Au tournant du millénaire, O’Leary figurait parmi les jeunes entraîneurs les plus prometteurs de la Premier League après avoir mené Leeds United jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Son travail à Elland Road avait attiré l’attention de Ferguson, alors en quête d’un successeur digne de ce nom il y a 25 ans.

Invité de l’émission « Stick to Football » sur The Overlap, O’Leary, 68 ans, a confirmé que son nom figurait bien sur la short-list pour prendre les commandes des Red Devils. « Michael Kennedy [mon avocat] m’en a parlé, oui », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si United l’avait contacté. « Alex avait recommandé environ trois personnes, ou quelque chose comme ça. Ça n’est jamais allé plus loin que ça. J’étais l’un des candidats sélectionnés, oui. »