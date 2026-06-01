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Selon les confidences d’un ancien joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, la star du Bayer Leverkusen « finira par » revenir en Liga, dévoilant ainsi un projet de transfert déjà en gestation
Grimaldo dévoile ses ambitions en Espagne
Bien qu’il soit un pilier du Bayer Leverkusen, Grimaldo n’a jamais caché son attachement au football espagnol. Lors d’une journée médiatique avec l’équipe nationale espagnole, le joueur de 30 ans s’est exprimé sans détour sur son parcours professionnel à long terme et sur son envie de se mesurer enfin à l’un des championnats les plus prestigieux d’Europe.
« Après tant d’années dans le football professionnel, je suis habitué au fait qu’il y ait toujours des rumeurs tout au long de ma carrière », a déclaré Grimaldo. « Je l’ai toujours dit : je veux retourner en Liga. C’est l’un de mes objectifs. Je suis très heureux à Leverkusen, mais j’ai toujours dit que je voulais retourner en Liga – et je finirai par le faire. »
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Rumeurs autour de Barcelone et situation à Leverkusen
Les déclarations de Grimaldo devraient relancer les spéculations sur un éventuel retour à Barcelone, où il a passé plusieurs années au sein du célèbre centre de formation de La Masia. Bien qu’il se soit imposé comme l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs au monde, l’attrait du Camp Nou demeure un sujet de discussion majeur dans les médias.
Sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2027, le vice-capitaine reste un atout précieux pour Leverkusen, mais ses multiples allusions à un retour en Espagne pourraient contraindre le club à se battre pour le conserver.
Ce titre reste à conquérir.
Étonnamment, malgré ses succès avec Benfica et Leverkusen, Grimaldo n’a jamais évolué en Liga. Parti de la réserve du Barça pour le Portugal en 2016, il entend bien rectifier cette lacune avant la fin de sa carrière.
Dans une récente interview accordée à AS, il a réitéré son ambition : « C’est toujours mon objectif, et si ça ne se fait pas cet été, ce le sera l’année prochaine, ou la suivante. Je veux jouer dans un grand club en Espagne, et je pense que ce championnat correspond parfaitement à mon style. »
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Les flops du mercato de la Liga
L’été dernier, Grimaldo a été fortement pressenti pour un retour en Espagne, son nom étant associé aux plus grands clubs de Liga. Malgré des rumeurs persistantes tout au long du mercato, l’international espagnol est resté en Allemagne, où il est resté un maillon essentiel de l’effectif du Bayer Leverkusen.
Revenant sur cet intérêt, le latéral a confirmé que les discussions avec le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid étaient restées au stade exploratoire. « Il y avait toujours la possibilité de rejoindre Xabi Alonso, mais ça ne s’est pas fait », a-t-il expliqué au sujet du Real, précisant que le club avait finalement recruté Álvaro Carreras.
Il a également confirmé des pourparlers avec le FC Barcelone, ajoutant avec fatalité : « Si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire ».
Concernant l’Atlético Madrid, il a expliqué que les discussions n’avaient « pratiquement rien donné », rappelant que les contacts sur le marché des transferts ne se traduisent pas toujours par des accords concrets.