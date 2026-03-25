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Sélection sud-coréenne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Corée du Sud

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection sud-coréenne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Corée du Sud s'est déjà qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et, tout comme le Japon, elle comptera parmi les équipes à suivre du continent asiatique.

Après avoir été éliminée dès la phase de groupes lors des Coupes du monde 2014 et 2018, elle a réussi à mettre fin à cette série en se qualifiant pour les huitièmes de finale en 2022. Son parcours a toutefois été interrompu par le Brésil en phase à élimination directe.

La meilleure performance de la Corée du Sud en Coupe du monde remonte à 2002, lorsqu'elle a co-organisé le tournoi. Contre toute attente, elle a atteint les demi-finales et terminé quatrième, un exploit historique qui reste inégalé dans le football asiatique.

Pourra-t-elle réitérer cet exploit 24 ans plus tard ?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Au poste de gardien de but de l'équipe asiatique, le vétéran Seung-gyu Kim devrait mener la charge en tant que gardien titulaire lors de la grande compétition de l'année prochaine. Fort de plus de 80 sélections en équipe nationale et d'une expérience en Coupe du monde, Kim sera le choix numéro un de la Corée du Sud.

    Hyeon-woo Jo, de l'Ulsan HD, est une autre excellente option et sera un sérieux concurrent derrière Kim pour une place de titulaire en équipe nationale.

    JoueurClub 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Chang-geun LeeDaejeon Hana Citizen
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Dong-heon KimIncheon United
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Défenseurs

    La Corée du Sud dispose de joueurs de qualité pour renforcer sa défense. Kim Min-jae, du Bayern Munich, s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat et a également joué un rôle déterminant au sein de l’équipe nationale. Sa présence sera essentielle pour diriger la défense de la sélection asiatique sur la scène internationale.

    Aux côtés de Min-jae, la Corée du Sud compte également dans ses rangs des joueurs tels que Yung-woo Seol et Tae-seok Lee, qui se sont montrés exceptionnels sur les ailes tant en club qu'en sélection nationale.

    Yu-min Cho, de Sharjah, est un autre défenseur central fiable qui pourrait former un duo solide avec Kim Min-jae au cœur de la défense sud-coréenne lors de la Coupe du monde l'année prochaine.

    JoueurClub
    Min-Jae KimBayern Munich
    Seung-wook ParkShimizu S-Pulse
    Ju-sung KimSanfrecce Hiroshima
    Moon-hwan KimDaejeon Hana Citizen
    Lee Tae-seokAustria Vienne
    Kim Tae-hyeonKashima Antlers
    Yu-min ChoSharjah
    Yung-woo SeolCrvena Zvezda
    Jae-won HwangDaegu
    Han-beom LeeMidtjylland
    Shin Min-HaGangwon
    Park Jin-seobZhejiang
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, la Corée du Sud dispose de plusieurs excellentes options. In-beom Hwang a joué un rôle déterminant tant au Feyenoord, aux Pays-Bas, qu'en équipe nationale. Sa présence au milieu de terrain sera essentielle pour assurer la stabilité de la Corée du Sud et créer des occasions.

    Yong-woo Park, d'Al Ain, sera quant à lui crucial pour maintenir la cohésion de l'équipe tout en évoluant au poste de milieu défensif. Le jeune talent Min-hyeok Yang, de Tottenham, pourrait également s'avérer un atout majeur pour l'équipe de Myung-bo Hong au milieu de terrain.

    Ji-sung Eom et Dong-gyeong Lee sont également des options solides qui pourraient se révéler décisives en sortant du banc.

    JoueurClub
    In-beom HwangFeyenoord
    Hyeon-seok HongGand (prêté par Mayence) 
    Min-hyeok YangCoventry (prêté par les Spurs)
    Ji-Sung EomSwansea
    Yong-woo ParkAl Ain
    Ho-yeon JungSuwon Samsung Bluewings (prêté par le Minnesota)
    Seon-min MoonSéoul
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Jun-ho BaeStoke City
    Seung-ho PaikBirmingham City
    Dong-gyeong LeeUlsan HD 
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Les attaquants

    En attaque, la sélection asiatique dispose de plusieurs grands noms. Heung-min Son, la légende de Tottenham, est en grande forme au sein du LAFC depuis son arrivée en MLS et aura pour objectif de mener son pays vers la victoire. 

    Aux côtés de Son, Hee-chan Hwang, des Wolverhampton Wanderers, affiche également des performances régulières depuis son arrivée au club en 2022 et sera un atout pour la Corée dans les situations de finition. De son côté, Kang-in Lee, qui évolue actuellement au PSG en Ligue 1, jouera un rôle crucial dans le dernier tiers du terrain grâce à sa capacité à créer des occasions et à délivrer des passes décisives.

    Hyeon-gyu Oh affiche également un haut niveau de performance avec Besiktas en Turquie et pourrait s’avérer décisif au poste de numéro neuf. À l’instar de Kang-in Lee, la Corée du Sud compte également dans ses rangs Jae-sung Lee, qui pourrait constituer un atout créatif majeur pour l’équipe de Hong lors de la grande compétition de l’année prochaine.

    JoueurClub 
    Heung-min SonLAFC 
    Hee-chan HwangWolves
    Kang-in LeePSG
    Lee Jae-sungMayence
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Hyun-jun YangCeltic
    Ji-sung EomSwansea
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Yong-joon LeeGrasshopper
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Les stars de l'équipe sud-coréenne

    Comme on peut le constater, la Corée du Sud dispose d’un effectif bien équilibré, avec des joueurs de qualité à tous les postes. Si elle veut aller loin lors de la Coupe du monde l’année prochaine, ses vedettes devront se montrer à la hauteur. Heung-min Son sera un élément clé dans le tiers offensif : sa vitesse, sa vision du jeu et ses qualités de dribbleur ne manqueront pas de constituer une menace constante pour les défenses adverses.

    Kang-in Lee et Jae-sung Lee sont également des éléments clés de l'attaque sud-coréenne, chargés de créer des occasions et d'apporter de la profondeur lorsque cela est nécessaire. En attaque, Hee-chan Hwang jouera un rôle décisif pour convertir les occasions de l'équipe de Myung-bo Hong.

    Au milieu de terrain, In-beom Hwang sera chargé de dicter le rythme du match aux côtés du discipliné Yong-woo Park, tandis qu'en défense, Min-jae Kim sera essentiel pour diriger la ligne arrière des Sud-Coréens.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Composition probable de l'équipe de Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages de la Corée du Sud, le gardien chevronné Seung-gyu Kim devrait débuter en tant que titulaire lors de la Coupe du monde, tandis que Hyeon-woo Jo assurera une relève fiable.

    En défense, Min-jae Kim et Yu-min Cho forment une solide paire de défenseurs centraux au cœur de la ligne arrière, tandis que Young-woo Seol et Tae-seok Lee seront chargés d'apporter de la profondeur et d'apporter un soutien en attaque.

    Au milieu de terrain, Yong-woo Park et In-beom Hwang joueront un rôle crucial pour assurer la stabilité et dicter le rythme de l'équipe coréenne.

    Plus haut sur le terrain, le capitaine Heung-min Son, Kang-in Lee et Jae-sung Lee devraient former un trio offensif redoutable, avec Hee-chan Hwang en pointe, chargé de concrétiser les occasions devant le but.

    Composition probable de la Corée du Sud (4-2-3-1) : S. Kim ; Y. Seol, M. Kim, Y. Cho, T. Lee ; Y. Park, I. Hwang ; H. Son, J.S. Lee, K. Lee ; H. Hwang

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