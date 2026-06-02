L’avenir de Morgan Rogers pourrait être largement déterminé par ses performances sur la scène internationale. Avec Thomas Tuchel aux commandes de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, une bonne campagne des Three Lions risquerait de faire flamber la valeur de transfert du jeune joueur à un niveau que son club, Aston Villa, aurait du mal à ignorer, attirant ainsi l’intérêt de formations telles que le Paris Saint-Germain.

« Je pense que l’été de Morgan se jouera surtout à travers ce qui se passera avec l’Angleterre. Tuchel a clairement repéré son talent », ajoute Townsend. « S’il brille lors de la Coupe du monde, il sera très difficile pour Villa de refuser des sommes colossales. »

Et d’ajouter : « Rogers au PSG ? Intégrer un projet de ce type, avec beaucoup de jeunes joueurs, serait passionnant. Cette équipe peut rester soudée pendant au moins deux ou trois ans encore, donc rejoindre ce projet serait une excellente décision. »



