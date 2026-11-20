Selon des sources : L’USLPA et les joueurs de Brooklyn FC tiennent des réunions d’urgence, le club risquant de cesser ses activités
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Au cœur des discussions
L’USLPA aurait elle-même engagé le dialogue après plusieurs informations éparses laissant entendre que le club pourrait être en difficulté en raison de problèmes financiers persistants. Des sources indiquent à GOAL que les joueurs présents ont participé aux discussions et demandé des éclaircissements sur plusieurs scénarios possibles, notamment sur leurs droits si le club disparaît complètement.
Une convention collective récemment ratifiée a renforcé la protection des footballeurs évoluant dans des clubs qui cessent leurs activités. Tous les joueurs ont désormais droit à une indemnité de départ, ce qui n’était pas encore la norme dans la ligue il y a quelques mois. Le montant de cette indemnité dépend toutefois du moment précis où le club disparaît. Des questions plus larges se posent également concernant le logement, le statut professionnel et les droits des joueurs étrangers. Toutes avaient été soulevées lors des réunions tendues sur la négociation collective plus tôt cette année.
La ligue et l’association des joueurs ne sont pas nécessairement en terrain inconnu : leurs franchises ont connu d’importantes turbulences au cours de la dernière décennie. Même des équipes du Championship, actuellement la division la plus élevée de la ligue, se sont retrouvées en difficulté. North Carolina FC, un habitué de l’USL Championship, a disparu en novembre dernier, un événement qui a rendu les négociations de la convention collective plus urgentes.
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Les finances sous surveillance
Les sources ont souligné que rien ne permet de savoir avec certitude quelle direction prendra le club dans les prochaines semaines. Brooklyn FC a toutefois connu des difficultés sur le terrain comme en dehors cette année. Le club n’a remporté que cinq matches lors de sa première saison. Le directeur sportif et directeur général Brian McBride a quitté le club le 13 novembre, peu après la fin de la saison régulière masculine.
Basé à Coney Island, le club a procédé à d’importants changements parmi ses dirigeants depuis sa création en 2023. Son premier président, Max Mansfield, avait rejoint le club en 2021 et l’a quitté en juin 2024, avant même que celui-ci ne dispute un match.
Brooklyn FC n’a pas répondu à notre demande de commentaire.
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Et maintenant ?
Dans un entretien accordé la semaine dernière, l’USL a souligné qu’elle renforçait les règles financières imposées à ses clubs et que tous continuaient d’être évalués en vue de la saison 2027. Corpus Christi, club d’USL League One, n’a pas satisfait aux exigences financières et a cessé ses activités avant la saison prochaine. Le président de la ligue, Paul McDonough, a reconnu qu’il y avait « d’autres discussions en cours », sans préciser quels clubs pourraient être menacés.
L’équipe féminine de Brooklyn FC, qui évolue en USL Super League, ne serait pas menacée.
La finale de l’USL Championship opposera Louisville City à Sacramento Republic ce samedi. Elle devrait être l’une des dernières affiches de ce qui constitue actuellement la division la plus élevée de la ligue, avant la mise en place d’un système de promotion et de relégation incluant l’USL Premier, compétition de première division dont le lancement est prévu en 2028.
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