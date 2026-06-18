À la Juventus, la priorité des transferts est claire : la qualité avanttout. En plus de recrues expérimentées pour renforcer le caractère dans le vestiaire, l’entraîneur bianconero Luciano Spalletti exige un gain de niveau technique, surtout au milieu de terrain. Après avoir ciblé Brahim Díaz, milieu offensif du Real Madrid et du Maroc, un nouveau profil émerge de nouveau du championnat espagnol.
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Selon AS, la Juventus s’intéresserait de près à Yeremay, attaquant du Deportivo La Corogne. Reste à connaître sa valeur marchande et le montant, à trois chiffres, de sa clause libératoire
Le joueur est le grand protagoniste de la rencontre face au Deportivo.
Selon Sportitalia, information confirmée par AS, la Juventus suit toujours de près Yeremay Hernández, jeune attaquant né en 2002 au Deportivo La Corogne. Le club piémontais s’était déjà penché sur son cas lors du mercato hivernal, tout comme le Como et le Napoli. Originaire des îles Canaries, l’attaquant a grandement contribué à la promotion du club galicien en Liga depuis la Segunda, avec 11 buts et 10 passes décisives en 38 matchs de championnat. Un joueur au potentiel et au talent immenses, pour lequel la direction du Depor a déjà montré par le passé qu’elle savait se montrer intransigeante et pour lequel, surtout, elle n’est pas disposée à faire de concessions.
Quelle est sa valeur sur le marché des transferts ?
Yeremay s'est engagé avec le club de La Corogne jusqu'au 30 juin 2030, avec une option de prolongation de trois saisons supplémentaires. Le contrat inclut par ailleurs une clause libératoire dissuasive, oscillant entre 100 et 150 millions d’euros, destinée à décourager toute prétendante, notamment la Juventus. Promu cette saison, le club souhaite conserver Yeremay Hernandez au moins douze mois de plus, alors que Côme et la Vieille Dame étaient prêts à investir jusqu’à 35 millions d’euros pour s’attacher ses services.