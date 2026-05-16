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Adhe Makayasa

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Sélection sud-coréenne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Corée du Sud

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection sud-coréenne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Corée du Sud s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et figurera parmi les équipes à surveiller.

Après deux éliminations consécutives au premier tour en 2014 et 2018, la sélection coréenne a mis fin à cette série en atteignant les huitièmes de finale en 2022, avant de s’incliner face au Brésil en phase à élimination directe.

Meilleur parcours des Sud-Coréens : les demi-finales et une 4^e place en 2002, année où le pays coorganisait l’épreuve, performance historique toujours inégalée pour une nation asiatique.

Pourra-t-elle rééditer cet exploit vingt-quatre ans plus tard ?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages de l’équipe asiatique, le vétéran Seung-gyu Kim devrait endosser le rôle de gardien titulaire lors de la Coupe du monde. Fort de plus de 80 sélections et d’une solide expérience des grandes compétitions internationales, Kim est prêt à conserver sa place de numéro un.

    Hyeon-woo Jo, pensionnaire d’Ulsan HD, constitue une autre excellente option et sera un remplaçant de choix.

    JoueurClub 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Défenseurs

    La Corée du Sud peut compter sur des défenseurs de talent pour solidifier son arrière-garde. Kim Min-jae, pensionnaire du Bayern Munich, s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux de Bundesliga et a rapidement become un élément clé de la sélection nationale. Sa présence sera déterminante pour guider la défense asiatique sur la scène internationale.

    A ses côtés, Yung-woo Seol et Tae-seok Lee apportent vitesse et précision sur les côtés, aussi bien en club qu’en sélection.

    Yu-min Cho, qui évolue à Sharjah, est un autre défenseur central fiable et devrait former un duo solide avec Min-jae au cœur de la défense sud-coréenne lors de la Coupe du monde.

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    Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
    Kim Min-jaeBayern Munich
    Kim Tae-hyunKashima Antlers
    Park Jin-seobZhejiang
    Seol Young-wooCrvena Zvezda
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Tae-seokAustria Vienne
    Lee Han-beomMidtjylland
    Cho Yu-minSharjah
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, la Corée du Sud dispose d’un large éventail de joueurs de haut niveau pour dicter le jeu lors de cette grande compétition mondiale. Hwang In-beom, de Feyenoord, s’est montré très décisif tant aux Pays-Bas qu’en sélection nationale, et sa présence organisatrice sera essentielle pour que l’équipe de Hong Myung-bo assure la stabilité au centre du terrain et parvienne à déjouer les défenses adverses.

    Les Taeguk Warriors peuvent également compter sur un impressionnant éventail de talents évoluant en Grande-Bretagne et dans l’élite européenne pour renforcer leur milieu de terrain. L’attaquant des Wolves Hwang Hee-chan et Lee Kang-in, du Paris Saint-Germain, apportent une immense créativité depuis leurs positions avancées, tandis que Paik Seung-ho (Birmingham City), Bae Jun-ho (Stoke City) et Yang Hyun-jun (Celtic) offrent un dynamisme précieux à la sélection. Enfin, le vétéran de Mayence Lee Jae-sung et Kim Jin-gyu, élément clé de Jeonbuk, fournissent l’intelligence tactique et l’expérience des grands rendez-vous indispensables à l’équilibre du groupe.

    JoueurClub
    Kim Jin-gyuJeonbuk
    Bae Jun-hoStoke City 
    Paik Seung-hoBirmingham
    Yang Hyun-junCeltic
    Eom Ji-sungSwansea
    Lee Kang-inParis Saint-Germain
    Lee Dong-gyeongUlsan
    Lee Jae-sungMayence 05
    Hwang In-beomFeyenoord
    Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Les attaquants

    En attaque, les cadors asiatiques peuvent compter sur des noms ronflants pour animer leur ligne offensive en Amérique du Nord. Son Heung-min, l’ex-avant-centre star de Tottenham Hotspur, brille depuis son arrivée très médiatisée au Los Angeles FC (Major League Soccer), et le capitaine emblématique vise une quatrième phase finale de Coupe du monde avec pour ambition de propulser son pays vers la gloire.

    La ligne d’attaque des Taeguk Warriors s’appuie également sur des buteurs polyvalents et redoutables. Oh Hyeon-gyu arrive à la Coupe du monde en pleine forme, après des performances de haut niveau avec Besiktas en Turquie ; il offre une option dynamique et décisive pour animer le poste de numéro neuf.

    Le buteur prolifique de Midtjylland, Cho Gue-sung, complète ce trio offensif de haut niveau. Il apporte à l’équipe de Hong Myung-bo une présence physique précieuse, une finition clinique et une expérience confirmée des grandes compétitions sur la plus grande scène de toutes.

    JoueurClub 
    Heung-min SonLAFC 
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Gue-sung ChoMidtjylland
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Les stars du football sud-coréen

    La Corée du Sud aligne un effectif équilibré, avec des joueurs de qualité à chaque poste. Pour espérer briller dans cette Coupe du monde, ses cadres techniques devront élever leur niveau de jeu. Heung-min Son sera l’atout majeur du tiers offensif : sa vitesse, sa vision du jeu et ses dribbles affuteront une menace constante pour les défenses adverses.

    Kang-in Lee et Jae-sung Lee, autres pièces maîtresses de l’attaque, auront pour mission d’alimenter le jeu offensif et d’apporter la profondeur nécessaire. En pointe, Hee-chan Hwang endossera un rôle décisif : convertir les occasions en buts pour l’équipe de Myung-bo.

    Au milieu de terrain, In-beom Hwang aura pour mission de dicter le tempo, tandis qu’en défense, Kim Min-jae sera l’homme de base.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Probable composition de l’équipe de Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages de la Corée du Sud, le gardien chevronné Seung-gyu Kim devrait débuter en tant que titulaire lors de la Coupe du monde, tandis que Hyeon-woo Jo assurera une relève fiable.

    En défense, Min-jae Kim et Yu-min Cho forment une paire de centraux solide, tandis que Young-woo Seol et Tae-seok Lee apporteront profondeur et soutien sur les côtés.

    Au milieu de terrain, le maestro du Feyenoord Hwang In-beom fera équipe avec Paik Seung-ho, de Birmingham City. Ce duo jouera un rôle central pour assurer la stabilité structurelle, contrer les actions adverses et dicter le rythme du jeu coréen.

    Juste devant eux, un trio créatif de choc réunissant le capitaine emblématique Son Heung-min, Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) et Lee Jae-sung (Mayence) aura pour mission d’alimenter en ballons l’attaquant de Besiktas Oh Hyeon-gyu, chargé de conclure les actions.

    Composition probable de la Corée du Sud (4-2-3-1) : Kim S.G. ; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S. ; Paik S.H., Hwang I.B. ; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I. ; Oh H.G.