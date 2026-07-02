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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

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Selon les dernières estimations, la valeur du Freiburgeois Johan Manzambi aurait bondi de 15 millions d’euros supplémentaires, portée par ses prestations convaincantes lors de la Coupe du monde

Bundesliga
Fribourg
J. Manzambi
Suisse
Coupe du monde

Après les excellentes performances de son jeune prodige Johan Manzambi avec la Suisse lors de la Coupe du monde, le SC Fribourg réclamerait désormais 70 millions d'euros pour le transférer.

Selon Sky, le prix du transfert de Manzambi aurait augmenté. Initialement, la presse anglaise évoquait une indemnité de 55 millions d’euros, mais le club aurait depuis revu ses exigences à la hausse. 

En effet, Manzambi s’est imposé comme l’une des révélations de la Coupe du monde et totalise déjà quatre points (deux buts et deux passes décisives) en trois matchs de groupe face aux États-Unis, au Mexique et au Canada : un doublé lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie, puis un but et une passe décisive lors du succès 2-1 face au Canada. En seizièmes de finale, l’équipe entraînée par Murat Yakin défiera l’Algérie. 

  • Newcastle United est actuellement considéré comme le principal candidat pour Manzambi. Les Magpies ont cédé leur ailier Anthony Gordon au FC Barcelone pour 80 millions d'euros et seraient également sur le point de vendre Sandro Tonali à Tottenham Hotspur pour plus de 100 millions d'euros. Si ce dossier aboutit, les Magpies disposeraient, malgré les contraintes du fair-play financier, de la marge financière nécessaire pour recruter Manzambi cet été. Reste à savoir si le club de Fribourg est prêt à laisser partir son joueur de 20 ans. 

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    Le SC Fribourg recrute Johan Manzambi pour renforcer son équipe U19 en 2023.

    Il y a trois ans et demi, Johan Manzambi quittait le centre de formation du Servette Genève pour rejoindre le SC Fribourg. Il a d’abord évolué avec l’équipe U19 puis l’équipe réserve avant de faire ses débuts chez les professionnels. Depuis 2024, il figure dans l’effectif de Bundesliga. 

    Il a fait ses débuts en équipe nationale suisse en juin 2025, et compte à ce jour six buts et deux passes décisives en quinze sélections. 

  • La saison 2025-2026 de Johan Manzambi au SC Fribourg :

    Jeux : 47
    Minutes jouées : 3 621
    Buts : 7
    Passes décisives : 9
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