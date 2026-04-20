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Selon des experts en lecture labiale, Declan Rice a lancé un message de trois mots à ses coéquipiers d’Arsenal immédiatement après la coûteuse défaite contre Manchester City
La course au titre se resserre à l’Etihad
Le choc au sommet très attendu de dimanche à l’Etihad Stadium s’est soldé par une victoire cruciale 2-1 en faveur des Citizens face à Arsenal. Ce résultat porte un coup dur aux ambitions de titre des Gunners et modifie radicalement la dynamique du titre de Premier League. Grâce à ce succès, l’équipe de Pep Guardiola a réduit l’écart en tête du classement et n’est désormais plus qu’à trois points d’Arsenal, leader du championnat. Surtout, les Citizens disposent encore d’une rencontre en moins. Une marge aussi ténue promet une fin de saison haletante, l’avance autrefois confortable des Gunners ne tenant plus qu’à un fil alors que City le talonne de près.
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Le message de défi de Rice
Les caméras ont balayé une équipe d'Arsenal abattue tandis que Manchester City fêtait une victoire qui rappelle les rebondissements des saisons précédentes. Mais Rice a refusé que cette défaite enterre les ambitions des Gunners. Il s'est tourné vers le capitaine Martin Odegaard pour lui rappeler, d'un regard ferme, que la mission n'était pas terminée.
Selon les spécialistes de la lecture labiale, Rice a fixé son capitaine dans les yeux et lancé : « Ce n’est pas fini. » Le milieu de terrain de 27 ans a ensuite serré Odegaard dans ses bras, démontrant un leadership que les supporters attendent depuis son transfert très onéreux en provenance de West Ham, tandis que City se positionnait pour reprendre la première place du classement en cas de victoire contre Burnley mercredi.
Mikel Arteta incarne cet esprit combatif.
L'entraîneur des Gunners a affiché un optimisme inébranlable en conférence de presse, refusant de croire que le coup au moral subi lors de la défaite à l'Etihad puisse compromettre les ambitions de son équipe. Malgré une série de performances irrégulières – une seule victoire en six matchs toutes compétitions confondues – l'Espagnol demeure convaincu de la force de caractère de son groupe.
« J'y crois aujourd'hui, j'y croyais mercredi, et il y a une semaine, car je les vois tous les jours et je connais notre niveau », a déclaré Arteta. « Mais aujourd'hui, si [les joueurs] avaient besoin d'être davantage convaincus, je pense qu'ils le sont désormais. Ils en parlaient dans les vestiaires. C'est un nouveau championnat maintenant. Ils ont un match en moins. Nous avons trois points d’avance et cinq matchs à jouer, donc rien n’est joué. Nous ne allons pas nous arrêter là et nous repartirons de plus belle, c’est certain. »
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Le sprint final pour les Gunners
Après une finale de Carabao Cup perdue contre Manchester City et une sortie de la FA Cup face à Southampton, Arsenal a tout de même validé son billet pour la Ligue des champions aux dépens du Sporting CP. Malgré ces aléas, Mikel Arteta refuse de parler de manque de confiance à l’approche des cinq dernières journées de Premier League et d’une demi-finale européenne contre l’Atlético de Madrid.
« Si je devais sélectionner des joueurs uniquement pour gagner la Premier League alors qu’il nous reste cinq matchs et que nous sommes en finale de la Ligue des champions, je devrais rester chez moi », a-t-il déclaré avec fermeté. « Ce n'est donc pas le cas. Ce n'est pas nécessaire. Ça n'a jamais été nécessaire, même dans les moments difficiles. » Avec des matchs contre Newcastle et Fulham à l'horizon, les Gunners devront prouver sur le terrain que le mantra de Rice, « ce n'est pas fini », est juste.