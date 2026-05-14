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FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

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Sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur billet pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Nouvelle-Zélande

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection néo-zélandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Nouvelle-Zélande a validé son billet pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, retrouvant ainsi le plus grand rendez-vous planétaire du football après 16 ans d’absence.

Les All Whites n’avaient plus foulé la pelouse du Mondial depuis 2010, édition au cours de laquelle ils avaient créé la surprise en obtenant trois matchs nuls, dont un contre l’Italie tenante du titre, sans toutefois passer le premier tour. Avant cela, leur unique participation remonte à 1982.

Aucune victoire n’a encore été inscrite à son palmarès dans cette épreuve, mais la sélection aborde l’édition 2026 avec l’ambition de décrocher enfin un premier succès. Si elle ne fait pas partie des favorites, elle peut s’appuyer sur des joueurs de qualité capables de la propulser vers les phases à élimination directe.

Les All Whites seront-ils capables de défier les pronostics et de laisser leur empreinte sur la compétition ?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, la Nouvelle-Zélande dispose de trois options. Le gardien titulaire des All Whites est Max Crocombe, de Millwall, tandis qu’Alex Paulsen, du Lechia Gdansk (prêté par Bournemouth), et Michael Woud font également partie de la sélection.

    JoueurClub 
    Alex PaulsenLechia Gdańsk
    Max CrocombeMillwall
    Michael WoudAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Défenseurs

    En défense, la Nouvelle-Zélande dispose de plusieurs options. Toutefois, comparée aux autres grandes équipes du tournoi, sa arrière-garde inspire relativement peu de confiance. Elle peut néanmoins compter sur des joueurs de qualité, capables d’influer sur son parcours.

    Les latéraux Tyler Bindon (Sheffield United) et Liberato Cacace (Wrexham) forment une paire fiable, capable d’apporter le surnombre offensif tout en assurant leur tâche défensive, tandis que Michael Boxall, Finn Surman et Francis de sont autant de solutions solides pour la charnière centrale.

    JoueurClub
    Tyler BindonForest de Nottingham
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Callan ElliotAuckland FC
  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Plus structuré que la défense, le milieu de terrain néo-zélandais inspire davantage de confiance. Des joueurs comme Marko Stamenic et Joe Bell, déjà indispensables au cœur du jeu des All Whites, devraient maintenir leur influence décisive lors de la Coupe du monde.

    Sarpreet Singh pourrait en outre s’avérer décisif dans un rôle de milieu offensif, tandis que Matthew Garbett et Alex Rufer se tiennent prêts à apporter encore plus de densité au milieu de terrain.

    JoueurClub
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Ryan ThomasPEC Zwolle
    Lachlan BaylissNewcastle Jets
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Les attaquants

    Dans le tiers offensif du terrain, la Nouvelle-Zélande peut compter sur un véritable buteur en la personne de Chris Wood, de Nottingham Forest. Meilleur buteur de l’histoire des All Whites, il a terminé la saison 2024-2025 de Premier League à la cinquième place du classement des meilleurs réalisateurs avec 20 buts en 36 matchs, malgré des problèmes de condition physique tout au long de l’exercice.

    Autre atout offensif, le jeune Ben Waine, fraîchement transféré de Mansfield Town à Port Vale, pourrait lui aussi peser dans le jeu offensif des Kiwis.

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    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Sarpeet SinghWellington
    Ben WainePort Vale
    Callum McCowattSilkeborg IF
    Elijah JustMotherwell
    Ben OldSaint-Étienne
    Matt GarbettPeterborough
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Les stars du football néo-zélandais

    Pour espérer briller au Mondial, la Nouvelle-Zélande devra s’appuyer sur ses cadres, capables de faire basculer les matchs. Figure incontournable de l’effectif, Chris Wood, l’attaquant de Nottingham Forest, sera sous les projecteurs des supporters des All Whites à l’approche du tournoi. L’avant-centre avait brillé la saison passée en Premier League, rivalisant avec Mohamed Salah, Erling Haaland et Alexander Isak au nombre de buts marqués ; toutefois, une blessure plus tôt cette année pourrait l’empêcher d’aborder la Coupe du monde à son meilleur niveau.

    À ses côtés, Matthew Garbett, Sarpreet Singh et Ben Waine devront assumer un rôle clé au milieu de terrain et en attaque, en alimentant les offensives dans le dernier tiers.

    Elijah Just, fraîchement arrivé à Motherwell en Premiership écossaise, est un autre jeune talent capable de créer des brèches sur les ailes.

    Derrière, Tyler Boyce sera crucial pour organiser la défense des All Whites.

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    Probable composition de l’équipe de Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

    Max Crocombe, le gardien le plus expérimenté de la sélection néo-zélandaise, devrait logiquement être aligné comme gardien n°1 lors de la Coupe du monde, tandis qu’Alex Paulsen assurera son rôle de doublure.

    En défense, le duo d’arrières latéraux composé de Tyler Bindon et Liberato Cacace devrait dominer les couloirs, tandis que Finn Surman et Michael Boxall occuperont le devant de la scène au cœur de la défense.

    Au milieu de terrain, le trio Joe Bell, Marko Stamenic et Sarpreet Singh forme un ensemble solide et équilibré, susceptible de jouer un rôle clé dans la campagne néo-zélandaise.

    En attaque, les jeunes Elijah Just et Ben Waine pourraient créer des brèches sur les ailes, tandis que Chris Wood occupera le poste de avant-centre.

    Composition probable de la Nouvelle-Zélande (4-3-3) : Crocombe ; Cacace, Boxall, Surman, Bindon ; Bell, Stamenic, Sarpreet ; Just, Wood, Waine.