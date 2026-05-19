Le Portugal fait partie des équipes à surveiller lors de la Coupe du monde 2026 et possède les atouts nécessaires pour aller jusqu’au bout. Emmenée par Cristiano Ronaldo, la sélection lusitanienne a conquis son deuxième titre en Ligue des nations en 2025 et figure parmi les formations les plus solides du continent.

Privée à ce jour du titre suprême, la sélection lusitanienne pourrait offrir à sa star légendaire une dernière chance de concrétiser son rêve.

Outre son avant-centre emblématique, la Seleção bénéficie d’un effectif équilibré, regorgeant de talents à chaque ligne, dont plusieurs cadres évoluant en Premier League. Parmi eux, Bruno Fernandes, sacré Footballeur de l’année par la FWA, a brillé lors de la saison 2025-2026 en guidant Manchester United vers une qualification en Ligue des champions.

À quoi ressemble donc l'équipe du Portugal à l'approche de la Coupe du monde ? GOAL passe en revue les joueurs qui ont été sélectionnés.