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Selon Jamie Gittens, l’impressionnant Morgan Rogers a le potentiel pour guider Chelsea vers le titre de champion de Premier League
Les répercussions d'un transfert record au Royaume-Uni
Gittens est convaincu que Rogers sera le moteur d’une nouvelle ère de succès à Stamford Bridge. Rogers a signé plus tôt ce mois-ci un transfert record pour le Royaume-Uni, d’un montant de 117 millions de livres sterling, en provenance d’Aston Villa, un transfert qui, selon Gittens, envoie un signal fort au reste de la Premier League. S’exprimant depuis Sydney, où Chelsea effectue sa tournée de pré-saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a fait part de son enthousiasme, même si l’arrivée de Rogers va encore accroître la concurrence pour les places de titulaires au sein d’un secteur offensif déjà très fourni.
« Nous voulons tout gagner – telle est notre ambition : remporter la Premier League, la FA Cup et toutes les compétitions auxquelles nous participons. L’arrivée d’un joueur comme Morgan permettra, je l’espère, de placer la barre encore plus haut pour décrocher des titres. C’est un joueur d’exception. C’est tout ce que je peux dire. C’est tout simplement un joueur incroyable », a déclaré Gittens.
« Notre niveau est indéniable. Nous avons sur le terrain des individualités capables de gestes exceptionnels, mais nous devons désormais créer une véritable synergie. Le groupe est très compétitif. Nous devons continuer à travailler dur et à montrer notre valeur. Tout le monde est positif, pressé de démarrer la nouvelle saison, de progresser et de réussir, c’est l’essentiel. »
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L'influence de Xabi Alonso
L’arrivée d’Alonso au poste d’entraîneur principal a métamorphosé l’ambiance du club, et Gittens perçoit déjà les bienfaits de la rigueur tactique de l’Espagnol. Ayant croisé le Bayer Leverkusen d’Alonso, alors invaincu, lors de son passage à Dortmund, Gittens sait à quel point il est ardu d’affronter une équipe dirigée par l’ex-milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid.
« C’était dur ! À cause du système, je dirais. C’était aussi une défense à trois. Ils avaient Florian Wirtz, Jérémie Frimpong, et parfois Amine Adli quand il entrait en jeu, ainsi que Piero Hincapie. Sans oublier Granit Xhaka. C’était une véritable équipe », se souvient Gittens.
« Lui [Alonso], c’était évidemment un joueur de haut niveau, donc le fait qu’il soit venu nous entraîner est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C’est un milieu de terrain de classe mondiale, probablement le meilleur de l’histoire. C’est aussi quelqu’un de très sympa. Il nous parle individuellement, nous explique ce qu’on peut améliorer, ce qu’on peut mieux faire. En tant que joueur, c’est tout ce qu’on peut souhaiter. Il m’a dit de rester positif, de continuer à prendre le dessus sur les adversaires, de continuer à créer des occasions et de continuer à me donner à fond. »
Interrogé sur le fait d’avoir été à la réception d’un centre typique d’Alonso pendant la tournée, Gittens a admis que l’entraîneur possédait toujours une présence indéniable sur le terrain, en déclarant : « C’est incroyable, vraiment. Il dégage une certaine aura parce qu’il était un joueur d’exception à l’époque et, évidemment, un entraîneur d’exception. »
Gérer la frustration liée aux blessures
Recruté 48,5 millions de livres sterling en 2025 en provenance de Dortmund, Gittens a peiné à s’imposer et a vu sa progression freinée par une grave blessure aux ischio-jambiers. Il n’a inscrit qu’un seul but en 27 apparitions avant d’être écarté des terrains pour le reste de la saison 2025-2026. Pour aborder la nouvelle saison en fanfare, l’attaquant a passé l’été à suivre un programme d’entraînement individuel intensif au Portugal et à Marbella.
« C’était difficile, car c’était ma première blessure musculaire. Je n’avais jamais connu de problème aux ischio-jambiers. Au début, ça a été un vrai défi, mais je vais mieux maintenant et je me sens plus en confiance. Je me sens beaucoup mieux, plus confiant maintenant que mon corps va mieux, que mes ischio-jambiers vont bien, donc j’attends juste que la saison commence. Je me suis fixé quelques objectifs personnels, que je garderai pour moi », a-t-il déclaré.
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Se préparer à une nouvelle ère
Pour Gittens, la saison à venir représente une chance de se racheter après une première saison décevante à Stamford Bridge. L’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets lors des premiers matchs amicaux de pré-saison contre Crawley et Bromley, ce qui annonce une concurrence acharnée pour une place dans l’équipe.
Mardi, Chelsea affrontera le club local des Western Sydney Wanderers pour son prochain match de pré-saison, et Gittens espère poursuivre sa montée en puissance. « C’est un club tellement important. Je veux réussir ici. Je dois montrer aux gens ce dont je suis capable. Je vais continuer à travailler dur. J’ai déjà donné quelques aperçus, je dirais. De petits moments. Mais cette saison sera une bonne saison. »
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