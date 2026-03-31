Sélection jordanienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

La Jordanie est entrée dans l'histoire lors des qualifications asiatiques en décrochant sa première qualification pour la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

Après avoir terminé en tête de son groupe lors du deuxième tour de qualification, la Jordanie s'est retrouvée dans un groupe difficile lors du troisième tour, aux côtés de la Corée du Sud, du Koweït, de la Palestine, d'Oman et de l'Irak.

Sur les 10 matchs disputés, la Jordanie en a remporté quatre, en a fait quatre nuls et n'en a perdu que deux, terminant avec 16 points et s'assurant la deuxième place derrière la Corée du Sud. Cette performance remarquable lui a valu une place dans cette compétition prestigieuse pour la première fois de son histoire.

Malgré une décennie difficile marquée par des performances décevantes et des difficultés financières au sein de la fédération, la Jordanie a défié les pronostics et est désormais en route vers la gloire.

S'il est difficile de prédire comment cette équipe asiatique se comportera lors de la Coupe du monde, atteindre les huitièmes de finale pour sa première participation serait déjà un exploit remarquable.