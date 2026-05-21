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Muhammad Zaki

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Selon Frenkie de Jong, Marcus Rashford « a mérité de rester » au FC Barcelone, l’international néerlandais saluant la « véritable menace » que représente l’attaquant, malgré l’incertitude qui entoure encore l’avenir du joueur prêté par Manchester United

M. Rashford
FC Barcelone
Manchester United
F. de Jong
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Alors que son prêt en provenance de Manchester United touche à sa fin, Marcus Rashford a reçu un soutien appuyé de la part du vestiaire barcelonais. Frenkie de Jong a publiquement appelé le club à recruter définitivement l’attaquant anglais, après une saison au cours de laquelle il a joué un rôle déterminant dans le titre remporté par les Blaugrana.

  • L'éloge enthousiaste de De Jong

    De Jong se montre catégorique : Rashford mérite de rester au Camp Nou. L’international anglais, arrivé en prêt d’une saison en provenance de Manchester United, s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters sous les ordres de Hansi Flick. Pour le milieu de terrain néerlandais, les performances de l’attaquant – buts, passes décisives, percussions – justifient pleinement un transfert définitif.

    Dans une interview accordée à SPORT, De Jong a déclaré : « Oui, il a mérité de rester. Au cours des minutes qu’il a disputées, il nous a beaucoup apporté : des buts, des passes décisives, des percées offensives. C’est un joueur rapide qui représente une véritable menace pour les défenses adverses. Je serais ravi qu’il reste avec nous », a-t-il expliqué. « Je l’ai vu arriver plein d’enthousiasme. Il était très heureux d’être ici, et dès le premier instant, il était clair qu’il voulait rester. Il a essayé de s’adapter du mieux qu’il pouvait, et je l’ai vu bien s’en sortir. »

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    L'influence de Rashford sur la course au titre

    L’impact de ce joueur de 28 ans en Espagne est indéniable : il a apporté à la ligne offensive de Flick la vitesse et le jeu direct dont elle avait tant besoin. Toutes compétitions confondues, Rashford a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, dont une réalisation qui restera longtemps gravée dans la mémoire des supporters blaugranas. Sa contribution a été essentielle pour conserver le titre de champion d’Espagne en repoussant la menace du Real Madrid.

    Il a notamment imité Lionel Messi en transformant un superbe coup franc lors du Clásico remporté 2-0, une victoire décisive pour le titre. En devenant le premier Anglais depuis plus de quarante ans à remporter la Liga avec le Barça, il a consolidé son statut de pièce maîtresse du succès catalan cette saison.


  • Les difficultés financières du FC Barcelone

    Malgré la volonté du joueur de rester et le soutien de ses coéquipiers, les aspects financiers d’un transfert définitif demeurent complexes. Manchester United se serait montré inflexible sur le montant de son offre, tandis que les Blaugrana explorent des solutions créatives pour alléger la charge financière immédiate pesant sur leur masse salariale.

    Selon les dernières informations, le club songerait à un prêt avec option d’achat obligatoire afin de reporter le paiement principal. De son côté, Rashford aurait accepté de réduire son salaire pour s’assurer de ne pas revenir à Manchester.


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    Un dernier salut en Espagne ?

    Cette détermination, affichée hors du terrain, à rester au club correspond à sa position publique. Interrogé sur son avenir en Catalogne, Rashford a livré une réponse énigmatique mais teintée d’espoir : « Je ne sais pas. Je ne suis pas magicien, mais si je l’étais, je resterais. Alors on verra bien », a-t-il admis.

    Pour l’instant, l’attaquant se concentre sur la dernière journée de Liga, un déplacement à Valence où il devrait être aligné avec De Jong pour un match sans enjeu. Reste à savoir si ce rendez-vous marquera la fin de son aventure espagnole ou le début d’un nouveau chapitre, une inconnue qui alimentera les spéculations du prochain mercato.

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