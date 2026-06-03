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Selon la légende anglaise Peter Reid, Harry Kane « songerait en partie à revenir » en Premier League. L’ancien international explique ce qui rend le buteur vedette si particulier et formule un souhait de transfert aussi audacieux qu’argumenté
Kane bat tous les records et affiche des statistiques impressionnantes, tant en club qu'en sélection.
Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, a quitté sa zone de confort en s’expatriant en Allemagne durant l’été 2023. Ce départ était motivé par la volonté de conjurer le « syndrome du sans-titre », les grands trophées lui ayant jusqu’alors échappé sur les plans national, continental et international.
Cette malédiction s’est enfin brisée à l’Allianz Arena : à 32 ans, l’attaquant a déjà ajouté deux lignes à son palmarès, la Supercoupe et la DFB-Pokal, enrichissant un CV déjà étoffé de trois Soulier d’or de Bundesliga.
Il a maintenu un niveau individuel remarquable au Bayern, trouvant le chemin des filets à 146 reprises en 147 apparitions, dont un record personnel de 61 buts lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2027, l’avant-centre fait pourtant déjà l’objet de spéculations sur la durée de son séjour en Bavière.
Plusieurs scénarios sont évoqués pour le redoutable numéro 9 : prolongation à Munich, exil en MLS pour préparer une future carrière dans la NFL, ou retour en Angleterre, où les rumeurs ne s’éteignent jamais vraiment.
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L’ancien buteur star de Tottenham, Harry Kane, foulera-t-il de nouveau les pelouses de Premier League ?
Lors de la plus grande vente aux enchères au monde consacrée à la Coupe du monde – événement organisé par BUDDS, leader britannique des ventes de souvenirs sportifs –, l’ex-star des Three Lions, Reid, a confié à GOAL, interrogé sur un éventuel retour de Kane en Premier League : « Je pense qu’il aura un peu envie de revenir.
Je le verrais bien en bleu, sous le maillot d’Everton, faisant son entrée à Goodison Park. C’est un joueur de très haut niveau. Oui, je le vois bien revenir en Premier League. »
Reid a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles Kane figure parmi l’élite mondiale et sera décisif pour la quête de gloire de l’Angleterre cet été : « Je vais vous dire ce qui rend Harry Kane si exceptionnel : il ne se contente pas de marquer, il crée aussi des occasions. Intelligent, capable de se faufiler dans les interstices, difficile à prendre en marque, il redescend même chercher le ballon. C’est l’un des meilleurs finisseurs, tout simplement.
« J’espère qu’on va gagner. On a la puissance de frappe. Je ne sais pas trop ce qu’on vaut en défense. Je pense que la France peut être favorite. Quand on regarde l’effectif français dans son ensemble, je pense qu’ils sont favoris. Mais avec des joueurs comme Harry Kane et Declan Rice dans l’équipe, je pense qu’on a une chance. Mais lui [Kane], c’est un joueur de premier plan. »
L'Angleterre dispose-t-elle d'un nombre suffisant de joueurs décisifs dans son effectif pour la Coupe du monde 2026 ?
Il y a près de 60 ans que l’Angleterre n’a plus connu la gloire en Coupe du monde – ni remporté le moindre trophée international –, les légendes de 1966 restant à ce jour les seules à figurer dans les annales.
Un des maillots de cette journée historique à Wembley va être mis aux enchères : le maillot de rechange de Martin Peters – célèbre pour avoir inscrit le deuxième but des Three Lions lors de cette victoire emblématique 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest – devrait rapporter entre 30 000 et 50 000 livres sterling.
Il se peut qu’un jour les souvenirs liés à Kane atteignent des sommes similaires, et il appartiendra à la génération de 2026 de prouver qu’elle peut rejoindre les immortels du sport et soulever le plus grand trophée du football mondial.
Interrogé sur la question de savoir si Thomas Tuchel dispose de suffisamment de joueurs décisifs pour y parvenir – après avoir écarté des joueurs comme Morgan Gibbs-White, Cole Palmer et Phil Foden –, Reid, qui a disputé 13 sélections avec son pays, a déclaré : « J’aurais pris Foden. Mais c’est une question d’opinion. Je pense que, sur le plan de la créativité, ça ira avec [Bukayo] Saka. J’adore [Marcus] Rashford, je pense qu’il a quelque chose, il doit le montrer maintenant. On a de la qualité en attaque et je pense qu’on va marquer des buts. J’en suis convaincu. »
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Kane et ses coéquipiers parviendront-ils à créer des souvenirs inoubliables et à mettre fin à 60 ans de souffrance ?
Reid a notamment porté les couleurs de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 et a disputé le quart de finale mémorable contre l’Argentine, au cours duquel Diego Maradona a réalisé son célèbre « coup de la main de Dieu » et inscrit l’un des plus grands buts en solo de l’histoire du football.
Cet été, de nouveaux souvenirs d’exception devraient naître sur la plus grande des scènes, portés par des joueurs comme Kane et ses coéquipiers, tandis que des supporters du monde entier guettent l’émergence de héros capables de leur offrir une part de gloire.
La vente aux enchères BUDDS de la Coupe du monde est prévue le 25 juin 2026, précédée d’une vente en ligne à durée limitée ouvrant le 2 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici ; pour obtenir une estimation en ligne gratuite de tout souvenir sportif, cliquez ici.