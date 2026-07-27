Selon Jamie Gittens, l’impressionnant Morgan Rogers a le potentiel pour guider Chelsea vers le titre de champion de Premier League

Gittens est convaincu que Rogers sera le moteur d’une nouvelle ère de succès à Stamford Bridge. Rogers a signé plus tôt ce mois-ci un transfert record pour le Royaume-Uni, d’un montant de 117 millions de livres sterling, en provenance d’Aston Villa, un transfert qui, selon Gittens, envoie un signal fort au reste de la Premier League. S’exprimant depuis Sydney, où Chelsea effectue sa tournée de pré-saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a fait part de son enthousiasme, même si l’arrivée de Rogers va encore accroître la concurrence pour les places de titulaires au sein d’un secteur offensif déjà très fourni.

« Nous voulons tout gagner – telle est notre ambition : remporter la Premier League, la FA Cup et toutes les compétitions auxquelles nous participons. L’arrivée d’un joueur comme Morgan permettra, je l’espère, de placer la barre encore plus haut pour décrocher des titres. C’est un joueur d’exception. C’est tout ce que je peux dire. C’est tout simplement un joueur incroyable », a déclaré Gittens.

« Notre niveau est indéniable. Nous avons sur le terrain des individualités capables de gestes exceptionnels, mais nous devons désormais créer une véritable synergie. Le groupe est très compétitif. Nous devons continuer à travailler dur et à montrer notre valeur. Tout le monde est positif, pressé de démarrer la nouvelle saison, de progresser et de réussir, c’est l’essentiel. »