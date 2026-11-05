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Selon des sources : la refonte révolutionnaire du calendrier du football universitaire masculin au bord de l’échec face à la résistance des universités de la NCAA
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Soutien au modèle à deux semestres
Une réforme majeure du football universitaire masculin est sur le point de tomber à l’eau. Selon plusieurs sources interrogées par GOAL, les établissements de la NCAA devraient réunir suffisamment de voix pour annuler le passage à un calendrier sur deux semestres. Ce serait un retournement spectaculaire après un vote favorable qui semblait ouvrir la voie à l’un des plus grands changements qu’ait connus ce sport depuis des décennies. Le mois dernier, la NCAA avait approuvé un projet visant à étaler la saison, mais une opposition inattendue de dernière minute menace désormais de le faire échouer.
Le 7 octobre, le cabinet de la Division I de la NCAA a approuvé le passage à un calendrier automne-printemps, une proposition à l’étude depuis près de dix ans. Toutefois, celle-ci n’ayant pas obtenu le niveau de soutien nécessaire pour éviter une contestation, les établissements ont eu la possibilité de revenir sur cette décision. Au moins 241 établissements doivent voter pour annuler la proposition, et plusieurs sources ont indiqué à GOAL qu’elles s’attendaient à ce que ce seuil soit atteint d’ici vendredi à 17 h, heure de l’Est, date limite du vote.
Pour ses partisans, un calendrier sur deux semestres représentait le moyen idéal d’étaler une saison actuellement concentrée sur l’automne. Ce format suscite des inquiétudes concernant le bien-être et le développement des joueurs, ainsi que le manque de visibilité de la finale du championnat, disputée début décembre. Les partisans du projet ont également mis en avant le soutien des étudiants-athlètes comme une raison essentielle de procéder à ce changement.
La proposition avait été présentée et rejetée à de nombreuses reprises. Toutefois, dans la dynamique créée par la Coupe du monde et le passage de la MLS à un calendrier automne-printemps, dont les partisans espéraient qu’il donnerait davantage d’importance à la draft universitaire, les sceptiques ont finalement été convaincus d’approuver le projet. Des sources ont indiqué à GOAL qu’un tel changement est indispensable pour que le football universitaire conserve sa place à l’échelle nationale.
Une forte concurrence se dessine
Le processus de vote de la NCAA a toutefois constitué un dernier obstacle. L’approbation obtenue en octobre n’a pas recueilli suffisamment de voix pour échapper à une période pendant laquelle la décision pouvait être annulée : un vote des deux tiers contre la proposition pourrait donc la faire échouer. Et comme les règles de la NCAA accordent le droit de vote aux établissements éligibles de Division I, qu’ils disposent ou non d’une équipe masculine de football, des établissements sans implication directe dans ce sport ont pu se prononcer.
Sur les 213 établissements dotés d’une équipe masculine de football en Division I, environ 80 sont fermement favorables à ce changement, ont indiqué des sources à GOAL . Mais le scepticisme d’autres établissements a suscité une forte opposition. Un bloc important d’établissements sans équipe masculine de football, auxquels s’ajoutent ceux qui étaient déjà sceptiques à l’égard de la proposition, devrait permettre aux opposants de franchir le seuil requis avant la date limite de vendredi. Jeudi matin, des sources ont indiqué à GOAL que plus de 80 établissements ayant voté pour annuler la proposition ne disposaient pas d’équipe masculine de football.
Leurs raisons sont multiples. L’une des préoccupations récurrentes concerne la charge de travail que ce changement pourrait, selon eux, imposer aux responsables de la communication, ou SIDs, chargés des relations avec les médias et de la communication autour des équipes. Dans les programmes dits « mid-major », il n’est pas rare qu’une seule personne coordonne ces activités pour plusieurs équipes tout au long de l’année. D’autres évoquent un « précédent dangereux » qui pourrait ouvrir la voie à des changements similaires dans d’autres sports.
Les partisans du projet rejettent ces inquiétudes, qu’ils qualifient de « discours alarmistes ». Une source a confié à GOAL qu’elle « n’en revenait pas que ceux qui ont voté pour annuler la proposition aient eu le culot de le faire ».
Des changements sont encore possibles
Les partisans de la mesure estiment qu’une voie vers des changements importants reste possible. L’entraîneur principal de Maryland, Sasho Cirovski, a déclaré à GOAL que les établissements les plus attachés à un modèle sur deux semestres, environ 80 au total, pourraient créer leur propre structure, éventuellement avec la participation de U.S. Soccer.
« Je pense que U.S. Soccer va prendre les choses en main et trouver une autre solution pour les établissements très intéressés... Peut-être allons-nous désormais vers une configuration de type FBS/FCS. Les établissements qui ne veulent pas le faire pourront peut-être rester dans le cadre actuel et continuer comme avant, tandis que nous pourrions créer une structure pour ceux qui souhaitent le faire. Je pense que c’est une issue tout à fait probable », a-t-il déclaré.
D’autres entraîneurs ont envisagé qu’un changement similaire puisse se concrétiser, évoquant un dialogue constructif avec U.S. Soccer dans leur recherche de moyens de faire évoluer la discipline.
Les votes en faveur de l’annulation peuvent aussi, de fait, être retirés avant la date limite. Mais des sources ont laissé entendre que cette issue était peu probable, évoquant ce qu’elles ont qualifié de « manœuvres politiques en coulisses », qui se sont intensifiées ces derniers jours.
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