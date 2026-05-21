Si Slot est resté imperturbable face aux critiques de plus en plus vives, il était impossible d’ignorer les huées de la foule. Une fois que l’on a perdu le soutien de ses supporters, il peut être difficile de le regagner – même celui d’un public aussi fidèle que l’a toujours été celui de Liverpool au fil des ans.

Interrogé sur la question de savoir si ces sifflets annonçaient la fin pour un entraîneur, Riise a ajouté : « Ce n’est pas un bon signe, si je peux me permettre ! Mais je pense que ce sont surtout les huées et les réactions négatives. C’est plutôt ce qu’il a fait pendant les matchs qui ne plaît pas aux supporters.

« Par exemple, quand il a remplacé Rio [Ngumoha] il y a quelques matchs et que les sifflets ont fusé. Mais au final, il s’est expliqué après coup. Et je suis d’accord avec Slot : il le fait avec tact.

Il savait que les sifflets allaient fuser au moment de remplacer Rio, mais ce dernier n’avait plus les ressources pour sprinter ni pour revenir défendre, et son niveau d’énergie n’était plus le même qu’en première période. Si l’équipe ne dispose pas de joueurs capables de tenir le rythme, l’image du groupe en pâtit. Slot a donc clarifié les raisons de son choix, et je le comprends. J’ai moi-même tiqué quand il l’a remplacé, car il jouait bien. Mais s’il est épuisé, s’il n’a plus l’endurance nécessaire, il ne peut pas rester sur le terrain.

Aujourd’hui, tout ce qu’Arne fait semble susciter des réactions négatives ; c’est un très mauvais signe pour un entraîneur, car, normalement, les gens ont tendance à dire : « C’est une bonne chose, il sait ce qu’il fait ». Maintenant, on entend plutôt : « Non, tu n’aurais pas dû faire ça ».

« Il a un gros travail devant lui pour redresser la situation en ce qui concerne la confiance des supporters et aussi celle de ses propres joueurs. Parce que si vous commencez à perdre le vestiaire – je ne dis pas que c’est le cas –, mais si vous commencez à perdre, c’est là que tout est fini. »