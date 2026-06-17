Getty Images Sport
Traduit par
Selon l’icône croate Davor Suker, la star de l’AC Milan Luka Modric reviendra « à coup sûr » au Real Madrid
Davor Suker sous-entend que son retour au Real Madrid est imminent.
Invité de l’émission « La Tribu » de Radio MARCA, Suker a livré une interview exclusive et tracé les contours de l’avenir de Modric. Le Real Madrid reste gravé dans son cœur, et un retour est envisagé après son passage en Italie. Le vétéran a brillé en Serie A, mais on ignore encore s’il activera l’option de prolongation avec Milan ou s’il raccrochera les crampons après la Coupe du monde.
Interrogé sur la suite de carrière du milieu de terrain, Suker a laissé entendre que le grand club espagnol était bien dans la course. « On m’a demandé où il allait poursuivre sa carrière, à Milan ou à Madrid… Je pense qu’il va se passer quelque chose avec le Real Madrid », a déclaré Suker.
- Getty Images
Un héritage sans égal dans la capitale espagnole
Un éventuel retour dans la capitale espagnole permettrait à Modric d’enrichir un palmarès déjà étoffé. Lors de son premier passage, il a disputé 597 matchs et inscrit 43 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du club. Son armoire à trophées, unique en son genre, comprend six Ligue des champions, quatre Liga et deux Coupes d’Espagne. Sur le plan individuel, son incroyable saison 2018 lui a valu de remporter le Ballon d’Or, le titre de « The Best » de la FIFA dans la catégorie masculine et celui de Meilleur joueur européen de l’UEFA. Avec cinq Supercoupes de l’UEFA, quatre Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupes d’Espagne et la Coupe intercontinentale de la FIFA 2024-25 à son palmarès, son statut de légende au Santiago Bernabéu est définitivement ancré.
En attendant le dénouement de la Coupe du monde
Le calendrier de ce retour très attendu semble conditionné par ses obligations internationales. Interrogé sur ce transfert imminent, Suker a déclaré : « Il va certainement revenir, mais je ne sais pas sous quelle forme… Nous allons attendre la fin de la Coupe du monde et voir ce qui se passe. »
D’ici là, le milieu de terrain se consacre à la tête de l’équipe nationale dans le groupe L : elle entame sa campagne mercredi face à l’Angleterre, puis affronte le Panama et le Ghana. Ces rencontres mobiliseront toute son attention jusqu’à ce que des annonces officielles sur son avenir en club soient dévoilées.
- Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour le maestro croate ?
Tous les regards sont désormais tournés vers ses performances lors de la Coupe du monde. Une fois cette grande compétition mondiale terminée, une annonce officielle concernant son avenir pourrait rapidement suivre. Suker a refusé avec humour d’en dire plus sur son rôle précis, en riant : « Je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas en dire plus, mon ami. Il faut laisser un peu de mystère, on ne peut pas tout dévoiler. » Quel que soit son rôle exact, un retour au pays mémorable l’attend.