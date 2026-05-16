La Corée du Sud s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et figurera parmi les équipes à surveiller.

Après deux éliminations consécutives au premier tour en 2014 et 2018, la sélection coréenne a mis fin à cette série en atteignant les huitièmes de finale en 2022, avant de s’incliner face au Brésil en phase à élimination directe.

Meilleur parcours des Sud-Coréens : les demi-finales et une 4^e place en 2002, année où le pays coorganisait l’épreuve, performance historique toujours inégalée pour une nation asiatique.

Pourra-t-elle rééditer cet exploit vingt-quatre ans plus tard ?