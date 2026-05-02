Les dirigeants du Bayern Munich se sont récemment dits confiants quant à la possibilité de trouver un accord pour prolonger leur collaboration. « On sait qu’il disposait d’une clause de départ. Il ne l’a pas activée, indiquant ainsi qu’il resterait à Munich. Désormais, les dirigeants opérationnels, conformément à l’accord conclu, engageront des discussions avec lui après la saison », a déclaré l’ancien président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge récemment à t-online, ajoutant : « Avec pour objectif clair de prolonger son contrat. »

Le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette feuille de route, indiquant que les échanges avec l’entourage de l’attaquant auraient lieu dans les prochaines semaines : « Kalle l’a dit, c’est la position du club. C’est ce qui a été convenu avec Harry. Avant la Coupe du monde, nous nous réunirons pour trouver une solution », a-t-il déclaré en marge du déplacement du FC Bayern à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le joueur lui-même a répété ces derniers temps qu’il se sentait très bien à Munich. Un retour imminent en Premier League, souvent évoqué par les médias, ne semble donc pas d’actualité. Les rumeurs reposaient notamment sur la possibilité pour Kane de battre le record de buts d’Alan Shearer. La légende britannique totalise 260 buts, contre 213 pour Kane.