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Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Sélection suisse pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection suisse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Mis à part un creux entre 1970 et 1990, la Suisse est une habituée de la Coupe du monde. Elle a validé son billet pour l’édition nord-américaine grâce à un parcours impeccable dans les éliminatoires.

Dans un groupe comprenant le Kosovo, la Slovénie et la Suède, la Nati est restée invaincue en six sorties, remportant quatre victoires et inscrivant 14 buts, pour terminer en tête avec trois points d’avance. Sa récompense : un groupe mondial relativement clément, où elle retrouvera le Canada, coorganisateur de l’épreuve, ainsi que le Qatar et la Bosnie-Herzégovine.

La Nati n’a jamais brillé outre mesure sur la scène internationale, son meilleur résultat restant des quarts de finale en 1934 et 1954. Éliminée au stade des huitièmes de finale lors des trois dernières éditions, la sélection helvétique dispose néanmoins d’un effectif équilibré, où des cadres confirmés côtoient de jeunes talents, et pourrait créer la surprise dans le tableau final, malgré les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Haris Seferovic.

Avec des cadres comme Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez et Granit Xhaka, l’entraîneur Murat Yakin peut s’appuyer sur une solide expérience. Il cherchera toutefois à tirer le meilleur de ses attaquants talentueux mais parfois irréguliers.

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    Gardiens de but

    Yann Sommer a occupé le poste de gardien titulaire de la Suisse pendant plus d’une décennie. Sa retraite internationale, il y a deux ans, a permis à Gregor Kobel, du Borussia Dortmund, de prendre la relève après avoir fait ses preuves comme remplaçant. Yvon Mvogo (Lorient) et Marvin Keller (Young Boys) devraient endosser les rôles de doublures.

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    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
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    Défenseurs

    En défense, l’entraîneur Yakin s’appuiera sur Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez, deux de ses joueurs les plus expérimentés, pour assurer la solidité de son arrière-garde. Akanji, désormais à l’Inter Milan, reste bien connu des fans de Premier League après avoir remporté sept trophées majeurs avec Manchester City, tandis que Rodriguez, ancien spécialiste des centres décisifs depuis son poste d’arrière gauche, affichait des statistiques plus reluisantes à Wolfsburg au début des années 2010.

    Nico Elvedi, pilier de la défense du Borussia Mönchengladbach depuis son arrivée en provenance du FC Zurich, devrait être associé à Akanji dans l’axe. À droite, Silvan Widmer, élément de Mayence, est pressenti pour occuper le poste d’arrière droit. Le groupe bénéficie par ailleurs d’une bonne profondeur de banc, avec Miro Muheim, Eray Comert, Luca Jaquez et Aurèle Amenda, tous évoluant dans l’un des cinq meilleurs championnats européens.

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    Miro MuheimHambourg
    Silvan WidmerMayence
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiInter Milan
    Ricardo RodríguezReal Betis
    Eray ComertValence
    Luca JaquezStuttgart
    Aurel AmendaEintracht Francfort
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    Milieux de terrain

    Granit Xhaka devrait logiquement être aligné au poste de milieu de terrain central et porter le brassard de capitaine, sauf si une blessure venait à écourter la saison du joueur de Sunderland en fin de campagne. L’ancien Gunner apporte un leadership indéniable dans l’entrejeu et pourra s’appuyer sur la mobilité de Remo Freuler et de Michel Aebischer.

    Denis Zakaria, qui n’a pas réussi à s’imposer lors de son bref passage à Chelsea, conserve néanmoins sa place grâce à ses performances régulières sous les couleurs de Monaco. Il pourra compter sur le jeune talent de Fribourg, Johan Manzambi, considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du pays à seulement 20 ans, ainsi que sur Djibril Sow, de Séville, et Vincent Sierro, d’Al-Shabab.

    JoueurClub
    Denis ZakariaMonaco
    Remo FreulerBologne
    Johan ManzambiFribourg
    Granit XhakaSunderland
    Joel MonteiroYoung Boys
    Djibril SowSéville
    Vincent SierroAl-Shabab
    Alvyn SanchesYoung Boys
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsbourg
    Filip UgrinicValence
    Ardon JashariAC Milan
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    Les attaquants

    La Suisse dispose de plusieurs options en attaque, mais son joueur clé devrait être la star de Rennes, Breel Embolo. À 29 ans, il n’a jamais décroché le gros transfert qu’on lui prédisait lorsqu’il évoluait à Bâle puis à Schalke, mais il a rarement déçu son pays et a déjà fait ses preuves en marquant lors de tournois internationaux, notamment contre l’Angleterre à l’Euro 2024 avant que son équipe ne soit éliminée aux tirs au but.

    Dan Ndoye a connu une première saison discrète à Nottingham Forest, mais sa polyvalence et ses dribbles explosifs pourraient attirer l’attention en Amérique du Nord, tandis que le placement et les déplacements de Ruben Vargas en font une menace constante dans la surface adverse.

    JoueurClub
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeNottingham Forest
    Ruben VargasSéville
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    Les stars du football suisse

    Les cadres de la Nati pourraient bien vivre leur dernière grande compétition cet été. Granit Xhaka, qui totalise presque 150 sélections, voudra marquer de son empreinte le tournoi – pourquoi pas d’une de ses frappes lointaines dont il a le secret. Mais c’est Breel Embolo qui aura la lourde tâche de mener l’attaque suisse en Amérique du Nord.

    Il pourra compter sur le soutien de Ricardo Rodríguez, capable de créer des occasions depuis son poste d’arrière gauche, ainsi que sur les ailiers Dan Ndoye et Ruben Vargas.

    Derrière eux, Gregor Kobel, auteur de performances convaincantes avec Dortmund, est appelé à succéder à Sommer et à assumer le rôle de dernier rempart, capable de sorties décisives lorsque le danger se présente.

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    Composition probable de la Suisse pour la Coupe du monde 2026

    La Suisse alterne souvent entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1, mais c’est sans doute la première de ces formations qui sera alignée en Amérique du Nord cet été.

    Kobel gardera les buts, derrière une défense à quatre menée par Akanji et Rodriguez. Au milieu, Xhaka pourrait être épaulé par Freuler et Sow.

    En phase offensive, Ndoye et Vargas auront pour mission d’alimenter l’attaquant central Embolo en occasions franches, tout en débordant sur les ailes pour tenter leur propre chance.

    Composition probable de la Suisse (4-3-3) : Kobel ; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Sow ; Ndoye, Embolo, Vargas.

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