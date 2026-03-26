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Sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Pays-Bas

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois consécutives en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Néanmoins, les Oranje ont échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois réussi à prendre leur revanche sur l'Espagne quatre ans plus tard au Brésil, après leur défaite en finale de 2010, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014. Ils ont ensuite atteint les demi-finales, mais ont été éliminés par l'Argentine lors d'une séance de tirs au but éprouvante.

Lors de la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont complètement raté le coche, ne parvenant pas à se qualifier après avoir terminé troisièmes de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition du tournoi en 2022, les Néerlandais ont une nouvelle fois subi une défaite face à l'Argentine lors d'une séance de tirs au but, après un match nul palpitant 2-2 dans le temps réglementaire.

Leur chance va-t-elle enfin tourner lors de la prochaine édition de cet événement phare l'année prochaine ? Découvrons-le en examinant la force de leur effectif.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, les Pays-Bas ne manquent pas de choix, avec plusieurs excellents gardiens à leur disposition. Bart Verbruggen, de Brighton, est actuellement le favori pour occuper le poste de gardien titulaire lors du tournoi de l'année prochaine. Mark Flekken, qui a rejoint le Bayer Leverkusen en Bundesliga l'été dernier, pourrait également constituer une option solide pour l'équipe de Ronald Koeman.

    Justin Bijlow, de Feyenoord, est un autre candidat sérieux et devrait occuper le poste de gardien remplaçant.

    JoueurClub 
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowFeyenoord
    Bart VerbruggenBrighton
    Kjell ScherpenBrighton
    Nick OlijPSV
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    Sur le plan défensif, les Néerlandais comptent actuellement parmi les meilleures équipes du monde. Les Oranje ne manquent pas de défenseurs talentueux dans leur effectif, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool s'est imposé comme une figure incontournable de la défense et sera une nouvelle fois chargé de veiller à ce que les Néerlandais restent solides en défense.

    Matthijs de Ligt, de Manchester United, est un autre joueur expérimenté qui pourrait être une option en défense pour les Pays-Bas. Le défenseur central a connu une période difficile marquée par des blessures à Old Trafford en 2026, mais il devrait être en forme pour le tournoi. Le sélectionneur Ronald Koeman dispose également de solides alternatives avec Stefan de Vrij, Nathan Ake, Sam Beukema et Jan Paul van Hecke.

    Tout comme pour leurs défenseurs centraux, les Pays-Bas sont bien pourvus sur les ailes. Des joueurs comme Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong et Devyne Rensch constituent tous des options solides au poste d’arrière droit, tandis que Micky van de Ven, Ian Maatsen et le prometteur Jorrel Hato offrent une couverture de qualité sur le côté gauche. Jurrien Timber aborde également le tournoi après une excellente saison avec Arsenal.

    Avec Frimpong et Maatsen, Koeman aurait également la liberté de les aligner en tant qu'ailiers, à l'image de leur rôle dans leurs clubs respectifs.

    JoueurClub
    Virgil van DijkLiverpool
    Denzel DumfriesInter Milan
    Micky van de Ven Tottenham
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Stefan de VrijInter Milan
    Nathan AkéManchester City
    Lutsharel GeertruidaRB Leipzig
    Matthijs de LigtManchester United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Jurrien TimberArsenal
    Sven BotmanNewcastle United
    Devyne RenschAS Rome
    Youri BaasAjax
    Sepp van den BergBrentford
    Sam BeukemaBologne
  • دي يونجGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Les Pays-Bas ne disposent peut-être pas d’un effectif aussi fourni au milieu de terrain qu’en défense, mais ils possèdent assurément des joueurs de qualité capables de contrôler et de dicter le rythme du match depuis le centre du terrain.

    Frenkie de Jong, de Barcelone, semble avoir retrouvé sa forme sous les ordres de Hansi Flick, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus importants de l’équipe néerlandaise. La capacité de De Jong à contrôler le milieu de terrain et à faire progresser le ballon vers les zones offensives sera cruciale pour déterminer le succès des Pays-Bas lors de la Coupe du monde.

