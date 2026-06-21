Selon le journal sportif italien Corriere dello Sport, Liverpool envisagerait de recruter le milieu de terrain français pour renforcer son effectif et devancer ses concurrents dans le dossier du joueur de 25 ans. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029, Thuram devrait donc faire l’objet d’une indemnité de transfert conséquente, son valeur marchande étant estimée à 38 millions d’euros.
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Selon les dernières indiscrétions, le FC Liverpool s’intéresserait à une star de la Juventus, estimée à 38 millions d’euros
Avec la Juventus, Thuram a laissé filer la qualification pour la Ligue des champions dans la dernière ligne droite de la Serie A. Selon le rapport, les Bianconeri seraient donc ouverts à un départ contre une indemnité correspondante afin de compenser la perte de recettes liée à l’absence de la C1.
Outre les Reds, deux autres clubs de Premier League, Nottingham Forest et Manchester United, suivraient également le fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998.
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Khephren Thuram n'a pas été retenu dans la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde.
Liverpool s’était déjà penché sur le cas Thuram lorsque le milieu de terrain évoluait encore à l’OGC Nice, après avoir été formé à l’AS Monaco. Sous l’ère Jürgen Klopp, les Reds étaient même considérés comme les grands favoris pour sa signature. Cependant, en 2024, le Français a surpris en s’engageant avec la Juventus Turin pour un montant de 20 millions d’euros.
Alors que son frère Marcus, qui évolue à l’Inter Milan, a été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Khephren doit se contenter de suivre la compétition de loin. Il ne figure pas parmi les 26 Bleus, bien qu’il ait disputé trois matches avec l’équipe de France à l’automne 2025. Au total, il compte quatre sélections depuis 2023.
Les statistiques de Khephren Thuram pour la saison 2025/26 :
Matchs : 45 Minutes jouées : 3 136 Buts : 4 Passes décisives : 5