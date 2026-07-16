Formé au sein de la Fédération espagnole, il a accompagné au centre technique de Las Rozas des générations de jeunes talents, qu’il a ensuite retrouvés à chaque étape de sa carrière d’entraîneur jusqu’à sa nomination à la tête de l’équipe première en 2023, après le départ de Luis Enrique. Son palmarès avec la Roja comprend un titre de champion d’Europe et une victoire en Ligue des Nations, mais c’est à la tête des sélections U19 et U21 qu’il a d’abord brillé, remportant deux Championnats d’Europe et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il y a révélé des qualités exceptionnelles, tant sur le plan technique qu’humain, en valorisant les jeunes talents et en créant les conditions idéales pour qu’ils expriment tout leur potentiel.