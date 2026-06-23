Luka Modric n’a pas encore fermé la porte à un retour à Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le champion croate pourrait même envisager de rallier de nouveau le projet rossonero avant de hang up ses crampons. Pour l’instant, le milieu de terrain, né en 1985, se consacre entièrement à la Croatie et à sa dernière Coupe du monde, mal entamée par une lourde défaite contre l’Angleterre lors du premier match, qu’il espère effacer lors des deux prochaines rencontres face au Panama et au Ghana.
Traduit par
Selon la Gazzetta dello Sport, le dossier Modric n’est pas encore clos à Milan : voici comment Amorim pourrait le convaincre de rester
L’ATTENTE DE LA DÉCISION
Modric n’a pas brillé face à Kane et ses coéquipiers et il a hâte de se racheter au plus vite, afin de remettre son équipe en lice pour une place en seizièmes de finale, mais aussi pour terminer sa longue aventure avec la sélection croate sur une note positive. Ensuite, il abordera sereinement son avenir, toujours envisageable en rouge et noir malgré la déception de la dernière saison et les départs de Massimiliano Allegri et Igli Tare. Selon *La Gazzetta dello Sport*, Luka Modric n’a pas encore pris de décision définitive, mais il sait que le Dinamo Zagreb, son premier club, reste une option, de même qu’un poste de dirigeant au Real Madrid si il décidait de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde.
LES IDÉES D’AMORIM
Modric adore Milan ; lui et sa famille s’y sentent bien, un élément qui pourrait s’avérer décisif lors des prochaines discussions. Selon La Gazzetta dello Sport,la déception de ne plus disputer la Ligue des champions avec le maillot rossonero pourrait être compensée par un entretien prévu dans les prochaines semaines avec le nouvel entraîneur Ruben Amorim, ainsi que par la perspective de rester un pilier du groupe la saison prochaine, même si son temps de jeu seraplus rationné.âge – il fêtera ses 41 ans le 9 septembre – et d’un physique plus limité, notamment en raison du double rendez-vous hebdomadaire imposé par la Ligue Europa.
L'ANNÉE DE MODRIC AU MILAN
Recruté l’été dernier par le Milan, Luka Modric a signé un contrat qui expire le 30 juin prochain, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire en accord avec le club. Il perçoit actuellement un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison. Lors de la dernière édition de la Serie A, il a disputé 37 matchs, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives.