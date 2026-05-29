Selon Guti, un « événement très grave et majeur » serait à l’origine du limogeage de Xabi Alonso au Real Madrid

Invité de l’émission « Bajo los palos » animée par Iker Casillas, l’ancien milieu de terrain madrilène a estimé que la soudaineté de la décision trahissait de graves dysfonctionnements internes. Après avoir passé quinze ans au sein de l’équipe première et fait ses classes à La Fabrica, il a rappelé que Florentino Pérez ne renonçait pas si vite à un projet ambitieux sans une raison de poids.

« Il s’est passé quelque chose de très grave pour qu’Alonso parte comme ça, a déclaré l’ancien milieu de terrain. Xabi n’était pas un projet de cinq mois ou d’un an, mais bien une aventure à long terme. Connaissant Florentino, il ne prend pas ce genre de décision si rien de sérieux ne s’est produit. Je pense qu’il s’est passé quelque chose d’étrange dans le vestiaire pour que ça se termine ainsi. »