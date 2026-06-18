Selon Sportitalia, information confirmée par AS, la Juventus suit toujours de près Yeremay Hernández, jeune attaquant né en 2002 au Deportivo La Corogne. Le club piémontais s’était déjà penché sur son cas lors du mercato hivernal, tout comme le Como et le Napoli. Originaire des îles Canaries, l’attaquant a grandement contribué à la promotion du club galicien en Liga depuis la Segunda, avec 11 buts et 10 passes décisives en 38 matchs de championnat. Un joueur au potentiel et au talent immenses, pour lequel la direction du Depor a déjà montré par le passé qu’elle savait se montrer intransigeante et pour lequel, surtout, elle n’est pas disposée à faire de concessions.