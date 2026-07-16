À l’instar de Lionel Scaloni, qui a conduit l’Argentine en finale pour la deuxième fois consécutive, Luis de la Fuente s’est imposé comme l’autre grand entraîneur de cette Coupe du monde. Il a su gérer un effectif qui, à l’exception du jeune Lamine Yamal et de l’ancien Ballon d’or Rodri, ne compte pas de stars de premier plan, mais qui a proposé la meilleure expression du jeu collectif, tant sur le plan esthétique que sur le plan pratique. Il s’est aussi distingué par sa persévérance et sa cohérence dans ses choix, défendant à juste titre des joueurs comme Unai Simón, Pedro Porro ou Oyarzabal, et restant parfaitement crédible sur le banc malgré des résultats exceptionnels depuis son arrivée.
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Selon Il Giornale, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a failli rejoindre le Milan AC en 2024 pour succéder à Stefano Pioli
DES JUNIORS AU SOMMET DE L’EUROPE
Formé au sein de la Fédération espagnole, il a accompagné au centre technique de Las Rozas des générations de jeunes talents, qu’il a ensuite retrouvés à chaque étape de sa carrière d’entraîneur jusqu’à sa nomination à la tête de l’équipe première en 2023, après le départ de Luis Enrique. Son palmarès avec la Roja comprend un titre de champion d’Europe et une victoire en Ligue des Nations, mais c’est à la tête des sélections U19 et U21 qu’il a d’abord brillé, remportant deux Championnats d’Europe et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il y a révélé des qualités exceptionnelles, tant sur le plan technique qu’humain, en valorisant les jeunes talents et en créant les conditions idéales pour qu’ils expriment tout leur potentiel.
C’est le Milan AC qui le voulait.
Des qualités qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs, ces dernières années, à la recherche d’un profil comme le sien pour mener à bien leurs projets. Selon Il Giornale, le Milan AC fait partie des clubs ayant envisagé de recruter Luis de la Fuente. À l’issue de la saison 2023-2024, le contrat signé à l’automne 2019 avec Stefano Pioli – entraîneur du dernier Scudetto rossonero et de la demi-finale de Ligue des champions perdue face à l’Inter au printemps 2023 – arrivera à échéance. Outre le premier choix, Lopetegui, et la piste Fonseca, apparue plus tard, la direction milanaise a donc étudié le profil de Luis de la Fuente.
LE CARREFOUR
Une idée, une suggestion, restées lettre morte. À l’époque, le sélectionneur originaire de La Rioja préparait la campagne qui aboutira au triomphe de l’Euro 2024, remporté avec la plupart des joueurs actuels toujours décisifs, ainsi que deux jeunes prodiges, Lamine Yamal et Nico Williams, qui se sont mis en évidence et ont ébloui le public international par leurs prouesses. Hier comme aujourd’hui, Rodri tenait déjà le rôle de chef d’orchestre, dictant le rythme et les espaces des actions de la sélection espagnole.
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