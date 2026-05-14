La Nouvelle-Zélande a validé son billet pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, retrouvant ainsi le plus grand rendez-vous planétaire du football après 16 ans d’absence.

Les All Whites n’avaient plus foulé la pelouse du Mondial depuis 2010, édition au cours de laquelle ils avaient créé la surprise en obtenant trois matchs nuls, dont un contre l’Italie tenante du titre, sans toutefois passer le premier tour. Avant cela, leur unique participation remonte à 1982.

Aucune victoire n’a encore été inscrite à son palmarès dans cette épreuve, mais la sélection aborde l’édition 2026 avec l’ambition de décrocher enfin un premier succès. Si elle ne fait pas partie des favorites, elle peut s’appuyer sur des joueurs de qualité capables de la propulser vers les phases à élimination directe.

Les All Whites seront-ils capables de défier les pronostics et de laisser leur empreinte sur la compétition ?