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Selon des sources, Dortmund a mis fin à l’intérêt pour un prêt concernant le prospect de l’USMNT Mathis Albert en raison des plans du club pour l’équipe première concernant l’adolescent
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La situation
Des sources ont indiqué à GOAL qu’Albert a suscité un intérêt important cet été, plusieurs clubs s’étant renseignés pour obtenir le prêt du jeune ailier. Dortmund a toutefois repoussé toutes les approches, indiquant aux prétendants potentiels que le club voyait Albert jouer un rôle au sein de l’équipe première.
Cette ligne de conduite a été confirmée par les choix de composition du club lors de la victoire 5-0 de Dortmund contre HEBC Hamburg mardi. Albert était titulaire et a disputé l’intégralité des 90 minutes de ce succès 5-0, terminant la rencontre en tête avec trois dribbles, tout en cadrant également trois tirs.
- Kirchner-Media
La carrière d'Albert jusqu'à présent
L’ailier de 17 ans a débuté dans le sud de la Californie, se révélant d’abord avec l’académie du LA Galaxy avant de rejoindre Dortmund en 2024. En 2025, il était le plus jeune joueur de la Coupe du monde des clubs après avoir été retenu dans le groupe en déplacement de l’équipe.
Il a fait ses débuts en équipe première en avril, devenant le plus jeune Américain à jouer en Bundesliga à l’âge de 16 ans et 340 jours, dépassant le précédent record détenu par Gio Reyna.
- Naushad
Les prochaines étapes
S’exprimant auprès de GOAL l’année dernière, Albert avait exposé ses plans et ses objectifs pour l’avenir.
« J’ai bien une vision d’ensemble, dit-il. Je veux intégrer l’équipe première et faire la différence. Je veux être un joueur de classe mondiale. C’est l’objectif principal de ma carrière, mais en même temps, je vis au jour le jour. Je n’y pense pas trop mentalement parce que si vous notez tous ces objectifs et que vous ne les atteignez pas, cela peut perturber votre mental. Parfois, il faut simplement prendre du plaisir. Je pense que c’est cette joie qui m’a fait jouer toute ma vie.
« C’est comme ça que j’aime encore jouer. Je prends simplement du plaisir. Ce n’est pas toujours aussi sérieux. C’est juste du plaisir, et je pense que c’est ce qui m’a poussé à continuer depuis que je suis enfant, en prenant du plaisir quand je joue. »
Sur le plan international, Albert a représenté les États-Unis jusqu’au niveau U19, après avoir fait ses débuts avec cette équipe en mars de cette année.
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Quelle est la suite ?
La prochaine échéance pour Dortmund est le deuxième match de Bundesliga du club cette saison, avec un déplacement à Hoffenheim samedi. Après cela, le club entamera sa campagne de Ligue des champions en recevant le défenseur de l’USMNT Alex Freeman et Villarreal.
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