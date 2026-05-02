Selon le podcast « Bayern-Insider » de Bild, l’international anglais serait la priorité du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts.
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Selon les dernières indiscrétions, le PSG s’intéresserait de très près à la star du FC Bayern Munich, juste avant le match retour
Selon Christian Falk, responsable du recrutement, le PSG économiserait pour recruter un « super attaquant ». Pourtant, la liste des candidats crédibles pour un tel transfert à Paris reste courte.
Sous contrat à Munich jusqu’en 2027, l’attaquant aborde pourtant sa dernière année de bail. Mais un départ vers le club le plus titré d’Allemagne ne semble pas d’actualité, même si le PSG venait à le séduire avec « beaucoup d’argent », note Falk. Une prolongation paraît même très probable.
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Kane va-t-il signer un nouveau contrat avant même la Coupe du monde ?
Les dirigeants du Bayern Munich se sont récemment dits confiants quant à la possibilité de trouver un accord pour prolonger leur collaboration. « On sait qu’il disposait d’une clause de départ. Il ne l’a pas activée, indiquant ainsi qu’il resterait à Munich. Désormais, les dirigeants opérationnels, conformément à l’accord conclu, engageront des discussions avec lui après la saison », a déclaré l’ancien président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge récemment à t-online, ajoutant : « Avec pour objectif clair de prolonger son contrat. »
Le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette feuille de route, indiquant que les échanges avec l’entourage de l’attaquant auraient lieu dans les prochaines semaines : « Kalle l’a dit, c’est la position du club. C’est ce qui a été convenu avec Harry. Avant la Coupe du monde, nous nous réunirons pour trouver une solution », a-t-il déclaré en marge du déplacement du FC Bayern à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des champions.
Le joueur lui-même a répété ces derniers temps qu’il se sentait très bien à Munich. Un retour imminent en Premier League, souvent évoqué par les médias, ne semble donc pas d’actualité. Les rumeurs reposaient notamment sur la possibilité pour Kane de battre le record de buts d’Alan Shearer. La légende britannique totalise 260 buts, contre 213 pour Kane.
Kane réalise une saison exceptionnelle avec le FC Bayern
Recruté par le Bayern Munich à l’été 2023 pour environ 100 millions d’euros, Harry Kane a déjà marqué 138 buts en 141 matchs. Cette saison, l’attaquant de 32 ans affiche 54 réalisations et sept passes décisives. Associé à Michael Olise et Luis Diaz, il constitue actuellement le trio offensif le plus redoutable du continent.
Même lors de la spectaculaire défaite 4-5 à l’aller contre le PSG, « OKD » avait affiché un excellent état de forme devant le but et avait franchi la barre des 100 buts avec son équipe. Le match retour est programmé mercredi prochain.
FC Bayern Munich : les statistiques de Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz
Statistiques Harry Kane Michael Olise Luis Díaz Matchs 46 47 46 Buts 54 20 26 Passes décisives 7 29 21