Sélection uruguayenne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Uruguay s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 et figure parmi les nations les plus titrées de l'histoire de la compétition.

Sous la houlette de leur sélectionneur Marcelo Bielsa, les « Celestes » ont terminé à la quatrième place de la CONMEBOL, synonyme de qualification directe pour le tournoi.

L’Uruguay a pris part à quatorze phases finales de la Coupe du monde, s’adjugeant le titre lors de ses deux premières participations, en 1930 et 1950. La Celeste a également pris part aux éditions 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 et 2022.

En 2022, ils avaient été éliminés dès la phase de groupes et auront à cœur de se rattraper après cette performance décevante. Depuis leur deuxième titre mondial en 1950, la Celeste n’a plus atteint la finale ; c’est en 2010 qu’elle s’en est le plus approchée, en atteignant les demi-finales avant de conclure à la quatrième place.

Reste à savoir comment la Celeste se comportera en 2026.