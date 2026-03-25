La Corée du Sud s'est déjà qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et, tout comme le Japon, elle comptera parmi les équipes à suivre du continent asiatique.

Après avoir été éliminée dès la phase de groupes lors des Coupes du monde 2014 et 2018, elle a réussi à mettre fin à cette série en se qualifiant pour les huitièmes de finale en 2022. Son parcours a toutefois été interrompu par le Brésil en phase à élimination directe.

La meilleure performance de la Corée du Sud en Coupe du monde remonte à 2002, lorsqu'elle a co-organisé le tournoi. Contre toute attente, elle a atteint les demi-finales et terminé quatrième, un exploit historique qui reste inégalé dans le football asiatique.

Pourra-t-elle réitérer cet exploit 24 ans plus tard ?