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Selon John Barnes, le principal défi de Bukayo Saka pour la Coupe du monde 2026 ne réside pas dans son nombre de buts marqués, mais dans sa capacité à influencer le jeu autrement
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Le champion de Premier League a disputé la Coupe du monde 2026 malgré sa blessure.
Saka a pris part aux célébrations endiablées dans le nord de Londres lorsque le titre de champion d’Angleterre est revenu dans ce quartier de la capitale pour la première fois en 22 ans. Il a également été aligné avec les Gunners lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, qui s’est finalement soldée par une défaite cruelle aux tirs au but.
Sa valeur pour l’équipe de Mikel Arteta est incontestable lorsqu’il est à son meilleur niveau, mais les problèmes physiques se multiplient ces derniers mois. Il a à nouveau joué blessé lors d’un grand tournoi avec l’Angleterre, un problème chronique au tendon d’Achille dont il peine à se débarrasser.
Il a débuté sur le banc lors du premier match des Three Lions face à la Croatie, son coéquipier de club Noni Madueke lui étant préféré à droite. Il n’a pas encore participé pleinement aux séances d’entraînement en vue de l’affrontement avec le Ghana, programmé mardi.
Saka est-il toujours le premier choix de l'Angleterre sur l'aile droite ?
Interrogé sur le fait de savoir si Saka restait un choix incontournable pour l’Angleterre dans sa quête de gloire mondiale, l’ancien ailier Barnes – s’exprimant dans le cadre du partenariat de viagogo avec la campagne « World Cuts » – a déclaré à GOAL : « C’est une question de condition physique. Je veux dire, il est en grande forme avec Arsenal, mais c’est une question de condition physique.
« Madueke est en forme, il pourrait donc avoir une longueur d’avance sur lui à ce moment précis. Évidemment, Thomas Tuchel sait dans quel état physique il se trouve et à quel point il peut influencer les matchs. Nous connaissons ses qualités, donc tout repose vraiment sur sa condition physique. Je ne sais pas combien de matchs il a disputés récemment, ni si Madueke possède une longueur d’avance. Sur le plan du niveau et de la forme, on sait ce que Saka peut apporter. En définitive, c’est son état de fraîcheur qui décidera de sa place dans le onze de l’Angleterre. »
Saka doit-il améliorer son rendement offensif, tant en club qu'en sélection nationale ?
Limité par les blessures, Saka n’a inscrit que 11 buts la saison dernière, dont 7 en Premier League. Interrogé sur la nécessité pour le joueur de 24 ans d’améliorer son total, Barnes a répondu avec autorité : « Il n’a pas besoin de marquer à tout va si l’équipe gagne le championnat. Et si l’Angleterre remporte la Coupe du monde sans qu’il ne trouve pas une seule fois le chemin des filets, ce n’est pas grave. L’essentiel est qu’il appartienne à un groupe capable de l’emporter.
« Une nouvelle fois, je ne crois pas que Thomas Tuchel se focalise sur les statistiques individuelles, car s’il marque davantage et que Marcus Rashford marque davantage, vous savez ce que cela signifie ? Harry Kane marquera moins.
L’essentiel est de savoir créer des occasions pour les autres. Tuchel ne se focalise pas sur l’efficacité devant le but, car ce n’est pas une question d’ego : si Saka contribue à la victoire collective, son éventuelle disette offensive ne sera pas un problème.
L’essentiel est de générer des occasions pour que Jude Bellingham ou Harry Kane puissent conclure, peu importe qui marque tant que l’équipe brille. Tuchel privilégie donc le collectif plutôt que les statistiques individuelles, et c’est la bonne approche. »
Aucun risque ne sera pris avec la condition physique de Saka avant la rencontre face au Ghana.
Tuchel a promis de gérer Saka avec précaution pour éviter tout risque inutile durant ce que l’Angleterre espère être un long séjour en Amérique du Nord. Après avoir fait entrer l’attaquant d’Arsenal en cours de match contre la Croatie et l’avoir vu jouer un rôle déterminant dans le but de Marcus Rashford qui a scellé la victoire 4-2, l’Allemand a déclaré : « Bukayo est prêt et le sera de plus en plus. Je pense qu’il sera prêt d’ici le dernier match de cette phase de poules. »
Reste à savoir s’il sera totalement opérationnel samedi, pour la dernière sortie des Three Lions face au Panama dans le groupe L. Il a été le seul élément à ne pas prendre part à la séance collective du week-end, préférant un programme individuel en salle tandis que ses coéquipiers peaufinaient leur préparation sur la pelouse.
- viagogo
Les supporters entrent dans l’ambiance de la Coupe du monde en encourageant leurs héros.
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Cette expérience gratuite de deux jours s’est tenue chez Ruffians Barber Shop, à Shoreditch, permettant aux fans de choisir leur idole et de repartir avec une coupe légendaire évoquant le tournoi.
Pour marquer le coup, United Strand (Frank Ilett), superfan de Manchester United, a enfin coupé ses longues mèches pour incarner trois coiffures emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde : les boucles légendaires de Carlos Valderrama, la crête inoubliable de David Beckham et la coupe mulet classique de Chris Waddle.