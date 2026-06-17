Selon l’icône croate Davor Suker, la star de l’AC Milan Luka Modric reviendra « à coup sûr » au Real Madrid

Invité de l’émission « La Tribu » de Radio MARCA, Suker a livré une interview exclusive et tracé les contours de l’avenir de Modric. Le Real Madrid reste gravé dans son cœur, et un retour est envisagé après son passage en Italie. Le vétéran a brillé en Serie A, mais on ignore encore s’il activera l’option de prolongation avec Milan ou s’il raccrochera les crampons après la Coupe du monde.

Interrogé sur la suite de carrière du milieu de terrain, Suker a laissé entendre que le grand club espagnol était bien dans la course. « On m’a demandé où il allait poursuivre sa carrière, à Milan ou à Madrid… Je pense qu’il va se passer quelque chose avec le Real Madrid », a déclaré Suker.