Traduit par
Selon Darren Fletcher, JJ Gabriel, jeune talent de 15 ans, possède déjà les étoffes nécessaires pour intégrer l’équipe première de Manchester United. Le milieu de terrain aux 223 matchs sous le maillot des Red Devils assure que le garçon « exceptionnel » a « un avenir prometteur »
L’ascension fulgurante d’un joyau de la maison Carrington
Gabriel s'est imposé comme la vedette incontestée de la dernière promotion du centre de formation de Manchester United, avec 21 buts inscrits en championnat pour les U18. L'attaquant adolescent a été sacré mardi « Joueur de la saison » de la Premier League U18. Gabriel détient également un record, puisqu'il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la FA Youth Cup de Manchester United en trouvant le chemin des filets face à Peterborough United en décembre.
À la veille de la finale de la FA Youth Cup face aux rivaux de Manchester City, jeudi, l’entraîneur n’a pas caché son admiration pour l’impact du jeune joueur : « JJ est un talent incroyable et il apporte chaque jour sur le terrain son enthousiasme pour le football : il a soif d’apprendre, il veut jouer et être sur le ballon », a déclaré Fletcher à The Athletic. « C’est un plaisir de travailler avec lui. C’est un garçon fantastique. »
- Getty Images
Fletcher prévoit des postes à responsabilité pour les jeunes talents de l'académie
Fletcher estime que Gabriel et plusieurs autres jeunes talents du centre de formation sont prêts à intégrer l’équipe première. Le prodige a déjà participé aux séances d’entraînement des pros sous la supervision attentive de Michael Carrick.
Interrogé sur une éventuelle participation des jeunes à la tournée estivale de l’équipe première, Fletcher a expliqué : « Tous nos joueurs sont capables de prendre part à la préparation, pas seulement JJ. Tout dépendra des autres joueurs sélectionnés et de ce dont il a besoin pour passer à l’étape supérieure. Il est essentiel de diversifier son parcours de progression. Nous voulons qu’il s’épanouisse sur le terrain. Nous devons lui donner les moyens d’y parvenir, et même s’il n’y parvient pas, ce n’est pas la fin du monde. Nous devons toujours faire preuve de prudence. Ils ont besoin de vivre cette expérience, mais il faut s’assurer que c’est le bon moment, et comprendre pourquoi et quels sont les besoins.
Une fois lancé dans le grand bain, un jeune est jugé très, très rapidement, qu’il le mérite ou non. Nous devons donc agir dans son intérêt. JJ a les épaules pour s’imposer, tout comme plusieurs autres éléments du centre de formation, et tous continuent d’accumuler du temps de jeu avec l’équipe première, même si cela reste souvent discret. »
Gérer l'engouement autour de Gabriel
Gabriel a été le joueur le plus en vue de l’équipe des moins de 18 ans cette saison, mais Fletcher veille à ce que le jeune attaquant garde les pieds sur terre malgré son incroyable bilan de buts marqués. L’entraîneur salue la mentalité du joueur et sa volonté de continuer à apprendre malgré son très jeune âge.
Fletcher ajoute : « Nous devons nous rappeler qu’il est avant tout un enfant, membre d’un groupe très talentueux. JJ reconnaît l’aide précieuse de ses coéquipiers, qui lui permettent de se retrouver en position de conclure. Nous avons beaucoup de bons joueurs. JJ a marqué les buts, et les buts attirent toujours les projecteurs. Il adhère – comme tous les attaquants – au travail sans ballon, à la véritable philosophie d’équipe. JJ accepte très bien les critiques constructives et j’ai une excellente relation avec lui. Il a un grand avenir devant lui. »
- Getty Images
Chido Obi et les étapes de la maturité
Aux côtés de Gabriel, Chido Obi s’est lui aussi illustré de manière remarquable, inscrivant quatre buts en quatre matches lors de la Youth Cup. L’attitude de ce jeune joueur de 18 ans a particulièrement impressionné le staff technique, surtout lorsqu’il a demandé à jouer avec les moins de 18 ans après le report d’un match des moins de 21 ans, faisant ainsi preuve d’une maturité qui détonne par rapport à son âge.
« Ce qui m’a le plus plu chez Chido, c’est que le match des moins de 21 ans a été annulé la veille et qu’il m’a envoyé un message pour me dire qu’il voulait jouer », explique Fletcher. « J’ai trouvé ça formidable que Chido veuille disputer ce match, sans considérer que l’équipe des moins de 18 ans était indigne de lui. Cela montre à quel point il est mature, ce qui vient avec l’âge. »