Pour Krosche, la parole donnée et les responsabilités priment sur les émoluments mirobolants. C’est ce qui transparaît d’une reconstitution opérée par le quotidien allemand Bild, parfaitement informé des affaires de l’Eintracht Francfort. Selon cette source, le natif de Hanovre aurait ainsi décliné une offre colossale du Milan, club actuellement en grande difficulté.
Traduit par
Selon Bild, Krosche disposerait d’une offre salariale de 40 millions d’euros de la part du Milan AC, tandis que 700 millions seraient prévus pour le mercato. Voici tous les coulisses de l’affaire
LES DÉTAILS DE CETTE OFFRE PHARAONIQUE
Selon le journal *Bild*, le patron de RedBird, Gerry Cardinale, aurait proposé à Krosche un contrat de quatre ans à 10 millions d'euros nets par saison, ainsi qu'un budget de 700 millions, toujours sur quatre ans, pour le mercato. Le poste aurait été celui de directeur sportif au Milan, le club souhaitant que Krosche transforme le club en un modèle très similaire à celui observé ces dernières saisons à l'Eintracht Francfort. Longuement indécis, le dirigeant a passé plusieurs nuits blanches avant de choisir de rester à Francfort plutôt que de rejoindre Milan.
LES RAISONS DU « NON »
Un détail inédit concernant la situation contractuelle de Krosche vient d’être révélé : la clause de rachat de son contrat s’élève à 7 millions d’euros, mais elle n’est valable que pendant le mercato d’hiver. Autre élément ayant fait capoter l’affaire : la publication, dans de nombreux médias italiens, de l’accord conclu avec le Milan le week-end dernier. Un mariage qui ne se fera pas.