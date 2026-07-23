Cristian Romero est la grande priorité de l’Inter sur le marché des transferts. Après avoir mis entre parenthèses le dossier des joueurs extérieurs, Marotta et Ausilio se sont recentrés sur le défenseur central et ont sondé, ces derniers jours, les marges de manœuvre pour Cristian Romero. Le stoppeur argentin a décidé de quitter Tottenham, qui en a touché deux mots aux Nerazzurri lors des discussions concernant Djed Spence. Selon Tycsports, l’Inter est actuellement en pole position. Le club milanais négocie activement avec Tottenham et devrait reprendre les discussions avec l’agent de Cuti dans les prochaines heures.
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Selon des sources en provenance d’Argentine, l’Inter Milan serait en pole position pour recruter Cristian Romero. De nouveaux contacts avec son agent sont attendus dans les prochaines heures
ROMERO ENTRE L'INTER ET BARCELONE
L’international argentin, l’un des meilleurs joueurs de l’Albiceleste lors de la dernière Coupe du monde, souhaite revenir en Italie (il a joué à Gênes et à l’Atalanta entre 2018 et 2021) et revêtir le maillot nerazzurro, où il retrouverait son coéquipier en sélection, Lautaro Martínez. Le FC Barcelone le suit aussi de près et le place comme priorité devant Bastoni, mais les Blaugrana doivent d’abord céder des joueurs avant de pouvoir recruter. Flick apprécie par ailleurs le profil d’Aymeric Laporte (né en 1994), qu’il connaît déjà via Cubarsí – les deux hommes forment la charnière centrale de la sélection espagnole, avec laquelle ils ont remporté la Coupe du monde – et dont le coût est plus modéré.
LES FRAIS DE TRANSFERT DE ROMERO
Romero a quitté l'Atalanta pour rejoindre Tottenham en 2021, pour un montant total de 50 millions d'euros, comprenant une partie fixe et des primes. Pour le laisser partir, les Spurs, avec lesquels il est lié par un contrat expirant en 2029, demandent entre 45 et 50 millions, soit moins qu'il y a quelques semaines (60 millions). L’Inter étudie un prêt avec option d’achat obligatoire, mais à un montant inférieur (35 à 40 millions). Une formule déjà utilisée sous la direction de Marotta, qui permettrait à l'Inter de renforcer immédiatement sa défense tout en reportant l'investissement financier définitif d'un an. Reste à savoir combien le club est prêt à mettre sur la table pour le salaire : actuellement, en Angleterre, le défenseur central argentin touche environ 12 millions d'euros bruts par an.
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