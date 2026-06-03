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Selon la légende anglaise Peter Reid, Harry Kane « songerait en partie à un retour » en Premier League. L’ancien international explique ce qui rend le buteur vedette si particulier et formule un vœu de transfert aussi audacieux qu’argumenté
Kane bat tous les records et affiche des statistiques impressionnantes, tant en club qu'en sélection.
Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, a quitté sa zone de confort en s’exilant en Allemagne durant l’été 2023. Ce transfert devait lui permettre de conjurer le « syndrome du sans-trophée », les grands titres lui ayant jusqu’alors échappé, que ce soit en club ou en sélection.
Cette malédiction s’est enfin brisée à l’Allianz Arena : à 32 ans, l’attaquant a déjà ajouté deux lignes à son palmarès, une Supercoupe et une DFB-Pokal, sans oublier trois Soulier d’or de la Bundesliga.
Au Bayern, il a maintenu un niveau individuel remarquable, trouvant le chemin des filets à 146 reprises en 147 apparitions, dont un record personnel de 61 buts lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2027, l’avant-centre fait encore planer le doute sur la durée de son séjour en Bavière.
Plusieurs scénarios sont évoqués pour le redoutable numéro 9 : prolongation à Munich, départ en MLS pour préparer une future carrière dans la NFL, ou retour en Angleterre, une option qui resurgit régulièrement.
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L’ancien buteur star de Tottenham, Harry Kane, foulera-t-il à nouveau les pelouses de Premier League ?
Lors de la plus grande vente aux enchères au monde consacrée à la Coupe du monde – événement organisé par BUDDS, leader britannique des ventes de souvenirs sportifs –, l’ex-star des Three Lions, Reid, a confié à GOAL qu’il voyait bien Kane revenir en Premier League : « Je pense qu’il aura un peu envie de revenir.
Je le verrais bien en bleu, sous le maillot d’Everton bien sûr. Imaginez son entrée sur la pelouse du Goodison Park. C’est un joueur de très haut niveau et je suis convaincu qu’il retrouvera la Premier League. »
Reid a ensuite évoqué les qualités qui placent Kane parmi l’élite et expliqué pourquoi il aura un rôle crucial à jouer dans la quête de gloire de l’Angleterre cet été : « Je vais vous dire ce qui fait la force d’Harry Kane : non seulement il marque, mais il crée aussi des occasions. Intelligent, il se faufile dans les espaces, il est difficile à prendre en charge, il redescend chercher le ballon, il va au-delà. C’est l’un des meilleurs finisseurs, absolument exceptionnel.
« J’espère qu’on va gagner. On a la puissance de frappe. Je ne sais pas trop où on en est en défense. Je pense que la France peut être favorite. Quand on regarde l’équipe de France dans son ensemble, je pense qu’ils sont favoris. Mais avec des joueurs comme Harry Kane et Declan Rice dans l’équipe, je pense qu’on a une chance. Mais lui [Kane], c’est un joueur de premier plan. »
L'Angleterre dispose-t-elle d'un nombre suffisant de joueurs décisifs dans son effectif pour la Coupe du monde 2026 ?
Il s’est écoulé près de 60 ans depuis le dernier sacre de l’Angleterre en Coupe du monde – ou tout autre trophée international –, les héros de 1966 demeurant à ce jour les seuls à avoir inscrit leur nom au palmarès.
L’un des maillots portés ce jour-là à Wembley, celui de Martin Peters – qui arborait le numéro 10 lorsqu’il a inscrit le deuxième but des Three Lions lors de cette victoire emblématique 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest – devrait être adjugé entre 30 000 et 50 000 livres sterling.
Il se peut qu’un jour les souvenirs liés à Kane atteignent des sommes similaires, et ce sera à la génération de 2026 de prouver qu’elle a le niveau pour rejoindre les immortels du sport et soulever le plus grand trophée du football mondial.
Interrogé sur la question de savoir si Thomas Tuchel dispose de suffisamment de joueurs décisifs pour y parvenir – après avoir écarté des joueurs comme Morgan Gibbs-White, Cole Palmer et Phil Foden –, Reid, qui a disputé 13 sélections avec son pays, a déclaré : « J’aurais pris Foden. Mais c’est une question d’opinion. Je pense que sur le plan de la créativité, ça ira avec [Bukayo] Saka. J’adore [Marcus] Rashford, je pense qu’il a quelque chose, il doit le montrer maintenant. On a de la qualité en attaque et je pense qu’on va marquer des buts. J’en suis convaincu. »
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Kane et ses coéquipiers parviendront-ils à créer des souvenirs inoubliables et à mettre fin à 60 ans de souffrance ?
Reid a notamment porté les couleurs de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 et disputé le quart de finale décisif contre l’Argentine, au cours duquel Diego Maradona a réalisé son célèbre « coup de la main de Dieu » et inscrit l’un des plus beaux buts en solo de l’histoire du football.
Cet été, d’autres grands moments naîtront sur la plus grande des scènes, portés par des joueurs comme Kane et ses coéquipiers, tandis que les supporters du monde entier guettent l’émergence de nouveaux héros capables de leur offrir une part de gloire.
La vente aux enchères BUDDS de la Coupe du monde est prévue le 25 juin 2026, précédée d’une vente en ligne à durée limitée ouvrant le 2 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici ; pour obtenir une estimation gratuite de tout souvenir sportif, cliquez ici.