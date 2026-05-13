Fletcher estime que Gabriel et plusieurs autres jeunes talents du centre de formation sont prêts à intégrer l’équipe première. Le prodige a déjà participé aux séances d’entraînement des pros sous la supervision attentive de Michael Carrick.

Interrogé sur une éventuelle participation des jeunes à la tournée estivale de l’équipe première, Fletcher a expliqué : « Tous nos joueurs sont capables de prendre part à la préparation, pas seulement JJ. Tout dépendra des autres joueurs sélectionnés et de ce dont il a besoin pour passer à l’étape supérieure. Il est essentiel de diversifier son parcours de progression. Nous voulons qu’il s’épanouisse sur le terrain. Nous devons lui donner les moyens d’y parvenir, et même s’il n’y parvient pas, ce n’est pas la fin du monde. Nous devons toujours faire preuve de prudence. Ils ont besoin de vivre cette expérience, mais il faut s’assurer que c’est le bon moment, et comprendre pourquoi et quels sont les besoins.

Une fois lancé dans le grand bain, un jeune est jugé très, très rapidement, qu’il le mérite ou non. Nous devons donc agir dans son intérêt. JJ a les épaules pour s’imposer, tout comme plusieurs autres éléments du centre de formation, et tous continuent d’accumuler du temps de jeu avec l’équipe première, même si cela reste souvent discret. »