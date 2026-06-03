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Selon la légende anglaise Peter Reid, Harry Kane « songerait en partie à un retour » en Premier League. L’ancien international explique ce qui rend l’attaquant vedette si particulier et formule un vœu de transfert aussi audacieux qu’argumenté
Kane bat tous les records et affiche des statistiques impressionnantes, tant en club qu'en sélection.
Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, a quitté sa zone de confort en s’exilant en Allemagne durant l’été 2023. Ce départ stratégique visait à conjurer le « syndrome du sans-titre », lui qui, malgré ses exploits nationaux et continentaux, restait jusqu’alors privé de grands trophées.
Cette malédiction s’est enfin brisée à l’Allianz Arena : à 32 ans, l’attaquant a déjà ajouté deux lignes à son palmarès, une Supercoupe et une DFB-Pokal, sans oublier trois Soulier d’or de la Bundesliga.
Au Bayern, il a maintenu un niveau individuel remarquable, trouvant le chemin des filets à 146 reprises en 147 apparitions, dont un record personnel de 61 buts lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2027, l’avant-centre fait toutefois planer le doute sur la durée de son séjour en Bavière.
Plusieurs scénarios sont évoqués pour le redoutable numéro 9 : une prolongation à Munich, un départ en MLS pour préparer une éventuelle carrière dans la NFL, ou un retour en Angleterre, option qui resurgit régulièrement dans les rumeurs.
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L’ancien buteur star de Tottenham, Harry Kane, foulera-t-il à nouveau les pelouses de Premier League ?
Lors de la plus grande vente aux enchères au monde consacrée à la Coupe du monde – événement organisé par BUDDS, leader britannique des ventes de souvenirs sportifs –, l’ex-star des Three Lions, Reid, a confié à GOAL qu’il voyait bien Kane revenir en Premier League : « Je pense qu’il aura un peu envie de revenir.
Je le vois bien en bleu, sous le maillot d’Everton, faisant son entrée à Goodison Park. C’est un joueur de très haut niveau. Oui, je le vois revenir en Premier League. »
Reid a ensuite évoqué les qualités qui placent Kane parmi l’élite et expliqué pourquoi il aura un rôle crucial à jouer dans la quête de gloire de l’Angleterre lors de la Coupe du monde cet été : « Je vais vous dire ce qui fait la beauté d’Harry Kane : en plus de marquer des buts, il les crée. Intelligent, il se faufile dans les espaces, il est difficile à marquer, il descend bas, il va au-delà. C’est l’un des meilleurs finisseurs, absolument exceptionnel.
« J’espère qu’on va gagner. On a la puissance de frappe. Je ne sais pas trop ce qu’on vaut en défense. Je pense que la France peut être favorite. Quand on regarde l’effectif français dans son ensemble, je pense qu’ils sont favoris. Mais avec des joueurs comme Harry Kane et Declan Rice dans l’équipe, je pense qu’on a une chance. Mais lui [Kane], c’est un joueur de premier plan. »
L'Angleterre dispose-t-elle d'un nombre suffisant de joueurs décisifs dans son effectif pour la Coupe du monde 2026 ?
Cela fait près de 60 ans que l'Angleterre n'a plus connu la gloire en Coupe du monde – ni remporté le moindre trophée international –, les légendes de 1966 restant à ce jour les seules à figurer dans les annales.
Un des maillots de cette journée historique à Wembley va être mis aux enchères : le maillot de rechange de Martin Peters – célèbre pour avoir inscrit le deuxième but des Three Lions lors de cette victoire emblématique 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest – devrait rapporter entre 30 000 et 50 000 livres sterling.
Il se peut qu’un jour les souvenirs liés à Kane atteignent des sommes similaires, et ce sera à la génération de 2026 de prouver qu’elle a le potentiel pour rejoindre les immortels du sport et soulever le plus grand trophée du football mondial.
Interrogé sur la question de savoir si Thomas Tuchel dispose de suffisamment de joueurs décisifs pour y parvenir – après avoir écarté des éléments comme Morgan Gibbs-White, Cole Palmer et Phil Foden –, Reid, qui compte 13 sélections avec les Three Lions, a déclaré : « J’aurais pris Foden. Mais c’est une question d’opinion. Je pense que, sur le plan de la créativité, ça ira avec [Bukayo] Saka. J’adore [Marcus] Rashford, je pense qu’il a quelque chose, il doit le montrer maintenant. On a de la qualité en attaque et je pense qu’on va marquer des buts. J’en suis convaincu. »
- BUDDS Auctions
Kane et ses coéquipiers parviendront-ils à créer des souvenirs inoubliables et à mettre fin à 60 ans de souffrance ?
Reid a notamment porté les couleurs de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 et disputé le quart de finale décisif contre l’Argentine, au cours duquel Diego Maradona a réalisé son célèbre « coup de la main de Dieu » et inscrit l’un des plus beaux buts en solo de l’histoire du football.
Cet été, d’autres grands moments naîtront sur la plus grande des scènes, portés par des joueurs comme Kane et ses coéquipiers, tandis que les supporters du monde entier attendent avec impatience l’émergence de nouveaux héros capables de leur offrir une part de gloire.
La vente aux enchères BUDDS de la Coupe du monde est prévue le 25 juin 2026, précédée d’une session en ligne à durée limitée ouvrant le 2 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici ; pour obtenir une estimation gratuite de tout souvenir sportif, cliquez ici.