Scott s'est imposé comme l'un des jeunes talents anglais les plus convoités de l'élite, Manchester United et Arsenal suivant de près ses progrès. L'impressionnante régularité dont fait preuve le milieu de terrain à Bournemouth a attiré l'attention des grands clubs, d'autant plus qu'il a consolidé sa réputation de meneur de jeu créatif au cœur du milieu de terrain.

Selon le Daily Mail, tout prétendant devra toutefois cassé la tirelire : les Cherries réclameraient environ 60 millions de livres (79 millions de dollars) pour le jeune homme de 22 ans, auteur du but victorieux à l’Emirates Stadium en début de saison. Malgré cet intérêt marqué, Bournemouth espère encore le retenir en lui proposant un nouveau contrat à long terme.



