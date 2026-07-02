Selon les dernières estimations, la valeur du Freiburgeois Johan Manzambi aurait bondi de 15 millions d’euros supplémentaires, portée par ses prestations convaincantes lors de la Coupe du monde

Selon Sky, le prix du transfert de Manzambi aurait augmenté. Initialement, la presse anglaise évoquait une indemnité de 55 millions d’euros, mais le club aurait depuis revu ses exigences à la hausse.

En effet, Manzambi s’est imposé comme l’une des révélations de la Coupe du monde et totalise déjà quatre points (deux buts et deux passes décisives) en trois matchs de groupe face aux États-Unis, au Mexique et au Canada : un doublé lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie, puis un but et une passe décisive lors du succès 2-1 face au Canada. En seizièmes de finale, l’équipe entraînée par Murat Yakin défiera l’Algérie.