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Selon l’ancien Red John Arne Riise, Xabi Alonso aurait patienté pour Liverpool ; il explique pourquoi Arne Slot peut encore écarter la menace d’un licenciement malgré les sifflets d’Anfield
Alonso s’apprête à rejoindre Chelsea alors que l’avenir de Slot reste incertain.
Les spéculations allaient bon train quant à un éventuel retour d'Alonso dans le Merseyside. Ayant remporté la Ligue des champions au cours de ses cinq années passées à Liverpool en tant que joueur, l'Espagnol entretient toujours des liens étroits avec les Reds.
Il portera toutefois le maillot bleu à partir de l’été 2026. Sans club depuis la fin de son mandat de 34 matchs à la tête du Real Madrid en janvier, le quinquagénaire revient en Angleterre, dans l’ouest de Londres.
Cette nomination a suscité quelques interrogations : Alonso devra rapidement convaincre des supporters impatients, contrairement à ce qui se serait passé sur les bords de la Mersey, où il aurait disposé d’un crédit plus important.
Aucune offre ne lui a été faite par Liverpool, malgré les interrogations persistantes sur l’avenir de Slot, un an après le sacre en Premier League. La saison 2025-2026, laborieuse, a certes débouché sur une qualification en Ligue des champions, mais elle n’a pas offert un retour sur investissement à la hauteur des sommes colossales engagées lors du dernier mercato estival.
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Pourquoi Alonso a été autorisé à prendre les rênes à Stamford Bridge
Arne Slot jouit actuellement du soutien total de son conseil d’administration. Interrogé par GOAL en exclusivité, en partenariat avec Campobet, l’ancienne star des Reds, Riise, a déclaré au sujet de la décision de ne pas tenter de recruter Alonso, dont on ignore toujours la date de retour : « Je pense que c'est un signe : maintenant que Xabi est à Chelsea, si Liverpool avait envisagé de se séparer d'Arne Slot, ils auraient déjà discuté avec Xabi et l'auraient tenu informé.
Le fait que Xabi ait signé avec Chelsea prouve, selon moi, qu’ils n’ont pas contacté son agent et qu’ils n’envisagent pas de limoger Arne Slot. Xabi Alonso était le choix évident pour prendre la relève s’ils voulaient changer.
« Je suis convaincu que si Xabi avait senti la moindre ouverture à Liverpool, il aurait patienté. Or, il a rapidement signé à Chelsea, ce qui suggère qu’il n’a pas été approché et que la position de Slot n’est pas remise en cause. C’est la conclusion à laquelle j’ai immédiatement pensé en apprenant son départ pour les Blues. »
Les sifflets marquent-ils le début de la fin pour Slot ?
Si Slot est resté imperturbable face aux critiques de plus en plus vives, il était impossible d’ignorer les huées de la foule. Une fois que l’on a perdu le soutien de ses supporters, il peut être difficile de le regagner – même celui d’un public aussi fidèle que l’a toujours été celui de Liverpool au fil des ans.
Interrogé sur la question de savoir si ces sifflets annonçaient la fin pour un entraîneur, Riise a ajouté : « Ce n’est pas un bon signe, si je peux me permettre ! Mais je pense que ce sont surtout les huées et les réactions négatives. C’est plutôt ce qu’il a fait pendant les matchs qui ne plaît pas aux supporters.
« Par exemple, quand il a remplacé Rio [Ngumoha] il y a quelques matchs et que les sifflets ont fusé. Mais au final, il s’est expliqué après coup. Et je suis d’accord avec Slot : il le fait avec tact.
Il savait que les sifflets allaient fuser au moment de remplacer Rio, mais ce dernier n’avait plus les ressources pour sprinter ni pour revenir défendre, et son niveau d’énergie n’était plus le même qu’en première période. Si l’équipe ne dispose pas de joueurs capables de tenir le rythme, l’image du groupe en pâtit. Slot a donc clarifié les raisons de son choix, et je le comprends. J’ai moi-même tiqué quand il l’a remplacé, car il jouait bien. Mais s’il est épuisé, s’il n’a plus l’endurance nécessaire, il ne peut pas rester sur le terrain.
Aujourd’hui, tout ce qu’Arne fait semble susciter des réactions négatives ; c’est un très mauvais signe pour un entraîneur, car, normalement, les gens ont tendance à dire : « C’est une bonne chose, il sait ce qu’il fait ». Maintenant, on entend plutôt : « Non, tu n’aurais pas dû faire ça ».
« Il a un gros travail devant lui pour redresser la situation en ce qui concerne la confiance des supporters et aussi celle de ses propres joueurs. Parce que si vous commencez à perdre le vestiaire – je ne dis pas que c’est le cas –, mais si vous commencez à perdre, c’est là que tout est fini. »
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Liverpool se console avec la qualification pour la Ligue des champions.
Grâce à son succès en finale de la Ligue Europa et à sa quatrième place en Premier League, Aston Villa est certain de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, même en terminant sixième.
Liverpool pourrait encore descendre à cette position, mais se dirige vers une cinquième place, avec un dernier match à domicile contre Brentford dimanche. Il y a du pain sur la planche à Anfield, entre les départs et arrivées attendus, et Slot doit prouver – Alonso étant pour l’instant hors jeu – qu’il est l’homme de la situation pour remettre le club sur les rails d’ici 2026-2027.