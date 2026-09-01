S’exprimant auprès de GOAL l’année dernière, Albert avait exposé ses plans et ses objectifs pour l’avenir.

« J’ai bien une vision d’ensemble, dit-il. Je veux intégrer l’équipe première et faire la différence. Je veux être un joueur de classe mondiale. C’est l’objectif principal de ma carrière, mais en même temps, je vis au jour le jour. Je n’y pense pas trop mentalement parce que si vous notez tous ces objectifs et que vous ne les atteignez pas, cela peut perturber votre mental. Parfois, il faut simplement prendre du plaisir. Je pense que c’est cette joie qui m’a fait jouer toute ma vie.

« C’est comme ça que j’aime encore jouer. Je prends simplement du plaisir. Ce n’est pas toujours aussi sérieux. C’est juste du plaisir, et je pense que c’est ce qui m’a poussé à continuer depuis que je suis enfant, en prenant du plaisir quand je joue. »

Sur le plan international, Albert a représenté les États-Unis jusqu’au niveau U19, après avoir fait ses débuts avec cette équipe en mars de cette année.