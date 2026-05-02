Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme que Van de Ven incarne le profil du défenseur moderne idéal. Selon lui, sa vitesse et sa puissance pourraient offrir à Manchester United la présence défensive qui a parfois manqué cette saison.

« Micky van de Ven est un excellent joueur », a-t-il expliqué. « Avoir un défenseur central gaucher est un atout pour l’équilibre de l’équipe. Ils ont Martinez, on peut discuter de son niveau, mais il apporte de l’équilibre à l’équipe.

« Martinez est gaucher, il sait faire des passes. Van de Ven est un peu dans ce profil, mais plus rapide, plus grand, plus puissant. Je m’intéresserais à lui sans hésiter. Quand ils descendront, des équipes vont leur chiper leurs joueurs pour une bouchée de pain. Ils devront s’en débarrasser parce que les salaires sont trop élevés et je peux vous garantir que la plupart d’entre eux n’ont pas de clause de relégation dans leur contrat. »