Toute spéculation sur un éventuel retour de Nico Paz à Madrid pourrait donc attendre l’été 2027, date à laquelle le Real disposerait de sa dernière chance d’exercer son droit de rachat fixé à 10 millions d’euros. Autre option : Como et les Merengues pourraient se réunir pour renégocier les conditions concernant l’avenir du joueur argentin, sur lequel le Real possède aussi 50 % des droits à une future revente.

Ces dernières semaines, plusieurs clubs, dont l’Inter, ont manifesté leur intérêt pour le joueur, pariant sur un rachat par le Real Madrid, qui deviendrait alors leur interlocuteur. Dans le cas spécifique des Nerazzurri, la volonté d’assumer un investissement important est présente. On ne peut exclure que Florentino Pérez, profitant de la fenêtre économique favorable, rachète immédiatement le joueur avant de le prêter à l’équipe de Fabregas.