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Selon le staff de Manchester United, le duo Leny Yoro-Ayden Heaven pourrait « atteindre le niveau de performance de Gabriel et William Saliba », tandis que les Red Devils envisagent de recruter Micky van de Ven
La reconstruction de la défense est en cours.
Manchester United engage une refonte stratégique sous la direction d’Omar Berrada, Jason Wilcox et Christopher Vivell. Après une victoire cruciale à Stamford Bridge qui a placé le club en bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions, la direction se concentre désormais sur la stabilité à long terme de l’effectif. Si la confiance interne dans les jeunes espoirs est au plus haut, des interrogations subsistent concernant les antécédents médicaux des défenseurs expérimentés Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez, poussant le club à chercher des renforts fiables et gauchers afin d’apporter une concurrence indispensable.
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Le nouveau Gabriel-Saliba ?
Les responsables de Manchester United voient en Leny Yoro (20 ans) et Ayden Heaven (19 ans) les futurs piliers de leur défense, capables de former un duo aussi solide que celui de Gabriel et William Saliba chez Arsenal. Néanmoins, le département recrutement insiste : l’ajout d’un défenseur expérimenté, de préférence gaucher et imposant, reste indispensable pour assumer la charge des compétitions européennes.
Concernant le profil spécifique du joueur recherché et l’ambiance actuelle à Carrington, The Athletic rapporte : « Certains à United estiment qu’Ayden Heaven et Leny Yoro pourront former un duo aussi solide que celui d’Arsenal, composé de Gabriel et William Saliba. Mais le staff de recrutement juge qu’un renfort est nécessaire pour assumer la charge de travail supplémentaire de la Ligue des champions. Idéalement, ils veulent recruter un défenseur imposant et gaucher. Heaven est en passe de s’imposer dans ce rôle, mais des doutes subsistent concernant Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez, tous deux diminués par les blessures ces dernières saisons. »
Van de Ven dans le collimateur
Van de Ven figure parmi les cibles prioritaires en raison de sa rapidité de récupération et de sa capacité à porter le ballon, des qualités qui, selon le club, pourraient transformer son approche tactique. Bien que son contrat avec Tottenham Hotspur court jusqu'en 2029, une éventuelle relégation du club du nord de Londres pourrait précipiter son départ.
Selon le rapport, « le nom de Micky van de Ven est étudié. Le joueur de 25 ans devrait susciter de l’intérêt quel que soit l’échelon où se retrouvera Tottenham Hotspur, et un départ est envisageable. Sa vitesse, sa capacité à porter le ballon et ses qualités de tacle constitueraient un atout majeur pour l’effectif mancunien. Les revenus de la Ligue des champions et les fonds générés par d’éventuelles ventes de joueurs dicteront le budget dont disposera United pour se renforcer. »
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Quatre recrues clés visées
La priorité immédiate de Manchester United est de s'assurer une place en Ligue des champions afin de dégager les fonds nécessaires à quatre recrutements majeurs cet été : un attaquant expérimenté, un nouveau milieu de terrain, un arrière gauche et un défenseur central. Le club doit aussi gérer le départ de Casemiro, qui libérera environ 18,2 millions de livres sterling de masse salariale annuelle pour financer ces renforts. À l’approche d’un mercato estival qui pourrait voir Manuel Ugarte partir, les résultats à venir détermineront le pouvoir d’achat final de Ratcliffe et sa capacité à recruter des cibles de premier plan.