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Selon Gavi, ne pas avoir sanctionné Aurélien Tchouameni a été « une erreur » de la part du Real Madrid, analyse le milieu de terrain du FC Barcelone au sujet du différend dans le vestiaire entre le Français et Fede Valverde
Une star du FC Barcelone dénonce le règlement disciplinaire du Real Madrid
Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a livré un avis sans détour au sujet des récentes tensions internes au Real Madrid. Selon plusieurs sources, une violente altercation a opposé Tchouameni à Valverde ; la dispute a dégénéré en bagarre physique sur deux jours et a contraint Valverde à recevoir des points de suture à l’hôpital.
Selon lui, Alvaro Arbeloa, le technicien madrilène, aurait dû adopter une position plus ferme. Le jeune international espagnol rappelle qu’un vestiaire de haut niveau peut être compétitif sans pour autant tolérer la violence physique, et il considère que la décision du club de réintégrer les joueurs concernés peu après les faits est allée trop loin, citant notamment la présence de Tchouameni lors de la rencontre face au Barça le 10 mai, match perdu 2-0 qui a officialisé le sacre des Catalans en Liga.
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Gavi demande une suspension à la suite d’une bagarre
Abordant les détails de l'incident, Gavi a clairement indiqué que, si l'intensité à l'entraînement est normale, la limite avait été franchie dans la capitale espagnole. « Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y aura toujours des accrochages avec ses coéquipiers à ce stade de la saison, parce que c'est comme ça, c'est la compétitivité, et ça va toujours jusqu'à un certain point, évidemment », a déclaré Gavi.
Il a toutefois estimé qu’il était inapproprié de faire jouer l’auteur d’une telle altercation. « Mais au final, si ça en vient aux mains, alors l’entraîneur ne devrait pas le faire jouer. S’il est vrai qu’ils en sont venus aux mains, pour moi, il a commis une erreur en le faisant entrer [Tchouameni] et en le faisant jouer. Mais je ne sais pas non plus ce qui s’est réellement passé », a-t-il conclu.
Le Real Madrid accusé de minimiser les succès du Barça
La conversation a inévitablement dérivé sur la rivalité entre les deux géants et sur le discours entourant les récents triomphes nationaux du FC Barcelone. Les propos de Gavi font suite aux récentes déclarations du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant l’affaire Negreira, dans lesquelles il affirmait que son club avait été « spolié » de sept titres de Liga. Le jeune milieu de terrain a profité de l’occasion pour dénoncer un manque de respect venu de la capitale, estimant qu’il existe une volonté concertée de minimiser les succès des Blaugrana, obtenus malgré des contraintes financières.
Le milieu de terrain de 21 ans a défendu avec fermeté la philosophie de son club et son palmarès récent. « Tout le monde sait que Madrid cherche toujours à minimiser ou à s’attribuer le mérite de nos victoires et de nos titres. Cela ne devrait donc pas nous affecter », a-t-il affirmé. Comme je le dis, remporter deux Liga consécutives avec beaucoup de joueurs formés au club, issus de La Masia, et sans beaucoup de recrues, c’est tout un exploit. »
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La fierté de La Masia face à des rivaux aux moyens financiers considérables
Gavi a conclu en soulignant la différence de stratégie de transfert entre les deux clubs, notant que le fait que Barcelone mise sur les produits de son centre de formation devrait être une source de fierté pour ses supporters. Alors que le Real Madrid continue de recruter des joueurs de renom, le club catalan a été contraint de se tourner vers ses propres ressources, un défi que Gavi estime avoir relevé avec succès.
Il a souligné l’écart en matière d’investissements, déclarant : « Au final, il y a eu très peu de recrutements. D’autres équipes ont recruté de nombreux joueurs chaque année et c’est quelque chose dont on peut être fier. »