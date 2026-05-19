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Sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Portugal
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection portugaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Portugal fait partie des équipes à surveiller lors de la Coupe du monde 2026 et possède les atouts nécessaires pour aller jusqu’au bout. Emmenée par Cristiano Ronaldo, la sélection lusitanienne a conquis son deuxième titre en Ligue des nations en 2025 et figure parmi les formations les plus solides du continent.

Privée à ce jour du titre suprême, la sélection lusitanienne pourrait offrir à sa star légendaire une dernière chance de concrétiser son rêve.

Outre son avant-centre emblématique, la Seleção bénéficie d’un effectif équilibré, regorgeant de talents à chaque ligne, dont plusieurs cadres évoluant en Premier League. Parmi eux, Bruno Fernandes, sacré Footballeur de l’année par la FWA, a brillé lors de la saison 2025-2026 en guidant Manchester United vers une qualification en Ligue des champions.

À quoi ressemble donc l'équipe du Portugal à l'approche de la Coupe du monde ? GOAL passe en revue les joueurs qui ont été sélectionnés.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Gardiens de but

    Le Portugal dispose d'un effectif solide au poste de gardien, avec Diogo Costa, de Porto, en tête de liste pour occuper le poste de titulaire. Costa a joué un rôle essentiel dans le succès du Portugal lors de la Ligue des Nations 2025, réalisant plusieurs arrêts décisifs tout au long du tournoi. Son sang-froid, sa capacité à repousser les tirs et son aisance balle au pied font de lui un pilier fiable dans les cages.

    José Sá, lui, assure une solide profondeur de banc. Malgré la relégation avec les Wolves, le portier expérimenté reste un atout pour le groupe de Roberto Martínez en cas de besoin.

    Ricardo Velho et Rui Silva figurent aussi dans la pré-liste, mais l’un des deux sera vraisemblablement écarté avant la date limite de dépôt du groupe final.

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    Diogo CostaPorto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
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  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Défenseurs

    En défense, le Portugal aligne un dispositif solide et équilibré. En charnière centrale, le duo Ruben Dias-Goncalo Inacio a affiché une grande régularité sous les ordres de Robert Martinez, tandis que, sur les côtés, l’équipe peut s’appuyer sur Nuno Mendes (PSG), sans doute l’un des meilleurs arrières gauches mondiaux.

    Sur le flanc droit, Diogo Dalot, Nelson Semedo et João Cancelo se disputent un poste de titulaire, chacun ayant été un pilier de son club en 2025-2026. À Manchester City, Matheus Nunes, reconverti avec succès à ce poste par Pep Guardiola lors de la saison 2025-2026 de Premier League, constitue une option supplémentaire.

    JoueurClub
    Nuno MendesPSG
    Rúben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo Dalot (Manchester United).Manchester United
    Gonçalo Inácio (Sporting CP)Sporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    João CanceloBarcelone
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, João Neves et Vitinha ont atteint un niveau d’excellence sous le maillot du PSG en Ligue 1, et, à l’image de Nuno Mendes, ont joué un rôle clé dans l’incroyable succès du club en Ligue des champions ces deux dernières années.

    En Premier League, les cadres Bernardo Silva et Bruno Fernandes ont affiché une forme régulière avec leurs clubs mancuniens et brigueront un poste de titulaire pour la Coupe du monde.

    En revanche, João Palhinha et Matheus Fernandes sont absents de la liste, leurs clubs respectifs, Tottenham et West Ham, ayant connu des saisons nationales difficiles, marquées par une lutte pour éviter la relégation en Premier League.

    JoueurClub
    João NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno Fernandes (Manchester United).Manchester United
    Rúben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMajorque
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Les attaquants

    En attaque, le Portugal pourra s’appuyer sur Cristiano Ronaldo, sa star de 41 ans toujours décisive.

    Bien qu’il ne soit plus dans la fleur de l’âge, il a devancé tous ses concurrents pour terminer meilleur buteur de la Ligue des Nations, contribuant ainsi au sacre portugais. Après avoir conquis l’Euro 2016, la Coupe du monde demeure le seul grand titre qui échappe encore à l’emblématique n°7, et il aborde la compétition avec une détermination intacte, fort d’une nouvelle saison prolifique en Arabie saoudite.

    Les attaquants de Serie A Rafael Leão et Francisco Conceição ont été convoqués, tandis que Francisco Trincão, auteur d’une saison remarquable avec le Sporting CP en Primeira Liga, offre une option supplémentaire sur les ailes.

    JoueurClub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Gonçalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    João FélixAl Nassr
    Gonçalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceiçãoJuventus
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les stars du Portugal

    Cristiano Ronaldo restera sans aucun doute le joueur phare du Portugal à l’approche du tournoi, portant sur ses épaules les espoirs de toute une nation. De son côté, Rafael Leão, de l’AC Milan, devrait figurer dans le onze de départ, malgré une saison difficile en championnat avec son club.

    Au milieu de terrain, tous les regards seront tournés vers Bruno Fernandes et Vitinha, qui joueront un rôle clé pour dicter le rythme du match et créer des occasions depuis l’entrejeu.

    Derrière, Nuno Mendes sera crucial dans les deux sens du jeu. En pleine forme sous les ordres de Luis Enrique au PSG, il aura un rôle clé à jouer au Qatar.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Voici la probable composition du Portugal pour la Coupe du monde 2026.

    Comme indiqué précédemment, Diogo Costa devrait être le gardien titulaire du Portugal lors de la Coupe du monde. Le portier de Porto, régulièrement aligné dans le onze de départ, devrait conserver ce poste durant la compétition, José Sá lui servant de suppléant.

    En défense, la charnière composée de Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio et Matheus Nunes assure un équilibre optimal, conjuguant solidité défensive et projection offensive sur les côtés.

    Au milieu, Vitinha et João Neves, déjà associés en club, devraient former le duo axial, tandis que Bruno Fernandes évoluera plus haut sur le terrain.

    Devant, les vifs Rafael Leão et Francisco Conceição occuperont les ailes, tandis que Ronaldo, menace numéro un devant le but, évoluera en pointe.

    Composition probable du Portugal (4-3-3) : Costa ; Nunes, Dias, Inacio, Mendes ; Vitinha, Joao Neves ; Leao, Fernandes, Conceicao ; Ronaldo.

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