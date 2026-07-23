Selon des sources en provenance d’Argentine, l’Inter Milan serait en pole position pour recruter Cristian Romero. De nouveaux contacts avec son agent sont attendus dans les prochaines heures

Romero a quitté l'Atalanta pour rejoindre Tottenham en 2021, pour un montant total de 50 millions d'euros, comprenant une partie fixe et des primes. Pour le laisser partir, les Spurs, avec lesquels il est lié par un contrat expirant en 2029, demandent entre 45 et 50 millions, soit moins qu'il y a quelques semaines (60 millions). L’Inter étudie un prêt avec option d’achat obligatoire, mais à un montant inférieur (35 à 40 millions). Une formule déjà utilisée sous la direction de Marotta, qui permettrait à l'Inter de renforcer immédiatement sa défense tout en reportant l'investissement financier définitif d'un an. Reste à savoir combien le club est prêt à mettre sur la table pour le salaire : actuellement, en Angleterre, le défenseur central argentin touche environ 12 millions d'euros bruts par an.