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Sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à cette grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Nouvelle-Zélande

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Nouvelle-Zélande a confirmé sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2026, décrochant ainsi sa qualification pour la plus grande compétition mondiale après 16 ans d'absence.

Les All Whites ont disputé leur dernière Coupe du monde en 2010, où ils avaient surpris tout le monde en faisant match nul lors de leurs trois rencontres, dont une contre l'Italie, alors tenante du titre. Ils n'avaient toutefois pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Avant cela, la Nouvelle-Zélande n'avait participé qu'une seule fois à la Coupe du monde, en 1982.

Elle n'a encore jamais remporté de match lors de cette compétition phare et sera déterminée à décrocher sa première victoire l'année prochaine. Bien qu'elle ne figure pas parmi les équipes les plus fortes ni parmi les favorites pour remporter le tournoi, elle dispose de joueurs de qualité qui pourraient l'aider à atteindre les phases finales.

Les All Whites pourront-ils défier les pronostics et laisser leur empreinte sur le tournoi cette année ?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Entre les poteaux, la Nouvelle-Zélande dispose de plusieurs options. À l'heure actuelle, les favoris pour être les gardiens titulaires des All Whites lors de la grande compétition de l'année prochaine sont Alex Paulsen, du Lechia Gdansk, prêté par Bournemouth, et l'expérimenté Max Crocombe.

    Oliver Sail, de Perth Glory, est également un choix solide et a déjà joué en équipe nationale.

    JoueurClub 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Kees SimsGAIS
    Max CrocombeMillwall
    Oliver SailAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Défenseurs

    En défense, la Nouvelle-Zélande ne manque pas d’options. Toutefois, comparée à celle des autres grandes équipes du tournoi, sa défense semble un peu fragile. Elle dispose néanmoins de joueurs de qualité qui pourraient avoir un impact considérable sur son parcours.

    Tyler Bindon, de Sheffield United, et Liberato Cacace, de Wrexham, forment une solide paire d'arrières latéraux et joueront un rôle clé tant en défense qu'en attaque pour les All Whites, tandis que Michael Boxall, Sam Sutton, Finn Surman, Francis de Vries et Dalton Watkins constituent tous des options fiables pour occuper les postes de défenseurs centraux.

    JoueurClub
    Tyler BindonSheffield United
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Storm RouxCentral Coast Mariners
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Sam SuttonPerth Glory
    Isaac HughesWellington
  • FBL-WC-2026-OCEANIA-QUALIFIERS-NZL-FIJAFP

    Milieux de terrain

    Comparé à la défense, le milieu de terrain néo-zélandais offre davantage de solidité. Des joueurs comme Marko Stamenic et Joe Bell ont été des figures clés du milieu de terrain des All Whites et devraient continuer à jouer un rôle important lors de la Coupe du monde l'année prochaine.

    Par ailleurs, Sarpreet Singh pourrait également s'avérer crucial au poste de milieu offensif, tandis que Matthew Garbett, Matt Sheridan et Benjamin Old sont disponibles pour renforcer encore davantage le milieu de terrain.

    JoueurClub
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Callum McCowattSilkeborg
    Sarpreet SinghWellington
    Matthew SheridanWellington
    Ben OldSaint-Étienne
    Matthew GarbettPeterborough
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Les attaquants

    Dans le tiers offensif du terrain, la Nouvelle-Zélande peut compter sur un véritable buteur en la personne de Chris Wood, de Nottingham Forest. Le meilleur buteur de tous les temps de la Nouvelle-Zélande a terminé la saison à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de la saison 2024-2025 de la Premier League, avec 20 buts en 36 matchs, même s'il a connu des problèmes de condition physique tout au long de la saison en cours.

    Les jeunes Jesse Randall et Logan Rogerson ont également réalisé de bonnes performances avec Auckland City et pourraient faire partie de l'équipe néo-zélandaise sur la scène internationale cette année.

    Un autre jeune joueur, Ben Waine, pourrait également jouer un rôle important dans le tiers offensif, après avoir récemment quitté Mansfield Town pour rejoindre Port Vale.

    JoueurClub
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Logan RogersonAuckland City
    Ben WainePort Vale
    Moses DyerPhnom Penh Crown
    Luke Supyk Wellington
    Max MataSt Patrick's Athletic
    Elijah JustMotherwell
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Les stars du football néo-zélandais

    Pour que la Nouvelle-Zélande réalise une bonne performance lors de la Coupe du monde, ses meilleurs joueurs devront se montrer à la hauteur et faire leurs preuves. L'une de ces stars incontournables est Chris Wood, de Nottingham Forest, dont la forme sera d'une importance capitale pour les supporters des All Whites à l'approche du tournoi. Wood rivalisait avec des joueurs tels que Mohamed Salah, Erling Haaland et Alexander Isak en termes de buts marqués en Premier League la saison dernière, mais une blessure cette saison signifie qu'il ne sera peut-être pas tout à fait au meilleur de sa forme lors de la Coupe du monde.

    Aux côtés de Wood, Matthew Garbett, Sarpreet Singh et Ben Waine auront un rôle important à jouer tant au milieu de terrain qu'en attaque, en soutenant les mouvements de Wood dans le dernier tiers.

    Elijah Just, qui a rejoint Motherwell en Premiership écossais l'année dernière, est un autre jeune talent susceptible de se montrer dangereux sur les ailes.

    En défense, Tyler Bindon sera essentiel pour diriger la ligne défensive des All Whites.

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    Composition probable de l'équipe de Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

    Max Crocombe est actuellement le gardien le plus expérimenté de l'équipe néo-zélandaise et devrait être titularisé comme gardien numéro un lors de la Coupe du monde, Alex Paulsen lui servant de remplaçant.

    En défense, le duo d'arrières latéraux composé de Tyler Bindon et Liberato Cacace devrait dominer les ailes, tandis que Finn Surman et Michael Boxall occuperont le centre de la défense.

    Au milieu de terrain, le trio composé de Joe Bell, Marko Stamenic et Sarpreet Singh forme un milieu de terrain solide et bien équilibré qui pourrait jouer un rôle clé dans la campagne de la Nouvelle-Zélande lors du tournoi.

    En attaque, les jeunes Elijah Just et Ben Waine pourraient s'avérer dangereux sur les ailes, tandis que Chris Wood évoluera en tant que principal attaquant de pointe.

    Composition probable de la Nouvelle-Zélande (4-3-3) : Crocombe ; Cacace, Boxall, Surman, Bindon ; Bell, Stamenic, Sarpreet ; Eli Just, Wood, Ben Waine