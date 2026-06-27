Selon la légende du football allemand, une seule condition suffit pour battre n’importe quelle équipe… et l’esprit ne se projette pas encore sur la France

Le directeur sportif de l’équipe d’Allemagne, Rudi Völler, a réaffirmé sa confiance dans le potentiel de la Mannschaft, malgré des performances inégales lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Trois jours après la clôture de la phase de groupes, ponctuée par une défaite 1-2 face à l’Équateur — sans pour autant compromettre la première place de l’Allemagne —, Fuller s’est présenté devant la presse pour livrer une première analyse de la prestation de la Mannschaft.

Le quotidien AS a relayé les propos de la légende Fuller, pour qui les ambitions de la Nationalmannschaft reposent en grande partie sur le niveau que pourront atteindre Jamal Musiala et Florian Wirtz.

Il a toutefois insisté sur le fait que l’équipe ne pourra rivaliser avec les cadors que si l’ensemble des joueurs atteint son meilleur niveau.

Concernant le prochain match face au Paraguay, Fuller a affirmé : « Je suis serein et confiant, l’équipe donnera tout ce qu’elle a. »

Il a ajouté : « Contre l’Équateur, les circonstances étaient différentes. Pour eux, c’était le match le plus important de ces 20 ou 30 dernières années. Nous voulons toujours gagner, mais il est normal que l’intensité baisse un peu lorsque la qualification est déjà assurée. »