Selon Frenkie de Jong, Marcus Rashford « a mérité de rester » au FC Barcelone, l’international néerlandais saluant la « véritable menace » que représente l’attaquant, malgré l’incertitude qui entoure encore l’avenir du joueur prêté par Manchester United

De Jong se montre catégorique : Rashford mérite de rester au Camp Nou. L’international anglais, arrivé en prêt d’une saison en provenance de Manchester United, s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters sous les ordres de Hansi Flick. Pour le milieu de terrain néerlandais, les performances de l’attaquant – buts, passes décisives, percussions – justifient pleinement un transfert définitif.

Dans une interview accordée à SPORT, De Jong a déclaré : « Oui, il a mérité de rester. Au cours des minutes qu’il a disputées, il nous a beaucoup apporté : des buts, des passes décisives, des percées offensives. C’est un joueur rapide qui représente une véritable menace pour les défenses adverses. Je serais ravi qu’il reste avec nous », a-t-il expliqué. « Je l’ai vu arriver plein d’enthousiasme. Il était très heureux d’être ici, et dès le premier instant, il était clair qu’il voulait rester. Il a essayé de s’adapter du mieux qu’il pouvait, et je l’ai vu bien s’en sortir. »