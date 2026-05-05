Selon les dernières informations, Anthony Gordon aurait reçu une offre de transfert « concrète » de la part du Bayern Munich, tandis que le FC Barcelone devrait finalement renoncer à l’ailier de Newcastle

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports Allemagne, le Bayern Munich a pris les devants en vue du mercato estival et propose déjà un contrat de cinq ans à Anthony Gordon.

« Malgré l’intérêt d’autres grands clubs, le FC Bayern a désormais présenté des chiffres concrets à Anthony Gordon et à son entourage. Gordon pourrait signer un contrat de cinq ans au Bayern », a écrit Plettenberg sur X. « La principale question reste l’accord avec Newcastle, et non avec le joueur. Le Bayern a des limites claires. Eberl et Freund sont donc en pourparlers avec plusieurs candidats. »







