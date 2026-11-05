Une réforme majeure du football universitaire masculin est sur le point de tomber à l’eau. Selon plusieurs sources interrogées par GOAL, les établissements de la NCAA devraient réunir suffisamment de voix pour annuler le passage à un calendrier sur deux semestres. Ce serait un retournement spectaculaire après un vote favorable qui semblait ouvrir la voie à l’un des plus grands changements qu’ait connus ce sport depuis des décennies. Le mois dernier, la NCAA avait approuvé un projet visant à étaler la saison, mais une opposition inattendue de dernière minute menace désormais de le faire échouer.

Le 7 octobre, le cabinet de la Division I de la NCAA a approuvé le passage à un calendrier automne-printemps, une proposition à l’étude depuis près de dix ans. Toutefois, celle-ci n’ayant pas obtenu le niveau de soutien nécessaire pour éviter une contestation, les établissements ont eu la possibilité de revenir sur cette décision. Au moins 241 établissements doivent voter pour annuler la proposition, et plusieurs sources ont indiqué à GOAL qu’elles s’attendaient à ce que ce seuil soit atteint d’ici vendredi à 17 h, heure de l’Est, date limite du vote.

Pour ses partisans, un calendrier sur deux semestres représentait le moyen idéal d’étaler une saison actuellement concentrée sur l’automne. Ce format suscite des inquiétudes concernant le bien-être et le développement des joueurs, ainsi que le manque de visibilité de la finale du championnat, disputée début décembre. Les partisans du projet ont également mis en avant le soutien des étudiants-athlètes comme une raison essentielle de procéder à ce changement.

La proposition avait été présentée et rejetée à de nombreuses reprises. Toutefois, dans la dynamique créée par la Coupe du monde et le passage de la MLS à un calendrier automne-printemps, dont les partisans espéraient qu’il donnerait davantage d’importance à la draft universitaire, les sceptiques ont finalement été convaincus d’approuver le projet. Des sources ont indiqué à GOAL qu’un tel changement est indispensable pour que le football universitaire conserve sa place à l’échelle nationale.