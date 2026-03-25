Selon certaines informations, Mohamed Salah serait « peu susceptible » de rejoindre la MLS alors que son départ de Liverpool se profile à l'horizon

Les clubs de la MLS n'en font toutefois pas partie. Selon The Athletic, San Diego, qui était pressenti comme une destination possible, ne considère pas Salah comme une cible appropriée, car un joueur désigné (DP) très coûteux ne correspondrait pas à sa « philosophie sportive ». Le Chicago Fire, qui avait également été évoqué par le passé, ne serait pas non plus intéressé par ses services.

Il pourrait toutefois y avoir d'autres clubs dans la course. Le New York City FC « n'exclurait pas » une tentative.

Par ailleurs, le commissaire de la MLS s'est porté garant de sa signature lors de l'événement SBJ Business of Soccer à Atlanta :

« Je ne pouvais pas le dire avant qu’il n’annonce son départ de Liverpool », a déclaré Garber. « Mais quel joueur formidable il serait en MLS. Et je pense que nous lui offririons une excellente plateforme. »