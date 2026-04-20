Les caméras ont balayé une équipe d'Arsenal abattue tandis que Manchester City fêtait une victoire qui rappelle les rebondissements des saisons précédentes. Mais Rice a refusé que cette défaite enterre les ambitions des Gunners. Il s'est tourné vers le capitaine Martin Odegaard pour lui rappeler, d'un regard ferme, que la mission n'était pas terminée.

Selon les spécialistes de la lecture labiale, Rice a fixé son capitaine dans les yeux et lancé : « Ce n’est pas fini. » Le milieu de terrain de 27 ans a ensuite serré Odegaard dans ses bras, démontrant un leadership que les supporters attendent depuis son transfert très onéreux en provenance de West Ham, tandis que City se positionnait pour reprendre la première place du classement en cas de victoire contre Burnley mercredi.



