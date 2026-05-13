Sélection suisse pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Mis à part un creux entre 1970 et 1990, la Suisse est une habituée de la Coupe du monde. Elle a validé son billet pour l’édition nord-américaine grâce à un parcours impeccable dans les éliminatoires.

Dans un groupe comprenant le Kosovo, la Slovénie et la Suède, la Nati est restée invaincue en six sorties, remportant quatre victoires et inscrivant 14 buts, pour terminer en tête avec trois points d’avance. Sa récompense : un groupe mondial relativement clément, où elle retrouvera le Canada, coorganisateur de l’épreuve, ainsi que le Qatar et la Bosnie-Herzégovine.

La Nati n’a jamais brillé outre mesure sur la scène internationale, son meilleur résultat restant des quarts de finale en 1934 et 1954. Éliminée au stade des huitièmes de finale lors des trois dernières éditions, la sélection helvétique dispose néanmoins d’un effectif équilibré, où des cadres confirmés côtoient de jeunes talents, et pourrait créer la surprise dans le tableau final, malgré les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Haris Seferovic.

Avec des cadres comme Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez et Granit Xhaka, l’entraîneur Murat Yakin peut s’appuyer sur une solide expérience. Il cherchera toutefois à tirer le meilleur de ses attaquants talentueux mais parfois irréguliers.