre désormais dans une phase de négociations entre le Bayern et Newcastle, le club allemand cherchant à rapprocher les évaluations des deux parties. En parallèle, la direction sportive bavaroise continue d’examiner d’autres cibles au poste d’ailier, au cas où l’opération s’avérerait trop onéreuse. Pour Gordon, l’opportunité de briguer des titres prestigieux en Allemagne et de disputer régulièrement la Ligue des champions est séduisante, mais tout transfert dépendra de la capacité du Bayern à répondre aux exigences de Newcastle.