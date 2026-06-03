Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, a quitté sa zone de confort en s’expatriant en Allemagne durant l’été 2023. Ce départ était motivé par la volonté de conjurer le « syndrome du sans-titre », les grands trophées lui ayant jusqu’alors échappé sur les plans national, continental et international.

Cette malédiction s’est enfin brisée à l’Allianz Arena : à 32 ans, l’attaquant a déjà ajouté deux lignes à son palmarès, la Supercoupe et la DFB-Pokal, enrichissant un CV déjà étoffé de trois Soulier d’or de Bundesliga.

Il a maintenu un niveau individuel remarquable au Bayern, trouvant le chemin des filets à 146 reprises en 147 apparitions, dont un record personnel de 61 buts lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2027, l’avant-centre fait pourtant déjà l’objet de spéculations sur la durée de son séjour en Bavière.

Plusieurs scénarios sont évoqués pour le redoutable numéro 9 : prolongation à Munich, exil en MLS pour préparer une future carrière dans la NFL, ou retour en Angleterre, où les rumeurs ne s’éteignent jamais vraiment.