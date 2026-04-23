Les responsables de Manchester United voient en Leny Yoro (20 ans) et Ayden Heaven (19 ans) les futurs piliers de leur défense, capables de former un duo aussi solide que celui de Gabriel et William Saliba chez Arsenal. Néanmoins, le département recrutement insiste : l’ajout d’un défenseur expérimenté, de préférence gaucher et imposant, reste indispensable pour assumer la charge des compétitions européennes.

Concernant le profil spécifique du joueur recherché et l’ambiance actuelle à Carrington, The Athletic rapporte : « Certains à United estiment qu’Ayden Heaven et Leny Yoro pourront former un duo aussi solide que celui d’Arsenal, composé de Gabriel et William Saliba. Mais le staff de recrutement juge qu’un renfort est nécessaire pour assumer la charge de travail supplémentaire de la Ligue des champions. Idéalement, ils veulent recruter un défenseur imposant et gaucher. Heaven est en passe de s’imposer dans ce rôle, mais des doutes subsistent concernant Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez, tous deux diminués par les blessures ces dernières saisons. »