    Outre la star du Barça, des joueurs comme Tijjani Reijnders, qui a rejoint Manchester City, et Teun Koopmeiners, de la Juventus, pourraient également jouer un rôle clé au milieu de terrain. Ryan Gravenberch, de Liverpool, s’est également montré décisif tant en club qu’en sélection et pourrait occuper une place centrale dans les plans de Koeman.

    Mats Wieffer, Joey Veerman et Quinten Timber constituent d’autres options de qualité qui apportent de la profondeur et de la polyvalence au milieu de terrain.

    JoueurClub
    Frenkie de JongBarcelone
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Tijjani ReijndersManchester City
    Mats WiefferBrighton
    Joey VeermanPSV
    Jerdy SchoutenPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberFeyenoord
    Kenneth TaylorAjax
    Steven BerghuisAjax
    Ryan GravenberchLiverpool
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Les attaquants

    Outre une défense et un milieu de terrain solides, les Néerlandais disposent également d’un secteur offensif de qualité. Memphis Depay, qui a dépassé le légendaire Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de tous les temps de l’Oranje, est une figure clé de l’attaque et assumera une nouvelle fois les responsabilités dans le dernier tiers du terrain.

    Cody Gakpo s'est également montré excellent en équipe nationale et jouera un rôle déterminant dans le succès des Pays-Bas lors de la grande compétition de l'année prochaine, tandis que des joueurs tels que Justin Kluivert, Donyell Malen et Joshua Zirkzee ont eux aussi démontré leur potentiel.

    En conclusion, les Néerlandais disposent d'un effectif solide dans les trois zones du terrain et figureront parmi les favoris pour atteindre les phases finales de la Coupe du monde 2026.

    JoueurClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangNaples
    Brian BrobbeyAjax
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaStrasbourg
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Les stars néerlandaises

    Les Néerlandais disposent de joueurs de qualité dans les trois zones du terrain, et certaines des plus grandes stars du football européen et mondial portent l'emblématique maillot orange. Comme mentionné précédemment, Memphis Depay, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale néerlandaise, aura un rôle crucial à jouer en attaque aux côtés du talentueux Cody Gakpo.

    Au milieu de terrain, Frenkie de Jong aura une influence majeure grâce à ses qualités techniques et à son sang-froid. De Jong a été excellent avec Barcelone ces derniers temps, jouant un rôle déterminant dans le renouveau de l'équipe catalane sur la scène européenne. Tijjani Reijnders, quant à lui, sera également crucial pour aider à ancrer le milieu de terrain néerlandais.

    Au-delà des attaquants et des milieux de terrain, le défenseur central Virgil van Dijk aura la lourde responsabilité de contenir les attaques adverses.

    Denzel Dumfries sera déterminant sur les ailes. La star de l'Inter est au sommet de son art avec le club italien et s'est également révélé indispensable sur les ailes de l'équipe nationale néerlandaise. Dumfries est un pilier fiable en défense et apporte régulièrement sa contribution en attaque.

  • Netherlands 2026Getty

    Composition probable des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Bart Verbruggen devrait conserver sa place de gardien titulaire, Mark Flekken étant désigné comme remplaçant.

    En défense, Koeman a toujours privilégié une défense à quatre, avec Virgil van Dijk au cœur de la défense. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt et Jan Paul van Hecke sont également des options pour épauler le joueur de Liverpool au cœur de la défense. Micky van de Ven a souvent été aligné à gauche et pourrait être préféré à Nathan Ake, avec Denzel Dumfries sur le flanc opposé.

    Au milieu de terrain, Tijjani Reijnders et Frenkie de Jong devraient évoluer en double pivot. Leur combinaison de sang-froid et de vision sera essentielle pour dicter le rythme du match pour l'équipe de Koeman. Ryan Gravenberch devrait compléter le trio de milieu de terrain.

    En attaque, le sens du but et la finition imperturbable de Cody Gakpo font de lui l'homme de la situation aux côtés de Memphis Depay, tandis que plusieurs joueurs se disputent la dernière place en attaque sur l'aile droite, dont Donyell Malen.

    Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen ; Dumfries, Timer, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Malen, Memphis, Gakpo

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