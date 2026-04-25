Le tight end, qui évoluait récemment à l’université du Michigan, a été sélectionné dans la nuit de vendredi à samedi, au deuxième tour, en 59e position. La draft se tient à Pittsburgh.
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Sélectionné plus tôt que prévu lors de la draft, un tight end allemand fait désormais officiellement partie de la NFL
Klein, que les experts voyaient plutôt comme un choix de fin de draft, n’avait pas d’équipe de prédilection. « Ma famille a ses favoris, mais je préfère voir ce qui va se passer », avait-il déclaré avant la draft au SID. Il rejoint désormais les Texans, où un salaire de plusieurs millions lui est garanti. Le club n’a jamais remporté le titre, mais s’est régulièrement qualifié pour les playoffs ces dernières années.
Klein devra toutefois lutter pour s’imposer au sein d’une ligne offensive qui réclame des renforts. Relativement inexpérimenté, il possède néanmoins un potentiel considérable. Chez les Wolverines du Michigan, il a récemment porté le titre de capitaine, tout comme l’icône du football américain Tom Brady en son temps.
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Repêchage de la NFL : six Allemands sont encore dans l’expectative
« J’ai démontré que je savais courir vite et attraper des ballons. Mais ce que beaucoup apprécient chez moi, c’est ma capacité à bloquer. Il n’y a pas beaucoup de tight ends, que ce soit en NFL ou à l’université, capables de faire les deux », a expliqué Klein en présentant ses points forts, avant de souligner ses qualités de leader : « Ce qui me définit, c’est ma façon d’interagir avec les autres. J’entretiens une relation avec ceux qui s’occupent de ma lessive ou de mon petit-déjeuner. Beaucoup de gars m’ont pris comme modèle. »
Parti aux États-Unis en 2019 après l’obtention de son diplôme, il affirme n’avoir jamais envisagé d’autre plan que la NFL. « De temps en temps, je me dis : et si je changeais de cap ? Mais je n’y crois pas. Mon plan A a toujours été de partir aux États-Unis et de percer en NFL. Et mon plan B, c’est que le plan A fonctionne », explique-t-il.
Les six autres Allemands concernés par la draft – Paul Rubelt (Francfort-sur-l’Oder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Cologne), Maurice Heims (Hambourg), Felix Leppen (Witzenhausen) et Leo Blumentritt (Weichs) – doivent quant à eux encore patienter et espérer pour décrocher une place.