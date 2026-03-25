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Selon certaines informations, Mohamed Salah serait « peu susceptible » de rejoindre la MLS alors que son départ de Liverpool se profile à l'horizon
Quitter Liverpool après être devenu une icône
Salah a annoncé mardi après-midi dans une vidéo qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison. Cette nouvelle a quelque peu surpris, étant donné que l'Égyptien avait signé un contrat de deux ans à l'issue de la saison 2024-2025 – sa meilleure saison individuelle à ce jour avec les Reds. Depuis, plusieurs clubs à travers le monde ont été cités comme susceptibles de recruter l'ailier à la fin de l'année.
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Pourquoi les clubs de la MLS ont été écartés
Les clubs de la MLS n'en font toutefois pas partie. Selon The Athletic, San Diego, qui était pressenti comme une destination possible, ne considère pas Salah comme une cible appropriée, car un joueur désigné (DP) très coûteux ne correspondrait pas à sa « philosophie sportive ». Le Chicago Fire, qui avait également été évoqué par le passé, ne serait pas non plus intéressé par ses services.
Il pourrait toutefois y avoir d'autres clubs dans la course. Le New York City FC « n'exclurait pas » une tentative.
Par ailleurs, le commissaire de la MLS s'est porté garant de sa signature lors de l'événement SBJ Business of Soccer à Atlanta :
« Je ne pouvais pas le dire avant qu’il n’annonce son départ de Liverpool », a déclaré Garber. « Mais quel joueur formidable il serait en MLS. Et je pense que nous lui offririons une excellente plateforme. »
- AFP
La Pro League saoudienne semble plus probable
La Saudi Pro League semble toutefois être une destination plus probable. Al-Ittihad a proposé près de 200 millions de dollars pour Salah en 2023, mais Liverpool a rejeté l'offre. Le club serait à la recherche d'une nouvelle star après avoir perdu Karim Benzema le mois dernier. Al Qadsiah, qui s'est installé dans un stade de 47 000 places, serait également dans la course. Beaucoup ont souligné que Salah, en tant que sportif musulman le plus en vue au monde, serait le candidat idéal pour cette ligue.
- AFP
Les propos de son agent
Pourtant, l'agent de Salah a publiquement appelé à la prudence. Ramy Abbas, le représentant de Salah, s'est exprimé sur X pour indiquer qu'il ne savait pas où Salah jouerait la saison prochaine, et a exhorté les supporters à se méfier des rumeurs le liant à d'autres clubs.