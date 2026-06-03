Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, a quitté sa zone de confort en s’exilant en Allemagne durant l’été 2023. Ce départ stratégique visait à conjurer le « syndrome du sans-titre », lui qui, malgré ses exploits nationaux et continentaux, restait jusqu’alors privé de grands trophées.

Cette malédiction s’est enfin brisée à l’Allianz Arena : à 32 ans, l’attaquant a déjà ajouté deux lignes à son palmarès, une Supercoupe et une DFB-Pokal, sans oublier trois Soulier d’or de la Bundesliga.

Au Bayern, il a maintenu un niveau individuel remarquable, trouvant le chemin des filets à 146 reprises en 147 apparitions, dont un record personnel de 61 buts lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2027, l’avant-centre fait toutefois planer le doute sur la durée de son séjour en Bavière.

Plusieurs scénarios sont évoqués pour le redoutable numéro 9 : une prolongation à Munich, un départ en MLS pour préparer une éventuelle carrière dans la NFL, ou un retour en Angleterre, option qui resurgit régulièrement dans les rumeurs.