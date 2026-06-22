Selon le père d’El Aynaoui, « il serait l’homme le plus heureux du monde s’il jouait au FC Barcelone »

Né à Nancy en 2001, Neil El Aynaoui a rapidement suivi sa famille à Barcelone, où ila baigné dans la culture blaugrana. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion prononcée pour le football et effectue ses premiers pas au sein du centre de formation de Gavà entre 2008 et 2009. «Je suis un milieu de terrain moderne, doté d’une grande endurance et capable de jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain. Enfant, je vivais à Barcelone et j’étais supporter du Barça ; j’ai toujours admiré Iniesta», déclarait El Aynaoui il y a quelque temps.





Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2030, il a rejoint la capitale italienne l’été dernier en provenance de Lens, après avoir fait ses débuts en Ligue 1 avec Nancy. Un éventuel transfert au Barça s’annonce toutefois loin d’être simple : le milieu de terrain catalan regorge déjà de talents, avec Frenkie de Jong, Pedri, Gavi et Marc Bernal considérés comme des piliers du projet technique.







