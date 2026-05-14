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Selon l’ancien entraîneur de Leeds, Sir Alex Ferguson l’aurait personnellement recommandé pour lui succéder à la tête de Manchester United
Le conseil d’un monument du football
Au tournant du millénaire, O’Leary figurait parmi les jeunes entraîneurs les plus prometteurs de la Premier League après avoir mené Leeds United jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Son travail à Elland Road avait attiré l’attention de Ferguson, alors en quête d’un successeur digne de ce nom il y a 25 ans.
Invité de l’émission « Stick to Football » sur The Overlap, O’Leary, 68 ans, a confirmé que son nom figurait bien sur la short-list pour prendre les commandes des Red Devils. « Michael Kennedy [mon avocat] m’en a parlé, oui », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si United l’avait contacté. « Alex avait recommandé environ trois personnes, ou quelque chose comme ça. Ça n’est jamais allé plus loin que ça. J’étais l’un des candidats sélectionnés, oui. »
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Le célèbre revirement de Ferguson concernant sa retraite
Bien qu’O’Leary figurât parmi les candidats présélectionnés, cette nomination ne s’est jamais concrétisée : Ferguson, comme on le sait, a changé d’avis sur son départ du club. Au lieu de quitter ses fonctions en 2002, le légendaire Écossais est resté sur le banc pendant encore onze ans, avant de prendre sa retraite en 2013 après avoir remporté son treizième titre de Premier League.
Quant à O’Leary, le rebondissement l’a contraint à un autre parcours : limogé par Leeds en 2002, un an après les exploits européens du club, alors que sa situation financière se dégradait. Malgré cette opportunité manquée avec les Red Devils, l’Irlandais demeure une figure marquante de la rivalité « The Roses ».
Conseils pour Michael Carrick
La conversation a naturellement dérivé vers la situation actuelle à United, où l’entraîneur par intérim Michael Carrick fait forte impression. O’Leary a dressé un parallèle entre la situation actuelle de Carrick et sa propre ascension à Leeds United, où il avait d’abord été l’adjoint de George Graham avant de prendre les rênes comme intérimaire puis de s’imposer durablement. Fort de cette expérience, il a tenu à mettre en garde contre l’ampleur colossale de la tâche une fois l’étiquette « intérimaire » retirée.
O’Leary a déclaré : « Pour Michael, je ne crois pas qu’ils aient jamais envisagé de lui confier le poste définitivement ; ils pensaient qu’il viendrait assurer l’intérim avant qu’on recrute quelqu’un d’autre, mais la donne a complètement changé. »
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Les enjeux réels du banc de touche d’Old Trafford
L’ancien manager de Leeds a prévenu que prendre les rênes d’un club de l’envergure de Manchester United demandait une détermination bien plus grande que pour des missions intérimaires. O’Leary a souligné que les exigences quotidiennes et le calendrier infernal des compétitions européennes et nationales pouvaient surprendre même les candidats les mieux préparés.
« Je dirais à Michael que, même s’il se considère déjà comme l’entraîneur de Man United, le jour où l’annonce est officielle, où vous enchaînez les matchs en milieu de semaine et où vous devez prendre toutes ces décisions, c’est un tout autre défi. Et à United, il n’y a pas beaucoup plus grand », a conclu O’Leary.