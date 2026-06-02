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Selon les dernières indiscrétions, Morgan Rogers pourrait s’engager avec le FC Barcelone ou le Real Madrid. En revanche, Aston Villa serait averti : toute tentative de recruter Gabriel Jesus, quintuple champion d’Angleterre, auprès d’Arsenal, serait estimée à 20 millions de livres sterling
Les grands clubs européens s’intéressent de près à Morgan Rogers.
L’ascension fulgurante de Rogers n’est pas passée inaperçue. L’ancien milieu de Villa, Andy Townsend, estime que l’attaquant de 23 ans possède le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs du monde. Depuis son arrivée à Villa Park, Rogers impressionne par sa puissance et sa polyvalence, qualités qui lui valent aujourd’hui d’être courtisé par les cadors du continent.
« Franchement, c’est le genre de joueur capable d’évoluer partout », a-t-il confié à OLBG. « Il pourrait signer à Barcelone, au Real Madrid, n’importe où, car peu de joueurs en sont capables. Ce n’était pas sa meilleure saison personnelle avec Aston Villa, mais il s’est tout de même montré très efficace. » Ces propos sont relayés alors que des informations indiquent que Rogers serait devenu une cible sérieuse pour Arsenal, champion de Premier League, qui cherche à renforcer ses options offensives.
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L’effet Thomas Tuchel et les spéculations autour du PSG
L’avenir de Morgan Rogers pourrait être largement déterminé par ses performances sur la scène internationale. Avec Thomas Tuchel aux commandes de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, une bonne campagne des Three Lions risquerait de faire flamber la valeur de transfert du jeune joueur à un niveau que son club, Aston Villa, aurait du mal à ignorer, attirant ainsi l’intérêt de formations telles que le Paris Saint-Germain.
« Je pense que l’été de Morgan se jouera surtout à travers ce qui se passera avec l’Angleterre. Tuchel a clairement repéré son talent », ajoute Townsend. « S’il brille lors de la Coupe du monde, il sera très difficile pour Villa de refuser des sommes colossales. »
Et d’ajouter : « Rogers au PSG ? Intégrer un projet de ce type, avec beaucoup de jeunes joueurs, serait passionnant. Cette équipe peut rester soudée pendant au moins deux ou trois ans encore, donc rejoindre ce projet serait une excellente décision. »
Gabriel Jesus : un avertissement pour Unai Emery
Alors que Rogers pourrait partir, Aston Villa s’intéresserait à l’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus pour renforcer son attaque. Cependant, Townsend estime que l’international brésilien, quintuple champion de Premier League avec Manchester City puis les Gunners, représente un risque trop important en raison de ses problèmes physiques récurrents.
« Personnellement, je ne vois pas Gabriel Jesus rejoindre Aston Villa. À ce prix, de nombreux clubs seront sur le coup, mais il a connu beaucoup de pépins physiques », a expliqué Townsend. « Il faut rester prudent. Même si j’ai toujours admiré son intensité de travail, sa capacité à se donner à fond et son dynamisme en attaque, sa carrière a été trop souvent interrompue par des blessures. Pour Villa, c’est un motif d’inquiétude. »
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Les risques financiers liés au dossier Ollie Watkins
Estimé à 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars), Jesus semble être une bonne affaire sur le marché actuel pour un joueur de son calibre, mais tout transfert dépendrait d’une offre mirobolante pour la star d’Aston Villa, Ollie Watkins. Sans une vente importante, investir massivement dans un joueur souvent blessé constituerait un pari risqué pour un club engagé en Ligue des champions.
« À vingt millions de livres, c’est une aubaine, aucun doute là-dessus. Il a gagné le championnat avec Arsenal et City, il connaît la marche à suivre », analyse Townsend. « Donc oui, c’est une bonne affaire à ce prix-là. Mais il y a ces blessures. Peut-on compter sur lui pour trente-deux matchs ? S’il ne joue que vingt rencontres par saison, ce n’est pas suffisant. Il en faudrait davantage pour un club comme Villa, donc je ne vois pas vraiment en quoi ce transfert serait un bon choix. »