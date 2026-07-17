Selon le Corsera, Rocchi a été intercepté alors qu’il conversait avec Andrea Butti : « Je le traitais comme un simple supporter de l’Inter. » Puis : « Ne nous envoyez pas Doveri, il nous porte la poisse et, avec lui, on ne gagne jamais. »

Interrogé par les magistrats du parquet de Milan, Gianluca Rocchi a décrit sa relation avec Butti : « Butti est un supporter et je le traite comme tel, même s’il occupe une fonction institutionnelle ». Les investigations du procureur Ascione et de son équipe s’appuient notamment sur un appel passé peu avant la demi-finale retour de la Coupe d’Italie entre l’Inter et le Milan, en avril 2025 : « Il suffit que tu ne m’envoies plus Doveri pour arbitrer l’Inter, il porte la poisse, avec lui on ne gagne jamais un c…». Doveri, que les enquêteurs estiment « indésirable » pour les Nerazzurri, est malgré tout désigné pour ce derby. Une nomination que les magistrats considèrent comme une manœuvre destinée à « masquer » sa présence éventuelle en finale de Coupe d’Italie.