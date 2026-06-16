Selon le quotidien espagnol AS, très proche du Real Madrid, Nico Paz a récemment rencontré les dirigeants merengues pour leur exprimer son souhait de rester en Italie au moins une saison supplémentaire. Bien que le club madrilène dispose d’une option de rachat de 9 millions d’euros activable cet été, les récentes discussions et l’arrivée de José Mourinho sur le banc ont conforté le milieu offensif argentin dans sa volonté de rester en Serie A.
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Selon AS, Nico Paz ne rentrera pas au Real Madrid : il a demandé à José Mourinho de rester une saison supplémentaire à Côme. Les dernières indiscrétions évoquent déjà son avenir à l’Inter
L'ENVIE DE JOUER
Comme le révèle l’entraîneur Cesc Fàbregas, le jeune meneur de jeu uruguayen, né en 2004, reste au FC Côme. Il y poursuivra sa progression tout en découvrant, pour la première fois, une saison complète de Ligue des champions. Il avait fait ses débuts dans la compétition il y a deux ans avec le Real Madrid contre Naples. Parmi les raisons de sa décision, l’absence de garanties sur un temps de jeu régulier au Real Madrid a été déterminante. Une garantie que même José Mourinho, interrogé sur le sujet, ne pouvait pas lui offrir : la présence dans l’effectif de Bellingham, Brahim Díaz, Arda Güler, Mastantuono, sans compter Mbappé, Vinicius et Rodrygo, ainsi que d’éventuelles nouvelles recrues comme Bernardo Silva, risque de limiter considérablement les opportunités d’un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu pour continuer à progresser.
LA POSITION DE L'INTER
Toute spéculation sur un éventuel retour de Nico Paz à Madrid pourrait donc attendre l’été 2027, date à laquelle le Real disposerait de sa dernière chance d’exercer son droit de rachat fixé à 10 millions d’euros. Autre option : Como et les Merengues pourraient se réunir pour renégocier les conditions concernant l’avenir du joueur argentin, sur lequel le Real possède aussi 50 % des droits à une future revente.
Ces dernières semaines, plusieurs clubs, dont l’Inter, ont manifesté leur intérêt pour le joueur, pariant sur un rachat par le Real Madrid, qui deviendrait alors leur interlocuteur. Dans le cas spécifique des Nerazzurri, la volonté d’assumer un investissement important est présente. On ne peut exclure que Florentino Pérez, profitant de la fenêtre économique favorable, rachète immédiatement le joueur avant de le prêter à l’équipe de Fabregas.
LA DÉTERMINATION DE NICO PAZ
Le Real Madrid dispose jusqu’au 30 juin pour activer la clause de rachat fixée à 9 millions d’euros, mais, pour l’instant, aucun signe tangible ne confirme cette intention. Une certitude émerge toutefois : Nico Paz souhaite rester une saison supplémentaire au Como de Fabregas, avant d’envisager, éventuellement, un nouveau cap à l’été 2027. Après 75 matchs, 19 buts et 17 passes décisives au cours des deux dernières saisons, le joueur entend poursuivre son épanouissement avec le club qui l’a révélé.