« Ce n'est pas si mal d'avoir un mari qui ne consacre pas 20 heures par jour à un club, en réalité. » Selinay Comolli, épouse de Damien Comolli – ex-directeur général de la Juventus depuis hier, après un mandat d'un an et une semaine – a partagé cette réflexion dans une story Instagram. Cette phrase peut s’interpréter de deux façons : d’une part, la joie de Mme Comolli de voir son mari retrouver du temps libre, en attendant un nouveau défi professionnel ; d’autre part, si l’on veut être malicieux, Selinay Comolli souligne l’énorme engagement que son mari a consacré à la Juventus au cours des douze derniers mois.





Rappelons toutefois que, selon le Corriere della Sera, parmi les raisons de la rupture entre la Juventus et le dirigeant français figurait le fait que l’entraîneur des Bianconeri, Luciano Spalletti, aurait mal supporté la présence régulière de l’épouse de Comolli sur la touche avant chaque match, ainsi que dans des zones du stade normalement réservées aux joueurs.



