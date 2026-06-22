Saka a pris part aux célébrations endiablées dans le nord de Londres lorsque le titre de champion d’Angleterre est revenu dans ce quartier de la capitale pour la première fois en 22 ans. Il a également été aligné avec les Gunners lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, qui s’est finalement soldée par une défaite cruelle aux tirs au but.

Sa valeur pour l’équipe de Mikel Arteta est incontestable lorsqu’il est à son meilleur niveau, mais les problèmes physiques se multiplient ces derniers mois. Il a à nouveau joué blessé lors d’un grand tournoi avec l’Angleterre, un problème chronique au tendon d’Achille dont il peine à se débarrasser.

Il a débuté sur le banc lors du premier match des Three Lions face à la Croatie, son coéquipier de club Noni Madueke lui étant préféré à droite. Il n’a pas encore participé pleinement aux séances d’entraînement en vue de l’affrontement avec le Ghana, programmé mardi.