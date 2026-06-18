Selon Bild, Krosche disposerait d’une offre salariale de 40 millions d’euros de la part du Milan AC, tandis que 700 millions seraient prévus pour le mercato. Voici tous les coulisses de l’affaire

Selon le journal *Bild*, le patron de RedBird, Gerry Cardinale, aurait proposé à Krosche un contrat de quatre ans à 10 millions d'euros nets par saison, ainsi qu'un budget de 700 millions, toujours sur quatre ans, pour le mercato. Le poste aurait été celui de directeur sportif au Milan, le club souhaitant que Krosche transforme le club en un modèle très similaire à celui observé ces dernières saisons à l'Eintracht Francfort. Longuement indécis, le dirigeant a passé plusieurs nuits blanches avant de choisir de rester à Francfort plutôt que de rejoindre Milan.