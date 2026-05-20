Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a livré un avis sans détour au sujet des récentes tensions internes au Real Madrid. Selon plusieurs sources, une violente altercation a opposé Tchouameni à Valverde ; la dispute a dégénéré en bagarre physique sur deux jours et a contraint Valverde à recevoir des points de suture à l’hôpital.

Selon lui, Alvaro Arbeloa, le technicien madrilène, aurait dû adopter une position plus ferme. Le jeune international espagnol rappelle qu’un vestiaire de haut niveau peut être compétitif sans pour autant tolérer la violence physique, et il considère que la décision du club de réintégrer les joueurs concernés peu après les faits est allée trop loin, citant notamment la présence de Tchouameni lors de la rencontre face au Barça le 10 mai, match perdu 2-0 qui a officialisé le sacre des Catalans en Liga.