Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

Traduit par

Sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la grand-messe du football, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Pays-Bas

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois de suite en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Les Oranje ont toutefois échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois pris leur revanche sur l’Espagne quatre ans plus tard, au Brésil, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014, avant d’atteindre les demi-finales et de tomber face à l’Argentine lors d’une séance de tirs au but épuisante.

En 2018, les Pays-Bas manquent même le train de la compétition, terminant troisièmes de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition en 2022, ils ont de nouveau buté sur l’Argentine aux tirs au but, après un match nul 2-2 plein de suspense dans le temps réglementaire.

Leur chance tournera-t-elle enfin lors de l’édition 2026 ? Éléments d’analyse avec un focus sur l’effectif actuel.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, les Pays-Bas disposent d’un vivier de gardiens de haut niveau. Bart Verbruggen, l’international de Brighton, est actuellement en pole position pour endosser le rôle de numéro 1 lors du tournoi de l’année prochaine. 

    Mark Flekken, fraîchement transféré au Bayer Leverkusen, constitue une option solide pour le sélectionneur Ronald Koeman, tandis que le portier de Sunderland, Robin Roefs, est également en lice pour intégrer le groupe.

    JoueurClub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    • Publicité
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    Sur le plan défensif, les Néerlandais figurent actuellement parmi les meilleures sélections mondiales. Les Oranje disposent d’un effectif riche en défenseurs talentueux, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool est la pierre angulaire de la arrière et aura pour mission de maintenir la solidité du bloc néerlandais.

    Si Matthijs de Ligt, de Manchester United, est absent pour cause de blessure, le sélectionneur Ronald Koeman dispose tout de même de solides alternatives en la personne de Stefan de Vrij, Nathan Ake et Jan Paul van Hecke.

    Sur les côtés, les Néerlandais sont tout aussi bien armés : Denzel Dumfries devrait occuper le couloir droit, devançant Jeremie Frimpong et Devyne Rensch, tandis que Micky van de Ven et le jeune prodige Jorrel Hato assurent une option de qualité à gauche. Jurrien Timber, auteur d’une excellente saison avec Arsenal, complète ce groupe ambitieux.

    JoueurClub
    Denzel DumfriesInter 
    Jurrien TimberArsenal
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkéManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Si les Pays-Bas ne peuvent pas se targuer d’une profondeur de banc aussi importante au milieu de terrain qu’en défense, ils peuvent néanmoins s’appuyer sur des éléments de qualité, capables de contrôler et de dicter le rythme de la rencontre depuis l’entrejeu.

    Frenkie de Jong, de Barcelone, semble avoir retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Hansi Flick, ce qui en fait l’un des joueurs les plus influents de la sélection néerlandaise. Sa capacité à dicter le tempo et à orienter le jeu vers les zones offensives sera déterminante pour le succès des Pays-Bas lors de la Coupe du monde.

    Outre la star du Barça, des éléments comme Tijjani Reijnders, fraîchement arrivé à Manchester City, et Teun Koopmeiners, pensionnaire de la Juventus, pourraient aussi s’avérer décisifs au milieu de terrain. Ryan Gravenberch, qui porte les couleurs de Liverpool, s’est lui aussi révélé influent en club comme en sélection et pourrait occuper une place centrale dans les plans de Koeman.

    Quinten Timber et Marten de Roon offrent quant à eux profondeur et polyvalence à ce secteur.

    JoueurClub
    Frenkie de JongFC Barcelone
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Les attaquants

    Outre une défense et un milieu de terrain solides, les Néerlandais peuvent compter sur un secteur offensif redoutable. Memphis Depay, qui a dépassé le légendaire Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Oranje, demeure la pièce maîtresse de l’attaque et assumera à nouveau les responsabilités dans le dernier tiers du terrain.

    Cody Gakpo s’est également illustré en sélection et pourrait bien jouer un rôle déterminant lors de la grande épreuve de l’année prochain, tandis que Justin Kluivert, Donyell Malen et Brian Brobbey ont déjà démontré leur potentiel.

    Au final, les Néerlandais possèdent un effectif équilibré sur l’ensemble du terrain et figureront parmi les prétendants à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

    JoueurClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham.
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Les stars du football néerlandais

    Les Néerlandais alignent des joueurs de grande qualité dans les trois zones du terrain, et plusieurs stars européennes et mondiales portent le mythique maillot orange. Comme indiqué précédemment, Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, endossera un rôle crucial en attaque, épaulé par le talentueux Cody Gakpo.

    Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, étincelant avec Barcelone ces derniers mois, imposera son influence grâce à sa technique et à son sang-froid. Tijjani Reijnders apportera quant à lui son équilibre pour solidifier le secteur.

    Derrière eux, le défenseur central Virgil van Dijk endossera la lourde responsabilité de contenir les offensives adverses.

    Enfin, sur les côtés, Denzel Dumfries apportera sa puissance et sa régularité, aussi bien en phase défensive qu’offensive.

  • Netherlands 2026Getty

    Probable composition des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Bart Verbruggen devrait conserver sa place de gardien titulaire, Mark Flekken étant désigné comme remplaçant.

    En défense, Koeman opte généralement pour une arrière-garde à quatre, avec Virgil van Dijk en chef de file. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt et Jan Paul van Hecke se disputent les autres places de titulaire aux côtés du joueur de Liverpool. Sur les côtés, Micky van de Ven, souvent aligné à gauche, pourrait devancer Nathan Ake, tandis que Denzel Dumfries occuperait le couloir droit.

    Au milieu, Ryan Gravenberch et Frenkie de Jong, dont la sérénité et la vision guideront le tempo, formeront le double pivot, tandis que Tijjani Reijnders complétera le trio.

    En attaque, le sens du but et la finition imperturbable de Cody Gakpo en font l’homme de la situation aux côtés de Memphis Depay, tandis que Donyell Malen et quelques autres brigueront le dernier poste sur l’aile droite.

    Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Malen, Memphis, Gakpo

Matchs Amicaux
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Algérie crest
Algérie
ALG