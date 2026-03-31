Sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à cette grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

La Nouvelle-Zélande a confirmé sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2026, décrochant ainsi sa qualification pour la plus grande compétition mondiale après 16 ans d'absence.

Les All Whites ont disputé leur dernière Coupe du monde en 2010, où ils avaient surpris tout le monde en faisant match nul lors de leurs trois rencontres, dont une contre l'Italie, alors tenante du titre. Ils n'avaient toutefois pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Avant cela, la Nouvelle-Zélande n'avait participé qu'une seule fois à la Coupe du monde, en 1982.

Elle n'a encore jamais remporté de match lors de cette compétition phare et sera déterminée à décrocher sa première victoire l'année prochaine. Bien qu'elle ne figure pas parmi les équipes les plus fortes ni parmi les favorites pour remporter le tournoi, elle dispose de joueurs de qualité qui pourraient l'aider à atteindre les phases finales.

Les All Whites pourront-ils défier les pronostics et laisser leur empreinte sur le tournoi cette année ?