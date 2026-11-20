L’USLPA aurait elle-même engagé le dialogue après plusieurs informations éparses laissant entendre que le club pourrait être en difficulté en raison de problèmes financiers persistants. Des sources indiquent à GOAL que les joueurs présents ont participé aux discussions et demandé des éclaircissements sur plusieurs scénarios possibles, notamment sur leurs droits si le club disparaît complètement.

Une convention collective récemment ratifiée a renforcé la protection des footballeurs évoluant dans des clubs qui cessent leurs activités. Tous les joueurs ont désormais droit à une indemnité de départ, ce qui n’était pas encore la norme dans la ligue il y a quelques mois. Le montant de cette indemnité dépend toutefois du moment précis où le club disparaît. Des questions plus larges se posent également concernant le logement, le statut professionnel et les droits des joueurs étrangers. Toutes avaient été soulevées lors des réunions tendues sur la négociation collective plus tôt cette année.

La ligue et l’association des joueurs ne sont pas nécessairement en terrain inconnu : leurs franchises ont connu d’importantes turbulences au cours de la dernière décennie. Même des équipes du Championship, actuellement la division la plus élevée de la ligue, se sont retrouvées en difficulté. North Carolina FC, un habitué de l’USL Championship, a disparu en novembre dernier, un événement qui a rendu les négociations de la convention collective plus urgentes.