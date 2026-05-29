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Selon Guti, un « événement très grave et majeur » serait à l’origine du limogeage de Xabi Alonso au Real Madrid
Guti s’interroge sur le départ précipité d’Alonso du Real Madrid.
Le passage d'Alonso au Real Madrid s'est brusquement terminé lorsque le club l'a limogé en janvier, seulement quelques mois après sa nomination. Cette décision a surpris de nombreux observateurs, qui s'attendaient à ce qu'il mène un projet de reconstruction à long terme au Santiago Bernabéu. L'ancien milieu de terrain madrilène Guti suggère désormais que ce limogeage ne s'explique pas uniquement par les mauvais résultats.
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Guti évoque des tensions dans le vestiaire
Invité de l’émission « Bajo los palos » animée par Iker Casillas, l’ancien milieu de terrain madrilène a estimé que la soudaineté de la décision trahissait de graves dysfonctionnements internes. Après avoir passé quinze ans au sein de l’équipe première et fait ses classes à La Fabrica, il a rappelé que Florentino Pérez ne renonçait pas si vite à un projet ambitieux sans une raison de poids.
« Il s’est passé quelque chose de très grave pour qu’Alonso parte comme ça, a déclaré l’ancien milieu de terrain. Xabi n’était pas un projet de cinq mois ou d’un an, mais bien une aventure à long terme. Connaissant Florentino, il ne prend pas ce genre de décision si rien de sérieux ne s’est produit. Je pense qu’il s’est passé quelque chose d’étrange dans le vestiaire pour que ça se termine ainsi. »
Inquiétude grandissante au sujet de la trajectoire de Madrid
Malgré un potentiel offensif toujours remarquable, Madrid s’appuie trop souvent sur les fulgurances individuelles plutôt que sur un collectif structuré, analyseuti. Il souligne aussi que le turnover dans le vestiaire a érodé la cohésion qui a longtemps été la marque de fabrique du club.
« Que lui manque-t-il ? C'est une équipe à laquelle il manque beaucoup de choses », a-t-il ajouté. « Défensivement, elle encaisse trop de buts. En attaque, la quasi-totalité de sa production offensive repose sur Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Collectivement, cette équipe présente de nombreuses lacunes. Avoir davantage de joueurs locaux renforçait le groupe ; or, avec des éléments venus du monde entier, bâtir un effectif cohérent devient très difficile. Avant, c’était plus simple. »
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Madrid est sous pression pour se reconstruire rapidement.
Le Real Madrid est sous pression : le club doit rétablir l’équilibre après une saison blanche. Les observateurs s’interrogent sur l’atmosphère du vestiaire et pointent les lacunes défensives ainsi que les déséquilibres tactiques de l’équipe. Chaque décision des « Blancos » sera scrutée, d’autant qu’ils doivent encore nommer un entraîneur permanent, Álvaro Arbeloa ayant quitté ses fonctions. Sans oublier l’autre grand rendez-vous : l’élection présidentielle du 7 juin.