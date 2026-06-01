Selon les confidences d’un ancien joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, la star du Bayer Leverkusen « finira par » revenir en Liga, dévoilant ainsi un projet de transfert déjà en gestation

L’été dernier, Grimaldo a été fortement pressenti pour un retour en Espagne, son nom étant associé aux plus grands clubs de Liga. Malgré des rumeurs persistantes tout au long du mercato, l’international espagnol est resté en Allemagne, où il est resté un maillon essentiel de l’effectif du Bayer Leverkusen.

Revenant sur cet intérêt, le latéral a confirmé que les discussions avec le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid étaient restées au stade exploratoire. « Il y avait toujours la possibilité de rejoindre Xabi Alonso, mais ça ne s’est pas fait », a-t-il expliqué au sujet du Real, précisant que le club avait finalement recruté Álvaro Carreras.

Il a également confirmé des pourparlers avec le FC Barcelone, ajoutant avec fatalité : « Si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire ».

Concernant l’Atlético Madrid, il a expliqué que les discussions n’avaient « pratiquement rien donné », rappelant que les contacts sur le marché des transferts ne se traduisent pas toujours par des accords concrets.