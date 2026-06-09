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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Pays-Bas

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois de suite en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Les Oranje ont toutefois échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois pris leur revanche sur l’Espagne quatre ans plus tard, au Brésil, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014, avant d’atteindre les demi-finales et de tomber face à l’Argentine lors d’une séance de tirs au but éprouvante.

En 2018, les Pays-Bas manquent même le train des qualifications, terminant troisièmes de leur groupe derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition en 2022, ils ont de nouveau buté sur l’Argentine aux tirs au but, après un match nul 2-2 plein de suspense dans le temps réglementaire.

Leur chance tournera-t-elle enfin lors de l’édition 2026 ? Élément de réponse en analysant la profondeur de leur effectif.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, les Pays-Bas disposent d’un choix abondant et de grande qualité. Actuellement, Bart Verbruggen, le portier de Brighton, fait figure de favori pour endosser le rôle de gardien titulaire lors du tournoi de l’année prochaine. 

    Mark Flekken, qui a rejoint le Bayer Leverkusen en Bundesliga l’été dernier, constitue également une option solide pour l’équipe de Ronald Koeman, tandis que le numéro 1 de Sunderland, Robin Roefs, est un autre candidat sérieux et devrait faire partie de la sélection

    JoueurClub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    • Publicité
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    En défense, les Néerlandais figurent parmi les meilleurs au monde et disposent de plusieurs joueurs de talent, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool sera encore une fois chargé de maintenir la solidité de la arrière.

    Si Matthijs de Ligt, de Manchester United, est forfait pour cause de blessure, le sélectionneur Ronald Koeman dispose tout de même de solides alternatives en la personne de Stefan de Vrij, Nathan Ake et Jan Paul van Hecke.

    Sur les côtés, les Néerlandais disposent également de solides atouts : Denzel Dumfries devrait occuper le couloir droit, devançant Jeremie Frimpong et Devyne Rensch, tandis que Micky van de Ven et le jeune talent Jorrel Hato assurent la couverture à gauche. Jurrien Timber, victime d’une blessure, a malheureusement été contraint de déclarer forfait ; il est remplacé par le défenseur de Sunderland Lutsharel Geertruida.

    JoueurClub
    Denzel DumfriesInter 
    Lutsharel GeertruidaSunderland (RB Leipzig, prêt)
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkéManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Si les Pays-Bas ne peuvent pas se targuer d’une profondeur de banc aussi importante au milieu de terrain qu’en défense, ils peuvent néanmoins s’appuyer sur des joueurs de qualité, capables de contrôler et de dicter le rythme de la rencontre depuis l’entrejeu.

    Frenkie de Jong, de Barcelone, a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de Hansi Flick et s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de la sélection. Sa capacité à dicter le rythme, à récupérer le ballon et à le projeter vers l’avant sera déterminante pour les ambitions néerlandaises au Mondial.

    Outre la star du Barça, des éléments comme Tijjani Reijnders, fraîchement arrivé à Manchester City, et Teun Koopmeiners, pensionnaire de la Juventus, pourraient aussi jouer un rôle clé dans l’entrejeu. Ryan Gravenberch, qui porte les couleurs de Liverpool, s’est également révélé décisif en club comme en sélection et pourrait occuper une place centrale dans les plans de Koeman.

    Quinten Timber et Marten de Roon offrent des options supplémentaires, apportant profondeur et polyvalence à ce secteur.

    JoueurClub
    Frenkie de JongFC Barcelone
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Les attaquants

    Outre une défense et un milieu de terrain solides, les Néerlandais peuvent compter sur une ligne d’attaque redoutable. Memphis Depay, qui a dépassé le légendaire Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Oranje, en est l’élément phare et assumera à nouveau les responsabilités dans le dernier tiers du terrain.

    Cody Gakpo, déjà décisif en sélection, devra confirmer son statut d’atout majeur, tandis que Justin Kluivert, Donyell Malen et Brian Brobbey, dont le potentiel est avéré, pourraient apporter leur fraîcheur en cours de jeu.

    Au final, les Néerlandais possèdent un effectif équilibré sur les trois plans du jeu et devraient figurer parmi les prétendants à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

    JoueurClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Les stars du football néerlandais

    Les Néerlandais alignent des joueurs de grande qualité à chaque poste, et plusieurs stars européennes et mondiales arborent le mythique maillot orange. Comme indiqué précédemment, Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, endossera un rôle clé en attaque, épaulé par le talentueux Cody Gakpo.

    Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, étincelant avec le FC Barcelone en Liga et sur la scène européenne, imposera son influence grâce à sa technique et à son sang-froid. Tijjani Reijnders devrait également jouer un rôle clé dans la progression du jeu néerlandais.

    Derrière eux, Virgil van Dijk endossera le rôle de dernier rempart et se chargera de contenir les offensives adverses ; le défenseur central de Liverpool demeure l’un des meilleurs à son poste.

    Enfin, Denzel Dumfries, attendu au Real Madrid, apportera sa vitesse et son impact sur les côtés : l’actuel joueur de l’Inter, au sommet de son art, s’est aussi révélé indispensable en sélection.

  • Netherlands 2026Getty

    Probable composition des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Bart Verbruggen devrait conserver sa place de gardien titulaire, Mark Flekken étant désigné comme remplaçant.

    En défense, Koeman opte généralement pour une arrière-garde à quatre, avec Virgil van Dijk en charnière centrale aux côtés de Jan Paul van Hecke. Micky van de Ven, souvent aligné à gauche, pourrait être préféré à Nathan Ake, tandis que Denzel Dumfries occuperait le flanc droit.

    Au milieu, Ryan Gravenberch et Frenkie de Jong, dont la sérénité et la vision guideront le jeu, formeront le double pivot, tandis que Tijjani Reijnders devrait prendre le troisième poste.

    En attaque, le sens du but et la finition imperturbable de Cody Gakpo en font l’homme de la situation aux côtés de Memphis Depay, tandis que Donyell Malen et quelques autres briguent le dernier siège sur l’aile droite.

    Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Malen, Memphis, Gakpo

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