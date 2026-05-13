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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Harry Sherlock

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Sélection uruguayenne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Uruguay
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection uruguayenne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L'Uruguay s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 et figure parmi les nations les plus titrées de l'histoire de la compétition. 

Sous la houlette de leur sélectionneur Marcelo Bielsa, les « Celestes » ont terminé à la quatrième place de la CONMEBOL, synonyme de qualification directe pour le tournoi. 

L’Uruguay a pris part à quatorze phases finales de la Coupe du monde, s’adjugeant le titre lors de ses deux premières participations, en 1930 et 1950. La Celeste a également pris part aux éditions 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 et 2022. 

En 2022, ils avaient été éliminés dès la phase de groupes et auront à cœur de se rattraper après cette performance décevante. Depuis leur deuxième titre mondial en 1950, la Celeste n’a plus atteint la finale ; c’est en 2010 qu’elle s’en est le plus approchée, en atteignant les demi-finales avant de conclure à la quatrième place.

Reste à savoir comment la Celeste se comportera en 2026.

  • TOPSHOT-FBL-ARG-RACING-ESTUDIANTESAFP

    Gardiens de but

    Dans les cages de l’Uruguay, le vétéran Fernando Muslera fait figure de titulaire incontesté. Expérimenté sur les terrains européens, le portier, qui évolue désormais à Estudiantes, totalise plus de 130 sélections. Il devrait logiquement être aligné lors de la Coupe du monde. 

    Il affronte toutefois une concurrence interne : celle de Sergio Rochet, doublure fiable depuis plusieurs années, et de Franco Israel, 25 ans, qui évolue à Turin. 

    Muslera est quasi assuré de défendre les buts, mais la lutte pour le poste de numéro 2 s’annonce serrée en cas de pépin physique. 

    JoueurClub
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
    Cristopher FiermarinDefensa y Justicia
    Franco IsraelTurin
    Paulo Da CostaPeñarol
    Kevin MartínezDanubio
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  • Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Défenseurs

    José María Giménez est sans conteste le défenseur phare de l'Uruguay, s'étant imposé comme l'un des meilleurs défenseurs d'Europe durant son passage à l'Atlético de Madrid. Désormais capitaine de la sélection, ce joueur de 31 ans pourrait atteindre la barre des 100 sélections lors de cette Coupe du monde.

    Ronald Araujo, défenseur du FC Barcelone, constitue une autre pièce maîtresse de la sélection. Malgré une saison ponctuée par les blessures, il a retrouvé sans difficulté le onze catalan à l’approche de la compétition.

    Santiago Bueno, des Wolves, espère que la saison catastrophique de son club n’aura pas compromis ses chances d’être sélectionné, tandis que Mathias Olivera, de Naples, devrait faire partie du groupe.

    JoueurClub
    José María GiménezAtlético Madrid
    Matías ViñaRiver Plate
    Mathias OliveiraNaples
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraujoBarcelone
    Sebastián CáceresAmérica
    Joaquín Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoWolves
    José Luis RodríguezVasco da Gama
    Marcelo Saracchi Celtic
    Nicolas MarichalDynamo Moscou
  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain uruguayen pourrait bien être la clé des espoirs de succès de la Celeste dans ce tournoi. Federico Valverde, en pleine forme avec le Real Madrid, jouera un rôle crucial pour les chances de son équipe, tandis que Manuel Ugarte, pensionnaire de Manchester United, s’est sans doute montré plus performant en sélection qu’en club.

    Le milieu de Tottenham Rodrigo Bentancur, qui totalise plus de 70 sélections, est à l’arrêt depuis janvier en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers. Son retour à la compétition reste incertain, mais il est en course contre la montre pour être prêt à temps.

    Le duo du Flamengo, Giorgian De Arrascaeta et Nicolás De la Cruz, possède une complicité évidente ; le premier pourrait d’ailleurs remplacer Bentancur si celui-ci n’était pas rétabli. 

    JoueurClub
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian De ArrascaetaFlamengo
    Nicolás de la CruzFlamengo
    Maximiliano AraújoSporting CP
    Emiliano MartínezPalmeiras
    Nicolás FonsecaOviedo
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Nahitan NandezAl-Qadsiah
    Lucas TorreiraGalatasaray
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-URUAFP

    Les attaquants

    Pour la première fois depuis des années, l'Uruguay devra se passer de Luis Suárez et Edinson Cavani, tous deux retraités de la sélection.

    En leur absence, Darwin Núñez, auteur de 13 buts en 36 sélections, devrait mener l’attaque lors de la Coupe du monde.

    Aucun remplaçant évident ne s’impose pour ces deux légendes du football uruguayen. Ailier formé à Manchester United et désormais au Panathinaïkos, Facundo Pellistri apportera son soutien sur les côtés, tandis que Bielsa cherche encore la meilleure formule pour pallier l’absence de ces deux attaquants emblématiques.

    JoueurClub
    Darwin NúñezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaïkos
    Brian RodríguezAmérica
    Facundo TorresAustin FC
    Agustín CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico VinasOviedo
    Agustín ÁlvarezMonza
    Luciano RodríguezNeom
    Cristian OliveiraGremio
    Ignacio LaquintanaHuesca
  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les stars de l’équipe d’Uruguay

    Le joueur phare de l’Uruguay est sans conteste Federico Valverde. Ce milieu de terrain polyvalent s’est imposé comme l’un des meilleurs du football actuel et a participé à 20 buts en 42 apparitions avec les « Blancos » au cours d’une saison exceptionnelle.

    Derrière, Fernando Muslera, gardien chevronné ayant tout connu, veille au grain, tandis que José María Giménez et Ronald Araújo forment une charnière centrale fiable. 

    Si Rodrigo Bentancur retrouve son meilleur niveau, il apportera une solution physique au poste de sentinelle, mais la pression est immense sur les épaules de Darwin Núñez, appelé à succéder à Suárez et Cavani en attaque. Si l’avant-centre parvient à marquer avec régularité, les Sud-Américains pourraient alors viser un premier titre depuis 1950.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Probable composition de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages de l’Uruguay, Muslera devrait logiquement être titularisé. 

    En charnière centrale, Gimenez et Araujo, si le second est à 100 % de sa forme, devraient être alignés, tandis que le milieu de terrain Nahitan Nandez peut aussi dépanner comme arrière droit. 

    Au milieu de terrain, Valverde et Bentancur forment un duo solide, à condition que ce dernier soit opérationnel ; sinon, Ugarte est prêt à le remplacer.

    En attaque, Núñez mènera l’offensive alors que l’Uruguay tentera de se frayer un chemin dans un groupe difficile comprenant également l’Espagne, le Cap-Vert et l’Arabie saoudite.

    Composition probable de l’Uruguay (4-3-3) : Muslera – Varela, Gimenez, Araujo, Oliveira – Bentancur, Valverde, de Arrascaeta – Pellistri, Nunez, Rodriguez.