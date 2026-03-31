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Sélection jordanienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection jordanienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Jordanie est entrée dans l'histoire lors des qualifications asiatiques en décrochant sa première qualification pour la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

Après avoir terminé en tête de son groupe lors du deuxième tour de qualification, la Jordanie s'est retrouvée dans un groupe difficile lors du troisième tour, aux côtés de la Corée du Sud, du Koweït, de la Palestine, d'Oman et de l'Irak.

Sur les 10 matchs disputés, la Jordanie en a remporté quatre, en a fait quatre nuls et n'en a perdu que deux, terminant avec 16 points et s'assurant la deuxième place derrière la Corée du Sud. Cette performance remarquable lui a valu une place dans cette compétition prestigieuse pour la première fois de son histoire.

Malgré une décennie difficile marquée par des performances décevantes et des difficultés financières au sein de la fédération, la Jordanie a défié les pronostics et est désormais en route vers la gloire.

S'il est difficile de prédire comment cette équipe asiatique se comportera lors de la Coupe du monde, atteindre les huitièmes de finale pour sa première participation serait déjà un exploit remarquable.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages de la Jordanie, Yazeed Abu Laila s'est révélé être un pilier de l'équipe et est actuellement le gardien le plus expérimenté du groupe. Il a été titulaire lors de tous les matchs de qualification de la Jordanie pour la Coupe du monde 2026 et devrait rester le gardien numéro un lors du tournoi. Abdallah Al Fakhouri, d'Al Wehdat, devrait quant à lui occuper le poste de remplaçant.

    JoueurClub 
    Yazeed Abu LailaAl-Hussein
    Abdallah Al-FakhouriAl-Wehdat
    Mohamed Al-EmwasiAl-Najaf
    Nour Bani AttiahAl-Faisaly
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  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Défenseurs

    En défense, la Jordanie comptera sur la présence de Yazan Al Arab, qui s'est imposé comme un pilier constant et fiable de la ligne arrière. Al Arab est actuellement le défenseur le plus expérimenté de l'équipe et vient de signer au FC Séoul. Son leadership en défense sera d'une importance capitale pour la Jordanie sur la scène internationale.

    Aux côtés d'Al Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar et Mohammad Hasheesh sont d'autres défenseurs clés qui ont joué un rôle essentiel dans la campagne de qualification réussie de la Jordanie.

    JoueurClub
    Yazan Al-ArabSéoul
    Mohammad Abu Al-NadiSelangor
    Saleem ObaidAl-Hussein
    Yousef Abu Al-JazarAl-Hussein
    Mohammad HasheeshAl-Karma
    Husam AbudahabAl-Salmiya
    Abdallah NasibAl-Zawraa
    Hadi Al-HouraniAl-Faisaly
  • Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, la Jordanie ne dispose peut-être pas d'un choix très large, mais elle peut compter sur quelques joueurs fiables. Rajaei Ayed, qui évolue à Al-Hussein en Ligue professionnelle jordanienne, s'est montré très régulier tant en club qu'en sélection nationale et constituera un atout majeur au milieu de terrain pour l'équipe asiatique lors de la Coupe du monde.

    Amer Jamous s'est également montré prometteur depuis ses débuts en équipe nationale et pourrait s'avérer être un joueur clé pour la Jordanie.

    JoueurClub
    Noor Al-RawabdehSelangor 
    Rajaei AyedAl-Hussein
    Ibrahim SadehAl-Karma
    Amer JamousAl-Zawraa
    Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
    Nizar Al-RashdanQatar SC
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Les attaquants

    Les lacunes de la Jordanie au milieu de terrain sont largement compensées par des options de qualité en attaque. Musa Al-Taamari, de Rennes, et Ibrahim Sabra, du Lokomotiva Zagreb, sont actuellement les seuls joueurs de l'équipe à évoluer en Europe, le premier ayant joué un rôle essentiel dans les succès de la Jordanie ces dernières années. Al-Taamari a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire historique 2-0 contre la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe d'Asie de l'AFC en 2024.

    Aux côtés de Tamari, Mohannad Abu Taha, Yazan Al-Naimat et Ali Olwan forment une solide ligne d'attaque pour la Jordanie.

    JoueurClub
    Mohannad SemreenAl-Wehdat
    Mohannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya
    Musa Al-TaamariRennes
    Yazan Al-NaimatAl-Arabi
    Ali OlwanAl-Sailiya
    Mahmoud Al-MardiAl-Hussein
    Ibrahim SabraLokomotiva Zagreb
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Les stars de l'équipe jordanienne

    Pour que la Jordanie puisse briller sur la plus grande scène du football mondial, ses meilleurs joueurs devront être au meilleur de leur forme. En attaque, Musa Al-Taamari sera la principale menace offensive de la Jordanie, son talent sur l’aile s’avérant crucial pour les efforts offensifs de l’équipe.

    Aux côtés d'Al-Taamari, Yazan Al-Naimat jouera également un rôle clé en attaque. Son sens du but pourrait constituer une menace sérieuse pour les défenses adverses. Ali Olwan est également une figure importante de l'attaque jordanienne et pourrait s'avérer un atout précieux devant le but.

    Au milieu de terrain, Rajaei Ayed sera essentiel pour maintenir la structure de l'équipe et assurer sa stabilité, tandis que la présence de Yazan Al-Arab en défense sera indispensable pour renforcer la défense.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    Composition probable de l'équipe de Jordanie pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Abu Laila est le titulaire incontesté et devrait garder les buts de la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026.

    En défense, le trio composé d'Abu Al-Nadi, Yazan Al-Arab et Abdallah Nasib forme une solide ligne à trois, chaque joueur apportant de solides qualités défensives.

    Au milieu de terrain, Mohannad Abu Taha et Ibrahim Sadeh devraient couvrir les ailes, tandis qu'Amer Jamous et Rajaei Ayed joueront un rôle clé au centre.

    En attaque, Musa Al-Taamari sera la principale menace offensive de la Jordanie, tandis que Yazan Al-Naimat et Ali Olwan seront prêts à convertir les occasions près du but.

    Composition probable de la Jordanie (4-3-3) : Abu Laila ; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib ; Saadeh, Jamous, Taha, Ayed ; Al-Taamari, Olwan, Al-Naimat.

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