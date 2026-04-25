« J’ai démontré que je savais courir vite et attraper des ballons. Mais ce que beaucoup apprécient chez moi, c’est ma capacité à bloquer. Il n’y a pas beaucoup de tight ends, que ce soit en NFL ou à l’université, capables de faire les deux », a expliqué Klein en présentant ses points forts, avant de souligner ses qualités de leader : « Ce qui me définit, c’est ma façon d’interagir avec les autres. J’entretiens une relation avec ceux qui s’occupent de ma lessive ou de mon petit-déjeuner. Beaucoup de gars m’ont pris comme modèle. »

Parti aux États-Unis en 2019 après l’obtention de son diplôme, il affirme n’avoir jamais envisagé d’autre plan que la NFL. « De temps en temps, je me dis : et si je changeais de cap ? Mais je n’y crois pas. Mon plan A a toujours été de partir aux États-Unis et de percer en NFL. Et mon plan B, c’est que le plan A fonctionne », explique-t-il.

Les six autres Allemands concernés par la draft – Paul Rubelt (Francfort-sur-l’Oder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Cologne), Maurice Heims (Hambourg), Felix Leppen (Witzenhausen) et Leo Blumentritt (Weichs) – doivent quant à eux encore patienter et espérer pour décrocher une place.