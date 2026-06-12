La Roma souhaite recruter Pulisic et lui promet un rôle clé dans l’équipe qui disputera la prochaine Ligue des champions. Le club giallorosso sait que l’ancien Bleu de Chelsea doute encore de son avenir à Milan, puisqu’il n’a pas encore validé la prolongation de contrat jusqu’en 2030 proposée par Cardinale.





Le contrat de l’Américain inclut toutefois une clause permettant au club rossonero de le prolonger automatiquement d’une saison, jusqu’en 2028. Ce levier explique la relative sérénité de Cardinale et de son staff, à condition que la Roma et la C1 ne bouleversent pas les plans milanais.