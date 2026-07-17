De nouvelles écoutes téléphoniques impliquant l’ex-désignateur de la CAN (Commission nationale d’arbitrage) des Série A et B, Gianluca Rocchi, sont dévoilées en Une du Corriere della Sera. Ces conversations téléphoniques, impliquant plusieurs acteurs du football, évoquent ladésignationdes arbitres pour des rencontres de l’Inter. L’enquête menée par le procureur Ascione, qui soupçonnait une fraude sportive en complicité avec le club nerazzurro et qui s’est soldée par un non-lieu, s’est également appuyée sur la conversation interceptée entre Rocchi et Andrea Butti, actuel responsable des compétitions de la Ligue de Serie A et ancien manager de l’Inter.
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Selon le Corsera, Rocchi a été intercepté alors qu’il conversait avec Andrea Butti : « Je le traitais comme un simple supporter de l’Inter. » Puis : « Ne nous envoyez pas Doveri, il nous porte la poisse et, avec lui, on ne gagne jamais. »
L'INTERCEPTION
Interrogé par les magistrats du parquet de Milan, Gianluca Rocchi a décrit sa relation avec Butti : « Butti est un supporter et je le traite comme tel, même s’il occupe une fonction institutionnelle ». Les investigations du procureur Ascione et de son équipe s’appuient notamment sur un appel passé peu avant la demi-finale retour de la Coupe d’Italie entre l’Inter et le Milan, en avril 2025 : « Il suffit que tu ne m’envoies plus Doveri pour arbitrer l’Inter, il porte la poisse, avec lui on ne gagne jamais un c…». Doveri, que les enquêteurs estiment « indésirable » pour les Nerazzurri, est malgré tout désigné pour ce derby. Une nomination que les magistrats considèrent comme une manœuvre destinée à « masquer » sa présence éventuelle en finale de Coupe d’Italie.
« TU ES UN TUEUR » Tel est le message clair et sans équivoque adressé à l’attaquant après son coup du chapeau décisif. Une formule brève, typique des vestiaires, qui résume à elle seule l’impact de sa performance sur le résultat final.
Selon *Il Corriere della Sera*, Andrea Butti réagit ainsi auprès de Gianluca Rocchi à la désignation de Doveri pour la rencontre remportée 3-0 par les Rossoneri de Sergio Conceição, qui se qualifient ainsi pour la finale contre Bologne : « T'es un tueur, non, bon d'accord, mais alors t'es vraiment l'un des leurs ! C'est ta faute, tu le sais, hein ? Avec lui, on a un bilan super négatif. »
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