Selon la Gazzetta dello Sport, le dossier Modric n’est pas encore clos à Milan : voici comment Amorim pourrait le convaincre de rester

Modric n’a pas brillé face à Kane et ses coéquipiers et il a hâte de se racheter au plus vite, afin de remettre son équipe en lice pour une place en seizièmes de finale, mais aussi pour terminer sa longue aventure avec la sélection croate sur une note positive. Ensuite, il abordera sereinement son avenir, toujours envisageable en rouge et noir malgré la déception de la dernière saison et les départs de Massimiliano Allegri et Igli Tare. Selon *La Gazzetta dello Sport*, Luka Modric n’a pas encore pris de décision définitive, mais il sait que le Dinamo Zagreb, son premier club, reste une option, de même qu’un poste de dirigeant au Real Madrid si il décidait de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde.