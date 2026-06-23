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Selon les dernières indiscrétions, Manchester United et Arsenal suivraient de près un milieu de terrain de Premier League estimé à 60 millions de livres sterling, lequel n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde
La lutte pour le titre suprême de Bournemouth est lancée.
Scott s'est imposé comme l'un des jeunes talents anglais les plus convoités de l'élite, Manchester United et Arsenal suivant de près ses progrès. L'impressionnante régularité dont fait preuve le milieu de terrain à Bournemouth a attiré l'attention des grands clubs, d'autant plus qu'il a consolidé sa réputation de meneur de jeu créatif au cœur du milieu de terrain.
Selon le Daily Mail, tout prétendant devra toutefois cassé la tirelire : les Cherries réclameraient environ 60 millions de livres (79 millions de dollars) pour le jeune homme de 22 ans, auteur du but victorieux à l’Emirates Stadium en début de saison. Malgré cet intérêt marqué, Bournemouth espère encore le retenir en lui proposant un nouveau contrat à long terme.
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Le remodelage du milieu de terrain de Manchester United se poursuit.
Manchester United s’active sur le marché des transferts pour remodeler son milieu de terrain après le départ de la star chevronnée Casemiro. Le club a déjà entamé des démarches pour recruter Ederson, actuellement à l’Atalanta, un transfert qui devrait être finalisé dès la fin de la Coupe du monde. Toutefois, selon plusieurs sources, Michael Carrick souhaiterait encore renforcer l’effectif en prévision de la campagne de Ligue des champions.
Scott est en tête de liste, mais d’autres options sont étudiées. Les dirigeants surveillent aussi Mateus Fernandes (West Ham), récemment relégué. Toutefois, United pourrait laisser partir Manuel Ugarte si une proposition convaincante arrive cet été.
Un grand match à Londres pour les Gunners
L’intérêt d’Arsenal pour Scott découle de la volonté de Mikel Arteta d’injecter davantage de jeunesse et de qualité technique au milieu de terrain des Gunners. Les dirigeants londoniens ont pu apprécier de près le talent du joueur lors de sa performance qui a fait sombrer Arsenal dans le nord de Londres, et ils sont pleinement conscients de son potentiel. Mais la course pour s’attacher les services de ce milieu de 22 ans s’intensifie au plus haut niveau de la Premier League.
Tottenham Hotspur, prêt à déployer une stratégie agressive et à investir lourdement, se positionne également.
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Déception en Coupe du monde et perspectives d'avenir
Les distinctions individuelles et les rumeurs de transfert ont apporté un peu de réconfort à Scott après qu’il a manqué de peu la sélection finale de l’Angleterre pour le tournoi en Amérique du Nord. Le milieu de terrain avait participé au stage de préparation des Three Lions en Floride avant le tournoi, mais il a finalement été écarté de la sélection finale de 26 joueurs de Thomas Tuchel, le sélectionneur ayant opté pour des joueurs plus expérimentés.
Sous contrat jusqu’en 2028, il n’est pas contraint de quitter immédiatement Bournemouth. Toutefois, l’attrait de la Ligue des champions et le prestige d’un club du « Big Six » pourraient l’inciter à changer d’air.