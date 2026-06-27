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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Selon la légende du football allemand, une seule condition suffit pour battre n’importe quelle équipe… et l’esprit ne se projette pas encore sur la France

Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde
France
J. Musiala
F. Wirtz
Allemagne

Le directeur sportif de l’équipe d’Allemagne, Rudi Völler, a réaffirmé sa confiance dans le potentiel de la Mannschaft, malgré des performances inégales lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Trois jours après la clôture de la phase de groupes, ponctuée par une défaite 1-2 face à l’Équateur — sans pour autant compromettre la première place de l’Allemagne —, Fuller s’est présenté devant la presse pour livrer une première analyse de la prestation de la Mannschaft. 

Le quotidien AS a relayé les propos de la légende Fuller, pour qui les ambitions de la Nationalmannschaft reposent en grande partie sur le niveau que pourront atteindre Jamal Musiala et Florian Wirtz.

Il a toutefois insisté sur le fait que l’équipe ne pourra rivaliser avec les cadors que si l’ensemble des joueurs atteint son meilleur niveau.

Concernant le prochain match face au Paraguay, Fuller a affirmé : « Je suis serein et confiant, l’équipe donnera tout ce qu’elle a. »

Il a ajouté : « Contre l’Équateur, les circonstances étaient différentes. Pour eux, c’était le match le plus important de ces 20 ou 30 dernières années. Nous voulons toujours gagner, mais il est normal que l’intensité baisse un peu lorsque la qualification est déjà assurée. »

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    L’équipe de France figure systématiquement parmi les principaux prétendants au titre.

    Fuller a poursuivi : « Ce sera tout à fait différent lundi. C'est un match décisif : soit on se qualifie, soit on fait ses valises et on s'en va. Nous allons tout donner, nous repousser jusqu'au bout de nos limites, disputer un grand match et nous qualifier pour le tour suivant. »

    Concernant Wirtz et Musiala, il a ajouté : « Nous savons que nous ne pourrons accomplir de grandes choses que si ces deux joueurs sont à leur meilleur niveau, et ils en sont conscients. Je suis optimiste, car ils n’en sont pas loin. »

    Il a souligné : « En règle générale, notre équipe, quand elle est au complet et qu’elle donne tout, peut battre n’importe quelle sélection. Mais si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau – ce qui peut arriver quand on est déjà assuré de terminer en tête du groupe –, nous pouvons aussi perdre contre certaines équipes. »

    Il a ajouté : « La situation est peut-être différente pour une, deux ou trois équipes, car celles-ci peuvent atteindre leurs objectifs même lorsqu’elles ne jouent pas à leur meilleur niveau. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous le permettre. »

    Interrogé sur un éventuel affrontement avec la France en huitièmes de finale, Fuller a coupé court : « La France fait toujours partie des grands favoris pour le titre, mais nous n’y pensons pas pour l’instant. Nous allons jouer contre le Paraguay, et nous voulons poursuivre notre parcours ; c’est notre seul objectif. »

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