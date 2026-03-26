Sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois consécutives en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Néanmoins, les Oranje ont échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois réussi à prendre leur revanche sur l'Espagne quatre ans plus tard au Brésil, après leur défaite en finale de 2010, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014. Ils ont ensuite atteint les demi-finales, mais ont été éliminés par l'Argentine lors d'une séance de tirs au but éprouvante.

Lors de la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont complètement raté le coche, ne parvenant pas à se qualifier après avoir terminé troisièmes de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition du tournoi en 2022, les Néerlandais ont une nouvelle fois subi une défaite face à l'Argentine lors d'une séance de tirs au but, après un match nul palpitant 2-2 dans le temps réglementaire.

Leur chance va-t-elle enfin tourner lors de la prochaine édition de cet événement phare l'année prochaine ? Découvrons-le en examinant la force de leur effectif.