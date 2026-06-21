Avec la Juventus, Thuram a laissé filer la qualification pour la Ligue des champions dans la dernière ligne droite de la Serie A. Selon le rapport, les Bianconeri seraient donc ouverts à un départ contre une indemnité correspondante afin de compenser la perte de recettes liée à l’absence de la C1.

Outre les Reds, deux autres clubs de Premier League, Nottingham Forest et Manchester United, suivraient également le fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998.