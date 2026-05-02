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Selon des sources bien informées, Manchester United devrait s’intéresser de près au défenseur Micky van de Ven, tandis que Nicky Butt indique si, selon lui, les Red Devils parviendront à nommer Luis Enrique au poste d’entraîneur
Selon Butt, Van de Ven est la recrue défensive idéale.
Butt estime que Manchester United devrait s’intéresser à Van de Ven, actuellement à Tottenham, pour solidifier une arrière-garde parfois en difficulté lors de la saison 2025-2026. Selon l’ancien milieu mancunien, le défenseur central néerlandais présente des qualités techniques proches de celles de Martinez, mais avec un supplément de puissance physique. Il ajoute que les grands clubs pourraient se précipiter pour recruter des cadres si les circonstances contraignaient les Spurs à céder leurs joueurs clés.
- AFP
Butt explique pourquoi Van de Ven se démarque
Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme que Van de Ven incarne le profil du défenseur moderne idéal. Selon lui, sa vitesse et sa puissance pourraient offrir à Manchester United la présence défensive qui a parfois manqué cette saison.
« Micky van de Ven est un excellent joueur », a-t-il expliqué. « Avoir un défenseur central gaucher est un atout pour l’équilibre de l’équipe. Ils ont Martinez, on peut discuter de son niveau, mais il apporte de l’équilibre à l’équipe.
« Martinez est gaucher, il sait faire des passes. Van de Ven est un peu dans ce profil, mais plus rapide, plus grand, plus puissant. Je m’intéresserais à lui sans hésiter. Quand ils descendront, des équipes vont leur chiper leurs joueurs pour une bouchée de pain. Ils devront s’en débarrasser parce que les salaires sont trop élevés et je peux vous garantir que la plupart d’entre eux n’ont pas de clause de relégation dans leur contrat. »
Incertitude sur le banc et interrogations autour de Luis Enrique
Butt a également commenté les spéculations sur le futur entraîneur d’Old Trafford, évoquant notamment le nom de Luis Enrique. Il s’est toutefois interrogé sur la faisabilité d’un départ de l’Espagnol, actuellement en pleine réussite et dans un contexte stable au Paris Saint-Germain.
« Il possède une solide expérience en Ligue des champions, ce qui correspond à l’objectif de Manchester United », a déclaré Butt. « Je ne le vois pas quitter le PSG, je n’y crois tout simplement pas, et avec tout le respect que je dois à United, vu la situation actuelle du club, c’est une tâche colossale pour quelqu’un d’arriver dans ce club, de monter un projet et de commencer à le reconstruire. »
« Nous sommes engagés dans un projet de reconstruction étalé sur deux ou trois ans. Le match contre Leeds l’a montré : avec un ou deux blessés et quelques suspendus, l’effectif a immédiatement montré ses limites. À moins qu’Enrique n’ait envie d’un nouveau défi, pourquoi quitterait-il Paris, où il est à l’aise et où il vit dans un cadre familial exceptionnel ? »
- AFP
En lice pour la qualification en Ligue des Champions
Sous les ordres de Michael Carrick, Manchester United lutte actuellement pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Le club occupe pour l’instant la troisième place du classement avec 61 points. Prochain rendez-vous : un choc crucial contre Liverpool, quatrième à seulement trois longueurs. Une fois la saison bouclée, les choix en matière de recrutement et d’orientation sportive fixeront la feuille de route du club, tant sur le terrain qu’en coulisses, et l’avenir de Carrick sera tranché durant l’été.